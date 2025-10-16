Acesse sua conta
Cadastro de ambulantes para festas populares de Salvador acaba hoje; veja como se inscrever

Festival da Virada, Lavagem do Bonfim, pré-carnaval e carnaval estão entre os eventos que exigem inscrição

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 09:45

Ambulantes no carnaval de Salvador
Ambulantes no carnaval de Salvador Crédito: Jefferson Peixoto/Secom PMS

Ambulantes interessados em atuar nas principais festas populares de Salvador têm até esta quinta-feira (16) para concluir o cadastro. O procedimento é totalmente digital, e quem precisar de ajuda pode procurar as prefeituras-bairro, que oferecem suporte presencial.

O período de inscrição começou às 8h do dia 16 de setembro e termina às 23h59 desta quinta-feira. Os trabalhadores podem se inscrever para mais de uma festa, realizando cadastros separados para cada evento. Entre as festividades incluídas no credenciamento estão:

Festival Virada;

Lavagem do Bonfim;

Lavagem de Itapuã;

Festa de Iemanjá;

Circuitos de pré-carnaval (Fuzuê, Furdunço e Pipoco);

Carnaval.

Segundo o secretário da Semop, Decio Martins, a seleção dos candidatos leva em conta critérios sociais e profissionais. Entre os pontos avaliados estão: residir em Salvador, ter experiência nos últimos cinco anos em eventos semelhantes, possuir cursos de capacitação, ser chefe de família monoparental feminina ou ser idoso/aposentado. Em caso de empate, o candidato mais velho é favorecido; se o empate persistir, haverá sorteio eletrônico, conforme o edital.

Decio Martins destacou a tranquilidade do processo e reforçou que todos os inscritos concorrerão em igualdade de condições, independentemente da data de inscrição. Ele também explicou o sistema de pontuação: "Você recebe quatro pontos por residir em Salvador, um ponto por cada ano de experiência em festas anteriores (até dois pontos), um ponto por cada curso realizado (limite de dois pontos), um ponto se for chefe de família monoparental feminina e um ponto para idoso ou aposentado".

O secretário ainda informou que, até a manhã desta quinta-feira, já haviam sido registradas 38.500 inscrições, superando o número do ano passado. "Quem ainda não se inscreveu pode procurar uma das prefeituras-bairro para receber auxílio com o cadastro presencial ou fazer online até as 23h59", completou.

A lista com as pontuações preliminares será divulgada no dia 29 de outubro. Depois das fases de recursos, o resultado final sai em 1º de dezembro.

