Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Terror vai começar': bonecos com ameaça são pendurados em passarelas de Salvador antes do Ba-Vi

Data escrita em faixa faz alusão a morte de liderança da TUI

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 09:10

Passarela traz ameaça
Passarela traz ameaça Crédito: Reprodução

Uma mensagem ameaçadora chamou atenção em Salvador nesta quinta-feira (16), em dia de clássico Ba-Vi. Um boneco com trajes da Torcida Imbatíveis, organizada do Vitória, pendurado de cabeça para baixo em um papelão, foi encontrado na passarela de pedestres da faculdade Unijorge, na Avenida Paralela, com a frase “O terror vai começar”.

Outra ameaça também direcionada à torcida rubro-negra apareceu em uma faixa de tecido no Viaduto Dona Canô Veloso, na mesma avenida. Ao lado do boneco, duas inscrições: “Somos seu pesadelo” e a data “24/04/2014”.

Relembre os últimos 10 clássicos Ba-Vi pela Série A do Brasileirão

Bahia 2x1 Vitória - 9ª rodada Brasileirão 2025 por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 2x0 Vitória - 22ª rodada Brasileirão 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x2 Bahia - 3ª rodada Brasileirão 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x2 Bahia - 33ª rodada Brasileirão 2018 por Felipe Oliveira/EC Bahia
Bahia 4x1 Vitória - 14ª rodada Brasileirão 2018 por Felipe Oliveira
Bahia 2x1 Vitória - 30ª rodada Brasileirão 2017 por Felipe Oliveira/EC Bahia
Vitória 0x0 Bahia - 11ª rodada Brasileirão 2017 por Felipe Oliveira/EC Bahia
Vitória 2x1 Bahia - 23ª rodada Brasileirão 2014 por Felipe Oliveira/EC Bahia
Bahia 1x1 Vitória - 4ª rodada Brasileirão 2014 por Felipe Oliveira/EC Bahia
Bahia 2x0 Vitória - 27ª rodada Brasileirão 2013 por ROBSONMENDES/EC Bahia
1 de 10
Bahia 2x1 Vitória - 9ª rodada Brasileirão 2025 por Rafael Rodrigues/EC Bahia

A data mencionada coincide com a morte de Lucas dos Santos Lima, conhecido como “Chapolin”, líder da TUI. Chapolin foi assassinado em abril de 2014, em frente à sua loja nos Barris. O responsável pelo crime, Jonas de Sousa Santos, da torcida 3ª Distrito do Bahia, foi condenado a 22 anos de prisão em 2019. Na época, a polícia apontou que a motivação incluía tanto uma dívida quanto a longa rixa entre as torcidas.

O clássico desta quinta-feira (16), válido pela 18ª rodada do Brasileirão 2025, acontece no Barradão. No primeiro encontro da temporada, marcado por expulsões, o Bahia saiu vencedor. Essa semana, uma reunião com órgãos de segurança discutiu o esquema para garantir a tranquilidade antes, durante e depois do jogo. Justamente por motivo de segurança, o clássico baiano segue com torcida única pelo sétimo ano.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Ba-Vi 504: veja os jogadores de Bahia e Vitória que podem estrear no clássico

11 anos sem vitória e nenhum triunfo no Barradão: relembre tabus e Ba-Vis históricos

Saiba tudo sobre Bahia e Vitória antes da bola rolar para o Ba-Vi 504

Vitória reverte veto da PM e confirma realização do Corredor Rubro-Negro antes do Ba-Vi

Entenda o que Bahia e Vitória podem fazer para contornar os desfalques no Ba-Vi

Tags:

Vitória Ba-vi Futebol

Mais recentes

Imagem - Ex-jogador Léo Moura é investigado por promoção de cassino ilegal

Ex-jogador Léo Moura é investigado por promoção de cassino ilegal
Imagem - O 'sinal de vida' de Michael Schumacher 12 anos após grave acidente

O 'sinal de vida' de Michael Schumacher 12 anos após grave acidente
Imagem - Vídeo: filha de Neymar, Mavie leva bolada na cabeça, chora e sai carregada pelo pai

Vídeo: filha de Neymar, Mavie leva bolada na cabeça, chora e sai carregada pelo pai

MAIS LIDAS

Imagem - 'Terror vai começar': bonecos com ameaça são pendurados em passarelas de Salvador antes do Ba-Vi
01

'Terror vai começar': bonecos com ameaça são pendurados em passarelas de Salvador antes do Ba-Vi

Imagem - Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate
02

Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate

Imagem - Anjo da Guarda desta quinta (16 de outubro): segredos virão à tona e podem causar dor e mudanças radicais para 5 signos
03

Anjo da Guarda desta quinta (16 de outubro): segredos virão à tona e podem causar dor e mudanças radicais para 5 signos

Imagem - Cravinho, no Pelourinho, é alvo de operação por suspeita de irregularidades com bebidas
04

Cravinho, no Pelourinho, é alvo de operação por suspeita de irregularidades com bebidas