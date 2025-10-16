'Terror vai começar': bonecos com ameaça são pendurados em passarelas de Salvador antes do Ba-Vi

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Carol Neves
Publicado em 16 de outubro de 2025 às 09:10
Uma mensagem ameaçadora chamou atenção em Salvador nesta quinta-feira (16), em dia de clássico Ba-Vi. Um boneco com trajes da Torcida Imbatíveis, organizada do Vitória, pendurado de cabeça para baixo em um papelão, foi encontrado na passarela de pedestres da faculdade Unijorge, na Avenida Paralela, com a frase “O terror vai começar”.
Outra ameaça também direcionada à torcida rubro-negra apareceu em uma faixa de tecido no Viaduto Dona Canô Veloso, na mesma avenida. Ao lado do boneco, duas inscrições: “Somos seu pesadelo” e a data “24/04/2014”.
A data mencionada coincide com a morte de Lucas dos Santos Lima, conhecido como “Chapolin”, líder da TUI. Chapolin foi assassinado em abril de 2014, em frente à sua loja nos Barris. O responsável pelo crime, Jonas de Sousa Santos, da torcida 3ª Distrito do Bahia, foi condenado a 22 anos de prisão em 2019. Na época, a polícia apontou que a motivação incluía tanto uma dívida quanto a longa rixa entre as torcidas.
O clássico desta quinta-feira (16), válido pela 18ª rodada do Brasileirão 2025, acontece no Barradão. No primeiro encontro da temporada, marcado por expulsões, o Bahia saiu vencedor. Essa semana, uma reunião com órgãos de segurança discutiu o esquema para garantir a tranquilidade antes, durante e depois do jogo. Justamente por motivo de segurança, o clássico baiano segue com torcida única pelo sétimo ano.