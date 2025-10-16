Acesse sua conta
Vídeo: Mulher flagra traição durante jogo, briga, mas vai embora com amante do companheiro

Imagens flagraram ela dando tapas na cara do homem

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 11:10

Mulher confrontou companheiro
Mulher confrontou companheiro Crédito: Reprodução

Durante a partida entre Sport e Ceará, pela Série A do Campeonato Brasileiro, na noite de quarta-feira (15), na Ilha do Retiro, uma mulher flagrou o companheiro com a amante. O episódio chamou atenção de outros torcedores e foi registrado em vídeo, publicado no Instagram (veja vídeo acima).

Nas imagens, a mulher se aproxima do companheiro e dispara: “É para olhar mesmo, para ver quem é você”, aplaudindo de forma irônica o casal. Em seguida, afirma que o relacionamento acabou e desferiu tapas no homem.

Mulher flagra traição durante jogo de futebol

Mulher flagra traição durante jogo de futebol por Reprodução
Mulher flagra traição durante jogo de futebol por Reprodução
Mulher flagra traição durante jogo de futebol por Reprodução
Mulher flagra traição durante jogo de futebol por Reprodução
Mulher flagra traição durante jogo de futebol por Reprodução
Mulher flagra traição durante jogo de futebol por Reprodução
Mulher flagra traição durante jogo de futebol por Reprodução
1 de 7
Mulher flagra traição durante jogo de futebol por Reprodução

“Para você saber que ele é um 'gaieiro', entendeu? Ele não vai ficar só com você não”, disse a mulher traída para a amante do agora ex-companheiro.

O desfecho do vídeo surpreende. As duas mulheres descem juntas pelas cadeiras do setor social e caminham em direção à saída do estádio, enquanto um torcedor narra que o homem envolvido já havia deixado o local.

