Vídeo: Mulher flagra traição durante jogo, briga, mas vai embora com amante do companheiro

Carol Neves
Publicado em 16 de outubro de 2025 às 11:10
Durante a partida entre Sport e Ceará, pela Série A do Campeonato Brasileiro, na noite de quarta-feira (15), na Ilha do Retiro, uma mulher flagrou o companheiro com a amante. O episódio chamou atenção de outros torcedores e foi registrado em vídeo, publicado no Instagram (veja vídeo acima).
Nas imagens, a mulher se aproxima do companheiro e dispara: “É para olhar mesmo, para ver quem é você”, aplaudindo de forma irônica o casal. Em seguida, afirma que o relacionamento acabou e desferiu tapas no homem.
Mulher flagra traição durante jogo de futebol
“Para você saber que ele é um 'gaieiro', entendeu? Ele não vai ficar só com você não”, disse a mulher traída para a amante do agora ex-companheiro.
O desfecho do vídeo surpreende. As duas mulheres descem juntas pelas cadeiras do setor social e caminham em direção à saída do estádio, enquanto um torcedor narra que o homem envolvido já havia deixado o local.