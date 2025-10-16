Acesse sua conta
Vídeo: filha de Neymar, Mavie leva bolada na cabeça, chora e sai carregada pelo pai

Menina foi levada para o campo antes da partida entre Santos e Corinthians

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 11:25

Mavie foi a campo com o pai
Mavie foi a campo com o pai Crédito: Reproduçaõ

Antes do clássico entre Santos e Corinthians, válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, Neymar protagonizou um momento inesperado fora das quatro linhas. O craque levou a filha Mavie, de 2 anos, para pisar no gramado da Vila Belmiro minutos antes do início da partida. O momento divertido rapidamente se transformou em susto: a menina levou uma bolada na cabeça e saiu chorando, sendo imediatamente amparada pelo pai.

Ainda assustada, Mavie correu para o colo de Neymar, que a acolheu e se virou para identificar quem havia chutado a bola. O episódio, registrado por torcedores, rapidamente viralizou nas redes sociais.

Apesar do susto, Mavie também encantou ao imitar a famosa comemoração do pai, fazendo careta com as mãos no rosto e a língua de fora. Nas redes sociais, o Santos compartilhou vídeos da menina distribuindo beijos e tchauzinhos para os torcedores

O estilo da pequena também chamou atenção. Ela usou um conjunto rosa e branco e uma camisa especial do Santos na cor rosa, em homenagem ao Outubro Rosa, campanha de conscientização sobre o câncer de mama. A mãe, Bruna Biancardi, combinou o look com a filha e exibiu uma bolsa Saint Laurent avaliada em R$ 17 mil, enquanto Mavie carregava uma mini bolsa Miu Miu de R$ 13 mil. “Outubro Rosa do Santos F.C.”, escreveu Bruna ao compartilhar o momento.

Durante a partida, o Santos venceu o Corinthians por 3 a 1, mantendo uma campanha sólida na Série A. Os gols foram marcados por Zé Rafael, Barreal e Rolheiser de pênalti, enquanto Raniele descontou para o time visitante. Com o resultado, o Peixe chegou aos 31 pontos, ficando seis acima do Vitória, que abre a zona de rebaixamento e ainda tem jogo nesta rodada.

Neymar, que ainda se recupera de uma lesão no músculo reto femoral da coxa direita, completou um mês fora dos gramados. Sua última atuação pelo Santos foi em 14 de setembro, em empate por 1 a 1 contra o Atlético Mineiro.

