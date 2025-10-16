SUSTO

Vídeo: filha de Neymar, Mavie leva bolada na cabeça, chora e sai carregada pelo pai

Menina foi levada para o campo antes da partida entre Santos e Corinthians

Carol Neves

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 11:25

Mavie foi a campo com o pai Crédito: Reproduçaõ

Antes do clássico entre Santos e Corinthians, válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, Neymar protagonizou um momento inesperado fora das quatro linhas. O craque levou a filha Mavie, de 2 anos, para pisar no gramado da Vila Belmiro minutos antes do início da partida. O momento divertido rapidamente se transformou em susto: a menina levou uma bolada na cabeça e saiu chorando, sendo imediatamente amparada pelo pai.

Ainda assustada, Mavie correu para o colo de Neymar, que a acolheu e se virou para identificar quem havia chutado a bola. O episódio, registrado por torcedores, rapidamente viralizou nas redes sociais.

Judiação! Após fim de jogo entre Santos x Corinthians, Mavie foi atingida por uma bolada na cabeça, a pequena deixou o campo em lágrimas junto do pai @neymarjr. ? pic.twitter.com/gphhVJFyKq — ? ????????? ? ?? (@Antonellibjj_) October 16, 2025

Apesar do susto, Mavie também encantou ao imitar a famosa comemoração do pai, fazendo careta com as mãos no rosto e a língua de fora. Nas redes sociais, o Santos compartilhou vídeos da menina distribuindo beijos e tchauzinhos para os torcedores

O estilo da pequena também chamou atenção. Ela usou um conjunto rosa e branco e uma camisa especial do Santos na cor rosa, em homenagem ao Outubro Rosa, campanha de conscientização sobre o câncer de mama. A mãe, Bruna Biancardi, combinou o look com a filha e exibiu uma bolsa Saint Laurent avaliada em R$ 17 mil, enquanto Mavie carregava uma mini bolsa Miu Miu de R$ 13 mil. “Outubro Rosa do Santos F.C.”, escreveu Bruna ao compartilhar o momento.

Durante a partida, o Santos venceu o Corinthians por 3 a 1, mantendo uma campanha sólida na Série A. Os gols foram marcados por Zé Rafael, Barreal e Rolheiser de pênalti, enquanto Raniele descontou para o time visitante. Com o resultado, o Peixe chegou aos 31 pontos, ficando seis acima do Vitória, que abre a zona de rebaixamento e ainda tem jogo nesta rodada.