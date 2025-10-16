PARALELA

PM remove bonecos e faixas com ameaça e reforça segurança antes de Ba-Vi

Responsáveis estão sendo procurados

Carol Neves

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 10:00

Passarela traz ameaça Crédito: Reprodução

Policiais militares da 82ª Companhia Independente (CIPM) removeram na manhã desta quinta-feira (16), dia do clássico Ba-Vi, bonecos e faixas com mensagens ameaçadoras que haviam sido colocados em passarelas e viadutos da Avenida Paralela, em Salvador. A segurança segue reforçada e a PM está em alerta por conta do clássico.

Um dos bonecos, vestido com a camisa da Torcida Imbatíveis, organizada do Vitória, estava pendurado de cabeça para baixo em um papelão na passarela da faculdade Unijorge, acompanhado da frase “O terror vai começar”. Próximo ao local, uma faixa fixada no Viaduto Dona Canô Veloso trazia as inscrições “Somos seu pesadelo” e a data “24/04/2014”.

A data faz referência à morte de Lucas dos Santos Lima, conhecido como “Chapolin”, líder da TUI, assassinado em abril de 2014 em frente à sua loja nos Barris. O responsável pelo crime, Jonas de Sousa Santos, ligado à torcida 3ª Distrito do Bahia, foi condenado a 22 anos de prisão em 2019. Na época, a investigação apontou que a motivação incluía tanto uma dívida quanto a rivalidade histórica entre as torcidas.

De acordo com a Polícia Militar, "providências estão sendo adotadas para identificar os responsáveis pela ação, e o policiamento segue reforçado em toda a região". A corporação mantém a presença intensificada na Avenida Paralela e em pontos estratégicos próximos ao Barradão, visando prevenir qualquer conflito.