Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

PM remove bonecos e faixas com ameaça e reforça segurança antes de Ba-Vi

Responsáveis estão sendo procurados

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 10:00

Passarela traz ameaça
Passarela traz ameaça Crédito: Reprodução

Policiais militares da 82ª Companhia Independente (CIPM) removeram na manhã desta quinta-feira (16), dia do clássico Ba-Vi, bonecos e faixas com mensagens ameaçadoras que haviam sido colocados em passarelas e viadutos da Avenida Paralela, em Salvador. A segurança segue reforçada e a PM está em alerta por conta do clássico.

Um dos bonecos, vestido com a camisa da Torcida Imbatíveis, organizada do Vitória, estava pendurado de cabeça para baixo em um papelão na passarela da faculdade Unijorge, acompanhado da frase “O terror vai começar”. Próximo ao local, uma faixa fixada no Viaduto Dona Canô Veloso trazia as inscrições “Somos seu pesadelo” e a data “24/04/2014”.

A data faz referência à morte de Lucas dos Santos Lima, conhecido como “Chapolin”, líder da TUI, assassinado em abril de 2014 em frente à sua loja nos Barris. O responsável pelo crime, Jonas de Sousa Santos, ligado à torcida 3ª Distrito do Bahia, foi condenado a 22 anos de prisão em 2019. Na época, a investigação apontou que a motivação incluía tanto uma dívida quanto a rivalidade histórica entre as torcidas.

Ba-Vis históricos carregam tabus para Bahia e Vitória

Bahia venceu o Vitória por 2x1 em 1989 por Margarida Neide/Arquivo CORREIO
Torcedores do Vitória após derrota no Ba-Vi em 1989 por Margarida Neide/Arquivo CORREIO
Em 2002, o Vitória venceu o Ba-Vi do Brasileirão por 1x0 por Welton Araújo/Arquivo CORREIO
Robson perdeu um pênalti na derrota do Bahia para o Vitória em 2002 por Alberto Coutinho/Arquivo CORREIO
Vitória venceu o Bahia por 1x0 em 2002 por Welton Araújo/Arquivo CORREIO
Último Ba-Vi vencido pelo Vitória na Série A aconteceu em 2014 por Mauro Akin Nassor/Arquivo CORREIO
1 de 6
Bahia venceu o Vitória por 2x1 em 1989 por Margarida Neide/Arquivo CORREIO

De acordo com a Polícia Militar, "providências estão sendo adotadas para identificar os responsáveis pela ação, e o policiamento segue reforçado em toda a região". A corporação mantém a presença intensificada na Avenida Paralela e em pontos estratégicos próximos ao Barradão, visando prevenir qualquer conflito.

O clássico desta quinta-feira segue com torcida única pelo sétimo ano consecutivo, medida adotada para reduzir riscos de violência. No primeiro confronto da temporada, o Bahia venceu em um jogo marcado por expulsões. 

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Ba-Vi 504: veja os jogadores de Bahia e Vitória que podem estrear no clássico

11 anos sem vitória e nenhum triunfo no Barradão: relembre tabus e Ba-Vis históricos

Saiba tudo sobre Bahia e Vitória antes da bola rolar para o Ba-Vi 504

Vitória reverte veto da PM e confirma realização do Corredor Rubro-Negro antes do Ba-Vi

Ba-Vi: veja quem são os maiores artilheiros do clássico no século 21

Mais recentes

Imagem - Ex-jogador Léo Moura é investigado por promoção de cassino ilegal

Ex-jogador Léo Moura é investigado por promoção de cassino ilegal
Imagem - O 'sinal de vida' de Michael Schumacher 12 anos após grave acidente

O 'sinal de vida' de Michael Schumacher 12 anos após grave acidente
Imagem - Vídeo: filha de Neymar, Mavie leva bolada na cabeça, chora e sai carregada pelo pai

Vídeo: filha de Neymar, Mavie leva bolada na cabeça, chora e sai carregada pelo pai

MAIS LIDAS

Imagem - 'Terror vai começar': bonecos com ameaça são pendurados em passarelas de Salvador antes do Ba-Vi
01

'Terror vai começar': bonecos com ameaça são pendurados em passarelas de Salvador antes do Ba-Vi

Imagem - Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate
02

Marido de Andréa Sorvetão, Conrado é acusado de dar calote em hospital; defesa rebate

Imagem - Anjo da Guarda desta quinta (16 de outubro): segredos virão à tona e podem causar dor e mudanças radicais para 5 signos
03

Anjo da Guarda desta quinta (16 de outubro): segredos virão à tona e podem causar dor e mudanças radicais para 5 signos

Imagem - Cravinho, no Pelourinho, é alvo de operação por suspeita de irregularidades com bebidas
04

Cravinho, no Pelourinho, é alvo de operação por suspeita de irregularidades com bebidas