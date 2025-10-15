Ba-Vi: veja quem são os maiores artilheiros do clássico no século 21

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Alan Pinheiro
Publicado em 15 de outubro de 2025 às 14:52
Marcado para esta quinta-feira (16), às 21h30, no Barradão, pela 28ª rodada do Brasileirão, o Ba-Vi se aproxima e a pergunta que não quer calar para tricolores e rubro-negros é quem vai balançar as redes e ajudar seu time sair com os três pontos.
Pensando nisso, o CORREIO fez um levantamento dos maiores artilheiros do clássico no século 21. Ao todo, em 102 duelos desde 2001, 167 jogadores diferentes balançaram as redes, mas a lista considera apenas os nomes que fizeram ao menos dois gols.
Maiores artilheiros do clássico Ba-Vi no século 21