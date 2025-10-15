GOLEADORES

Ba-Vi: veja quem são os maiores artilheiros do clássico no século 21

54 jogadores marcaram pelo menos dois gols nos 102 clássicos disputados desde 2001



Pedro Carreiro

Alan Pinheiro

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 14:52

Neto Baiano, Gilberto, Dinei e Fernandão estão entre os principais artilheiros do Ba-Vi neste século Crédito: Felipe Oliveira

Marcado para esta quinta-feira (16), às 21h30, no Barradão, pela 28ª rodada do Brasileirão, o Ba-Vi se aproxima e a pergunta que não quer calar para tricolores e rubro-negros é quem vai balançar as redes e ajudar seu time sair com os três pontos.

Pensando nisso, o CORREIO fez um levantamento dos maiores artilheiros do clássico no século 21. Ao todo, em 102 duelos desde 2001, 167 jogadores diferentes balançaram as redes, mas a lista considera apenas os nomes que fizeram ao menos dois gols.