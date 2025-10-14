TORCIDA ÚNICA

Sete anos depois, PM diz ainda não é momento para torcida mista no BaVi

Clássico entre Bahia e Vitória será novamente disputado no Barradão sem presença das duas torcidas

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 13:04

Torcida do Vitória será a única no estádio Crédito: Pietro Carpi/EC Vitória

O clássico Ba-Vi, um dos mais tradicionais do futebol brasileiro, acontece nesta quinta-feira (16), às 21h30, no Barradão, e seguirá sem a presença das duas torcidas. A medida de torcida única, que já dura sete anos, continua em vigor por recomendação do Ministério Público da Bahia (MP-BA).

A última vez em que Bahia e Vitória dividiram o mesmo estádio foi em 18 de fevereiro de 2018, em um jogo que acabou marcado por uma grande confusão dentro e fora de campo. O duelo, apelidado ironicamente de “Ba-Vi da Paz”, terminou em briga generalizada e nove expulsões - quatro jogadores do Bahia e cinco do Vitória - o que levou o árbitro a encerrar a partida. Como o time rubro-negro ficou sem o número mínimo de atletas, o triunfo tricolor foi decretado por W.O.

Naquele mesmo dia, antes da bola rolar, houve confrontos entre torcedores na região da Baixa dos Sapateiros, o que reforçou a decisão do MP-BA de recomendar torcida única nos clássicos seguintes. Desde então, todos os 29 Ba-Vis disputados aconteceram sob essa condição.

Nesta terça-feira (14), a Polícia Militar da Bahia reuniu representantes de clubes, órgãos públicos e torcidas organizadas para alinhar os detalhes da operação de segurança. O encontro foi conduzido pelo tenente-coronel Carlos Flávio, comandante do Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos (Bepe).

Questionado sobre a possibilidade de volta da torcida mista, o tenente-coronel afirmou que ainda não há condições para isso no momento e uma futura liberação das duas torcidas no mesmo jogo será feita com diálogo entre as autoridades. “Todos têm o direito de se manifestar sobre um Ba-Vi com duas torcidas, mas isso precisa passar por um diálogo com as autoridades responsáveis pela segurança pública, e o que for decidido será cumprido", afirmou.

Em 2024, o MP chegou a indicar que o fim da medida poderia ocorrer em 2025, com uma recomendação pela torcida mista mas, até agora, nada mudou.