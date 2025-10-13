BOAS NOTÍCIAS

Mingo inicia transição e dupla treina normalmente no primeiro treino do Bahia na semana do Ba-Vi

Zagueiro argentino está na fase final de recuperação de lesão na coxa, enquanto Erick e Ruan Pablo estão prontos para o clássico

Pedro Carreiro

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 17:11

Elenco do Bahia treinado em preparação para o Ba-Vi Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia deu continuidade, na manhã desta segunda-feira (13), à preparação para o clássico Ba-Vi, que acontece nesta quinta-feira (16), às 21h30, no Barradão, pela 28ª rodada do Brasileirão. A sessão trouxe boas notícias para o técnico Rogério Ceni. Enquanto Mingo iniciou o processo de transição, Erick e Ruan Pablo treinaram sem restrições.

O zagueiro, que se recuperava de um edema na coxa, iniciou a transição física e técnica após ser desfalque nos últimos jogos. O argentino havia deixado o campo durante a derrota para o Botafogo, no início do mês, e ficou fora do triunfo sobre o Flamengo. Sem lesão detectada nos exames, o defensor volta a alimentar a esperança de estar à disposição para o clássico.

Outros dois retornos importantes foram os de Ruan Pablo e Erick, que participaram normalmente das atividades após uma semana de treinos parciais. Ambos devem reforçar o grupo para o duelo contra o Vitória. Já o goleiro João Paulo foi a campo para trabalhos específicos da posição e também pode aparecer entre os relacionados.

Por outro lado, Caio Alexandre, Luciano Juba e Erick Pulga permaneceram entre fisioterapia e academia na manhã desta segunda, dando sequência ao processo de recuperação. O meia Éverton Ribeiro, que se recupera de cirurgia, segue tratamento no Rio de Janeiro e também será desfalque. Além das ausências por problemas físicos, Willian José e Gilberto, ambos suspensos, também estão fora do clássico.

COMO FOI O TREINO

As atividades no CT Evaristo de Macedo começaram com uma sessão na academia. Em seguida, o elenco foi ao campo 2, onde a comissão técnica comandou três etapas com bola.

No primeiro exercício, os jogadores foram divididos em duas equipes para um jogo de passes em campo reduzido. Depois, o espaço foi ampliado para um treinamento técnico e tático com enfrentamentos entre times, e a manhã terminou com uma atividade de posicionamento tático em campo aberto.

Na parte final, o treino foi dividido por setores. O auxiliar Nelson Simões orientou os zagueiros em exercícios específicos de posicionamento, enquanto Leandro Dell trabalhou com os meio-campistas em outro ponto do gramado.