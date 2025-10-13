VAI LOTAR?

Sem promoção, Vitória inicia venda de ingressos para o Ba-Vi; confira valores e pontos de venda

O clássico será disputado nesta quinta-feira (16), às 21h30, no Barradão

Pedro Carreiro

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 19:11

Torcida do Vitória no Barradão Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória abriu nesta segunda-feira (13) a venda de ingressos para o clássico Ba-Vi, válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. O duelo diante do Bahia acontece nesta quinta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), no Barradão, em Salvador. As entradas já podem ser adquiridas pela internet, enquanto os pontos físicos começam a funcionar a partir desta terça-feira (14). O confronto terá torcida única rubro-negra, conforme determinação das autoridades de segurança.

Vendas e check-in de sócios

Desde a última sexta-feira (14) até o dia do jogo, os sócios-torcedores do Vitória podem realizar o check-in, de acordo com a disponibilidade de ingressos, através do site vitoria.ingressosa.com.br ou pelo Vitória App. Já o público geral pode comprar as entradas no site ingressosa.com até 22h30 de quinta-feira.



Preços dos ingressos

Diferente das últimas quatro partidas no Barradão, não haverá promoção nos valores para o clássico contra o Bahia. Os preços retornam à tabela original, variando de R$ 60 a R$ 180, com 40% da carga reservada para meia-entrada. Crianças de até 11 anos têm acesso gratuito, desde que acompanhadas por um responsável e mediante apresentação de documento oficial com foto.

Confira os valores atualizados:

Arquibancada: R$ 120 (inteira) / R$ 60 (meia)

Cadeira: R$ 180 (inteira) / R$ 90 (meia)

Sou Sócio Sem Fronteiras: R$ 36 (arquibancada) / R$ 54 (cadeira)

Sou Sócio Vermelho e Preto: R$ 48 (arquibancada) / R$ 72 (cadeira)

Sou Um Nome Na História: R$ 24 (arquibancada) / R$ 36 (cadeira)

Pontos de venda físicos

A comercialização presencial começa nesta terça-feira (14) e segue até o dia da partida, com diferentes horários de funcionamento conforme o local. A bilheteria do Barradão abrirá apenas na quinta-feira (16), dia do jogo.

Locais e horários:

Shoppings (Parque, Norte, Paralela, Salvador, Bela Vista e da Bahia):

Terça e quarta: 10h às 21h

Quinta: 10h às 16h

Capemi:

Terça e quarta: 9h às 19h

Quinta: 9h às 16h

Loja do Barradão:

Terça e quarta: 9h às 17h

Bilheteria do Barradão: