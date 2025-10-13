Acesse sua conta
Vitória derrota o Bahia em Ba-Vi pelo Campeonato Baiano de basquete

Após ir para o intervalo perdendo, o Leão da Barra terminou vencendo o Esquadrão por 69x60

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 15:43

Bahia x Vitória pelo Campeonato Baiano de basquete
Bahia x Vitória pelo Campeonato Baiano de basquete Crédito: Reprodução/YouTube da Federação Baiana de Basketball

O clássico Ba-Vi voltou às quadras de basquete depois de quase 20 anos e terminou com festa rubro-negra. Na tarde deste domingo (12), o Vitória superou o Bahia por 69 a 60 no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, em Salvador, pela 2ª rodada do Campeonato Baiano de Basquete.

O reencontro das duas maiores forças do esporte baiano foi acirrado. O Tricolor começou melhor e foi para o intervalo vencendo por 36 a 30, mas o Leão reagiu na segunda metade, mostrando superioridade no terceiro e quarto períodos, quando consolidou a virada e garantiu o triunfo.

Os destaques da partida ficaram por conta do armador Vitinho, que marcou 16 pontos pelo Vitória, e de Emerson Bahia, que anotou 11 pontos pelo lado tricolor.

A partida foi transmitida ao vivo pelos canais da Federação Bahiana de Basketball (FBB).

O Campeonato Baiano de Basquete 2025 é disputado por oito equipes, divididas em dois grupos. Bahia e Vitória integram o Grupo A, junto com Salvador Basket e NBJ, enquanto o Grupo B é formado por CEPE, ABS Simões Filho, Dolphins Basquete e UFBA. Após a fase de grupos, as equipes se cruzam nas quartas de final conforme a classificação geral — o primeiro enfrenta o oitavo, o segundo pega o sétimo, e assim por diante.

