LEÃO RUGIU

Vitória derrota o Bahia em Ba-Vi pelo Campeonato Baiano de basquete

Após ir para o intervalo perdendo, o Leão da Barra terminou vencendo o Esquadrão por 69x60

Pedro Carreiro

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 15:43

Bahia x Vitória pelo Campeonato Baiano de basquete Crédito: Reprodução/YouTube da Federação Baiana de Basketball

O clássico Ba-Vi voltou às quadras de basquete depois de quase 20 anos e terminou com festa rubro-negra. Na tarde deste domingo (12), o Vitória superou o Bahia por 69 a 60 no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras, em Salvador, pela 2ª rodada do Campeonato Baiano de Basquete.

O reencontro das duas maiores forças do esporte baiano foi acirrado. O Tricolor começou melhor e foi para o intervalo vencendo por 36 a 30, mas o Leão reagiu na segunda metade, mostrando superioridade no terceiro e quarto períodos, quando consolidou a virada e garantiu o triunfo.

Os destaques da partida ficaram por conta do armador Vitinho, que marcou 16 pontos pelo Vitória, e de Emerson Bahia, que anotou 11 pontos pelo lado tricolor.

A partida foi transmitida ao vivo pelos canais da Federação Bahiana de Basketball (FBB).