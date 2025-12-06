Acesse sua conta
Confira os horários e locais dos jogos do Brasil na Copa do Mundo de 2026

Brasil está no Grupo C, com Marrocos, Escócia e Haiti

  Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 16:06

Último treino da Seleção Brasileira antes de confronto contra o Japão
Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

A tabela completa da Copa do Mundo de 2026 foi divulgada pela Fifa em evento na tarde deste sábado (6), em cerimônia realizada no Hilton Capital Hotel em Washington, nos Estados Unidos. Com as informações, o Brasil já sabe onde e quando enfrentará seus primeiros rivais na competição: Marrocos, Escócia e Haiti. 

A estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026 será no dia 13 de junho contra Marrocos no estádio MetLife, em Nova Jersey, às 19h (horário de Brasília).

A segunda partida da equipe verde e amarela será no dia 19 contra o Haiti no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, às 22h (horário de Brasília). A equipe do técnico Carlo Ancelotti volta a campo para fechar a primeira fase no dia 24 de junho contra a Escócia no estádio Estádio Hard Rock, em Miami às 19h (horário de Brasília). Todas as partidas serão disputadas nos Estados Unidos. 

E depois? 

Conseguindo a classificação para a próxima fase, a seleção vai enfrentar um adversário do Grupo F (Holanda, Japão, Tunísia e Europa B - Ucrânia, Suécia, Albânia ou Polônia) no dia 29 de junho. O jogo será em Houston se o Brasil fechar em primeiro lugar a fase de grupos. Ficando em segundo, o time nacional jogará em Monterrey, segundo calendário divulgado neste sábado pela Fifa. 

A Copa do Mundo 2026 será realizada entre 11 de junho e 19 de julho de 2026 com a sede compartilhada em 16 cidades divididas entre México, Estados Unidos e Canadá. Os grupos foram definidos na sexta-feira (5) em sorteio no Kennedy Center, em Washington (Estados Unidos).

