NO ANO QUE VEM

Dia de jogo do Brasil na Copa do Mundo é feriado? Vou ter folga? Entenda

Competição será realizada entre os dias 11 de junho e 19 de julho de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México

Giuliana Mancini

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 09:46

Brasil venceu o Senegal por 2x0 Crédito: RAFAEL RIBEIRO/CBF

O sorteio dos grupos da Copa do Mundo, realizado na sexta-feira (5), definiu os primeiros passos do Brasil na competição. A Seleção será a cabeça de chave do grupo C, que também tem Marrocos, Escócia e Haiti. O torneio será realizado entre os dias 11 de junho e 19 de julho de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México.

A equipe canarinha irá estrear no dia 13 de junho, um sábado, contra a equipe marroquina. Depois disso, o Brasil volta a campo em outras duas datas que caem em dias úteis: irá pegar o Haiti em uma sexta-feira (19 de junho) e, em seguida, a Escócia em uma quarta-feira (24 de junho). Os locais e horários dos jogos serão definidos neste sábado.

Confira todos os grupos da Copa do Mundo 2026 1 de 42

Se avançar para a próxima fase, o cenário de jogos em dias úteis pode se repetir. O que gera a dúvida de muitos trabalhadores: posso folgar nos jogos do Brasil na Copa?

Dia de jogo da Seleção não é feriado, e não há exceção específica para a Copa do Mundo. Assim, de acordo com a Lei Brasileira, não existe obrigatoriedade para que uma empresa libere seus funcionários nessas ocasiões, e a jornada regular de trabalho continua valendo. Ou seja, por lei, o expediente segue normalmente, independentemente da partida, do horário ou da fase da competição.