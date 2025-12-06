Acesse sua conta
Bahia não vence o Fluminense no Rio de Janeiro há 14 anos; relembre o último triunfo

Esquadrão venceu o Flu como visitante pela última vez em 2011

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 6 de dezembro de 2025 às 08:00

Jogos do Bahia na temporada
Bahia x Fluminense Crédito: Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia

Na 6ª colocação, com 60 pontos, o Bahia depende apenas de si para garantir uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2025. Para isso, basta vencer o Fluminense no Maracanã, neste domingo (7), às 16h, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. O problema é que o Esquadrão não sabe o que é bater o Flu no Rio de Janeiro desde 2011, a única vitória como visitante contra o rival nos últimos 34 anos.

Desde 1968, Bahia e Fluminense se enfrentaram 59 vezes, e o retrospecto é favorável ao clube carioca: são 27 triunfos do Tricolor das Laranjeiras, 14 vitórias do Tricolor Baiano e seis empates. Em Salvador, o Bahia consegue equilibrar o duelo: em 32 partidas, venceu 11, empatou 12 e perdeu apenas nove.

No Rio de Janeiro, porém, a balança pende fortemente para o Fluminense. Como visitante, o Bahia soma apenas oito vitórias, além de 13 derrotas e dois empates em 23 confrontos. Para piorar, o time baiano não vence o Flu fora de casa há nove jogos e perdeu as últimas cinco partidas no Maracanã.

A última vitória ocorreu na 5ª rodada da Série A de 2011, quando o Bahia venceu por 1 a 0, com gol de Jóbson nos acréscimos. Antes disso, o triunfo anterior como visitante havia sido um expressivo 4x1 pelo Brasileirão de 1990.

Se quiser garantir a vaga direta na Libertadores sem depender de outros resultados, o Bahia terá de quebrar o tabu de 14 anos sem vencer o Fluminense como visitante. Com o objetivo bem definido, Rogério Ceni e seus comandados encerram a preparação neste sábado (6), no CT Evaristo de Macedo, antes do embarque para o Rio de Janeiro.

