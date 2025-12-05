Após empate do Botafogo, veja os cenários para o Bahia garantir vaga direta na Libertadores

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 06:00
Após o empate por 2 a 2 entre Cruzeiro e Botafogo na noite da última quinta-feira (4), a 37ª rodada do Campeonato Brasileiro está oficialmente concluída, e o Bahia já sabe exatamente o que precisa fazer no confronto direto contra o Fluminense, no Maracanã, neste domingo (7), às 16h, pela última rodada da competição, para garantir uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores do ano que vem.
Após se despedir da Fonte Nova em 2025 vencendo o Sport por 2x0, o Esquadrão ocupa a 6ª colocação, com 60 pontos, e depende apenas das próprias forças para alcançar o objetivo, embora também possa conquistá-lo até mesmo em caso de derrota.
A forma mais simples do Bahia garantir a vaga é vencendo o Fluminense, que ocupa a 5ª posição com 61 pontos. Com um triunfo, o Tricolor baiano chegaria aos 63 pontos, ultrapassaria o Flu e terminaria o campeonato em 5º lugar, garantindo a vaga direta sem precisar se preocupar com o campeão da Copa do Brasil.
Vale lembrar que o Botafogo, que encara o Fortaleza no Milton Santos, também às 16h deste domingo, poderia chegar aos mesmos 63 pontos se vencesse. No entanto, como o Bahia tem um triunfo a mais, levaria a melhor no critério de desempate.
Se o Bahia empatar com o Fluminense, chegará aos 61 pontos e seguirá atrás do rival carioca, que iria a 62. Nesse cenário, o Tricolor precisará de uma combinação específica de resultados para manter o sonho da vaga direta: torcer para que o Botafogo não vença o Fortaleza, assegurando assim a permanência em 6º lugar, e depender de um título de Cruzeiro ou Fluminense na Copa do Brasil, o que abriria uma vaga adicional na fase de grupos.
Por outro lado, se o Botafogo vencer o Leão do Pici, o Bahia cairá para a 7ª colocação e não terá mais chances de vaga direta, independentemente do resultado da Copa do Brasil.
Mesmo se perder no Maracanã, o Bahia ainda poderá conquistar a vaga direta. Para isso, precisará torcer para que o Botafogo seja derrotado pelo Fortaleza, o que manteria o Esquadrão em 6º lugar. Além disso, novamente dependeria de um título de Cruzeiro ou Fluminense na Copa do Brasil para herdar a vaga extra gerada pela competição.
Se o Botafogo ao menos empatar com o Fortaleza, porém, o Bahia cairá para o 7º lugar e terá de disputar a fase preliminar da Libertadores pelo segundo ano consecutivo.
Ciente de todos os cenários possíveis, Rogério Ceni e o elenco do Bahia se reapresentam na manhã desta sexta-feira (5), no CT Evaristo de Macedo, para iniciar a preparação para o confronto direto contra o Flu. Com pouco tempo para se preparar, a equipe já os trabalhos para o último compromisso do ano neste sábado (6) e embarca rumo ao Rio de Janeiro.