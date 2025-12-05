HORA DA MATEMÁTICA

Após empate do Botafogo, veja os cenários para o Bahia garantir vaga direta na Libertadores

Esquadrão pode conquistar vaga até mesmo perdendo

Pedro Carreiro

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 06:00

Bahia disputará a Libertadores pela 5ª vez em 2026 Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Após o empate por 2 a 2 entre Cruzeiro e Botafogo na noite da última quinta-feira (4), a 37ª rodada do Campeonato Brasileiro está oficialmente concluída, e o Bahia já sabe exatamente o que precisa fazer no confronto direto contra o Fluminense, no Maracanã, neste domingo (7), às 16h, pela última rodada da competição, para garantir uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores do ano que vem.

Após se despedir da Fonte Nova em 2025 vencendo o Sport por 2x0, o Esquadrão ocupa a 6ª colocação, com 60 pontos, e depende apenas das próprias forças para alcançar o objetivo, embora também possa conquistá-lo até mesmo em caso de derrota.

Momentos do Bahia na Copa Libertadores da América 1 de 10

Em caso de triunfo

A forma mais simples do Bahia garantir a vaga é vencendo o Fluminense, que ocupa a 5ª posição com 61 pontos. Com um triunfo, o Tricolor baiano chegaria aos 63 pontos, ultrapassaria o Flu e terminaria o campeonato em 5º lugar, garantindo a vaga direta sem precisar se preocupar com o campeão da Copa do Brasil.

Vale lembrar que o Botafogo, que encara o Fortaleza no Milton Santos, também às 16h deste domingo, poderia chegar aos mesmos 63 pontos se vencesse. No entanto, como o Bahia tem um triunfo a mais, levaria a melhor no critério de desempate.

Relembre todos os jogos do Bahia no Brasileirão 1 de 37

Em caso de empate

Se o Bahia empatar com o Fluminense, chegará aos 61 pontos e seguirá atrás do rival carioca, que iria a 62. Nesse cenário, o Tricolor precisará de uma combinação específica de resultados para manter o sonho da vaga direta: torcer para que o Botafogo não vença o Fortaleza, assegurando assim a permanência em 6º lugar, e depender de um título de Cruzeiro ou Fluminense na Copa do Brasil, o que abriria uma vaga adicional na fase de grupos.

Por outro lado, se o Botafogo vencer o Leão do Pici, o Bahia cairá para a 7ª colocação e não terá mais chances de vaga direta, independentemente do resultado da Copa do Brasil.

Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia 1 de 15

Em caso de derrota

Mesmo se perder no Maracanã, o Bahia ainda poderá conquistar a vaga direta. Para isso, precisará torcer para que o Botafogo seja derrotado pelo Fortaleza, o que manteria o Esquadrão em 6º lugar. Além disso, novamente dependeria de um título de Cruzeiro ou Fluminense na Copa do Brasil para herdar a vaga extra gerada pela competição.

Se o Botafogo ao menos empatar com o Fortaleza, porém, o Bahia cairá para o 7º lugar e terá de disputar a fase preliminar da Libertadores pelo segundo ano consecutivo.