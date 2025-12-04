TORCIDA COLOSSAL

Vitória convoca torcida e anuncia treino aberto antes do duelo decisivo contra o São Paulo

Torcedores poderão apoiar o time no último trabalho antes da partida neste sábado (6)

Pedro Carreiro

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 19:33

Treino aberto do Vitória antes do Ba-Vi Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Precisando vencer o São Paulo para seguir na Série A, o Vitória contará com o apoio da torcida rubro-negra no último treino antes da partida, marcada para este domingo (7), às 16h, no Barradão, pela 38ª rodada do Brasileirão. O clube anunciou que a atividade de sábado (6) será aberta ao público, com portões do CT Manoel Pontes Tanajura liberados a partir das 9h. O treinamento começa às 10h e terá transmissão da TV Vitória.

Sábado teremos um último compromisso antes da batalha final.



? O treino será transmitido ao vivo da TV Vitória. Acesse o canal do Youtube e ative o ? para acompanhar!



SEGUIREMOS ACREDITANDO! ?⚫?#PegaLeão #PorNossaHistória #JogaremosJuntos #Brasileirão2025 pic.twitter.com/qwSx9lmpcN — EC Vitória (@ECVitoria) December 4, 2025

O elenco rubro-negro se reapresenta na sexta-feira (5), por volta das 14h, após retornar da derrota para o Bragantino nesta quinta. Os jogadores realizarão trabalhos físicos na academia antes de irem a campo iniciar a preparação final para o jogo decisivo. Este será o segundo treino aberto da temporada. O primero antecedeu o Ba-Vi, vencido por 2x1 pelo Leão.

