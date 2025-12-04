Vitória convoca torcida e anuncia treino aberto antes do duelo decisivo contra o São Paulo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 19:33
Precisando vencer o São Paulo para seguir na Série A, o Vitória contará com o apoio da torcida rubro-negra no último treino antes da partida, marcada para este domingo (7), às 16h, no Barradão, pela 38ª rodada do Brasileirão. O clube anunciou que a atividade de sábado (6) será aberta ao público, com portões do CT Manoel Pontes Tanajura liberados a partir das 9h. O treinamento começa às 10h e terá transmissão da TV Vitória.
O elenco rubro-negro se reapresenta na sexta-feira (5), por volta das 14h, após retornar da derrota para o Bragantino nesta quinta. Os jogadores realizarão trabalhos físicos na academia antes de irem a campo iniciar a preparação final para o jogo decisivo. Este será o segundo treino aberto da temporada. O primero antecedeu o Ba-Vi, vencido por 2x1 pelo Leão.
Confira imagens do treino com portões abertos
Com 42 pontos e ocupando a 17ª colocação, o Vitória abre a zona de rebaixamento. O time está um ponto atrás de Fortaleza e Ceará, e dois atrás do Santos. Por isso, além de vencer o São Paulo, o Leão precisa que pelo menos um dos rivais diretos tropece.