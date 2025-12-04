OPORTUNIDADE

Sócio do Bahia pode ganhar desconto na conta de luz; saiba como

A expectativa é de que cerca de 22 mil sócios-torcedores do Bahia com conta de luz a partir de R$ 160,00 por mês possam participar da parceria

Alan Pinheiro

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 19:25

Torcida do Bahia pode ter desconto na conta de luz Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

O sócio torcedor do Bahia pode ver a conta de energia ganhar um desconto. Isso acontece por uma parceria entre o Esquadrão e a Evolua Energia. o benefício garantirá até um ano de sócio torcedor grátis, resultando em ganhos econômicos para os associados e benefícios ambientais para toda a sociedade. A expectativa é de que cerca de 22 mil sócios-torcedores do Bahia com conta de luz a partir de R$ 160,00 por mês possam participar da parceria.

Para participar, os torcedores poderão se inscrever diretamente pelo site da Evolua ou através do app do Bahia, apresentando a conta de luz atual e seus documentos pessoais para cadastro. Ao se inscreverem, eles passarão a fazer parte do universo de consumidores de energia elétrica brasileiros que aderiram aos benefícios econômicos e ambientais da energia solar por meio do sistema de geração distribuída, sem precisar investir em placas no telhado de suas casas.

Essa parceria é mais do que uma ação comercial. É um movimento em prol de um futuro mais sustentável, mais eficiente e conectado com quem faz a diferença: o torcedor João Paulo Dionísio Campos Diretor de Marketing e Comercial da Evolua

“O Bahia tem como propósito oferecer experiências que vão além do futebol, e essa parceria com a Evolua Energia é um exemplo disso. Estamos unindo um benefício financeiro relevante aos nossos sócios à oportunidade de contribuir para um futuro mais sustentável. Ao aderirem à iniciativa, os torcedores ajudam a reduzir emissões de carbono e a preservar o meio ambiente, mostrando que a paixão pelo Esquadrão pode caminhar junto com a responsabilidade social. É mais um passo para fortalecer a relação do clube com quem faz parte da nossa história”, explica Vitor Ferraz, diretor de Operações e Relações Institucionais do Bahia SAF.

Na página do Parceiros de Aço, que pode ser acessada através do site do Sócio Esquadrão ou do app do Bahia, o torcedor pode fazer uma simulação e identificar se poderá ter um desconto atrativo. Feita a simulação, é só apresentar a conta de luz e o documento de identidade para se cadastrar e autorizar a mudança, sem precisar fazer obras ou adaptações. Em seguida, basta aguardar o faturamento da primeira conta da Evolua, que deve levar cerca de 60 dias para chegar, já com o desconto. Até lá, o consumidor deve continuar pagando a conta de energia da distribuidora atual normalmente.