Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sócio do Bahia pode ganhar desconto na conta de luz; saiba como

A expectativa é de que cerca de 22 mil sócios-torcedores do Bahia com conta de luz a partir de R$ 160,00 por mês possam participar da parceria

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 19:25

Torcida do Bahia já pode comprar ingresso
Torcida do Bahia pode ter desconto na conta de luz Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

O sócio torcedor do Bahia pode ver a conta de energia ganhar um desconto. Isso acontece por uma parceria entre o Esquadrão e a Evolua Energia. o benefício garantirá até um ano de sócio torcedor grátis, resultando em ganhos econômicos para os associados e benefícios ambientais para toda a sociedade. A expectativa é de que cerca de 22 mil sócios-torcedores do Bahia com conta de luz a partir de R$ 160,00 por mês possam participar da parceria.

Para participar, os torcedores poderão se inscrever diretamente pelo site da Evolua ou através do app do Bahia, apresentando a conta de luz atual e seus documentos pessoais para cadastro. Ao se inscreverem, eles passarão a fazer parte do universo de consumidores de energia elétrica brasileiros que aderiram aos benefícios econômicos e ambientais da energia solar por meio do sistema de geração distribuída, sem precisar investir em placas no telhado de suas casas.

Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia

Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia por Alan Pinheiro/CORREIO
Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia por Alan Pinheiro/CORREIO
Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia por Alan Pinheiro/CORREIO
Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia por Alan Pinheiro/CORREIO
Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia por Alan Pinheiro/CORREIO
Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia por Alan Pinheiro/CORREIO
Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia por Alan Pinheiro/CORREIO
Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia por Alan Pinheiro/CORREIO
Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia por Alan Pinheiro/CORREIO
Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia por Alan Pinheiro/CORREIO
Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia por Alan Pinheiro/CORREIO
Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia por Alan Pinheiro/CORREIO
Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia por Alan Pinheiro/CORREIO
Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia por Alan Pinheiro/CORREIO
Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia por Alan Pinheiro/CORREIO
1 de 15
Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia por Alan Pinheiro/CORREIO

Essa parceria é mais do que uma ação comercial. É um movimento em prol de um futuro mais sustentável, mais eficiente e conectado com quem faz a diferença: o torcedor

João Paulo Dionísio Campos

Diretor de Marketing e Comercial da Evolua

“O Bahia tem como propósito oferecer experiências que vão além do futebol, e essa parceria com a Evolua Energia é um exemplo disso. Estamos unindo um benefício financeiro relevante aos nossos sócios à oportunidade de contribuir para um futuro mais sustentável. Ao aderirem à iniciativa, os torcedores ajudam a reduzir emissões de carbono e a preservar o meio ambiente, mostrando que a paixão pelo Esquadrão pode caminhar junto com a responsabilidade social. É mais um passo para fortalecer a relação do clube com quem faz parte da nossa história”, explica Vitor Ferraz, diretor de Operações e Relações Institucionais do Bahia SAF.

Bahia x Sport - 37ª rodada do Brasileirão

Bahia x Sport - 37ª rodada do Brasileirão por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia x Sport - 37ª rodada do Brasileirão por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia x Sport - 37ª rodada do Brasileirão por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia x Sport - 37ª rodada do Brasileirão por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia x Sport - 37ª rodada do Brasileirão por Rafael Rodrigues/EC Bahia
1 de 5
Bahia x Sport - 37ª rodada do Brasileirão por Rafael Rodrigues/EC Bahia

Na página do Parceiros de Aço, que pode ser acessada através do site do Sócio Esquadrão ou do app do Bahia, o torcedor pode fazer uma simulação e identificar se poderá ter um desconto atrativo. Feita a simulação, é só apresentar a conta de luz e o documento de identidade para se cadastrar e autorizar a mudança, sem precisar fazer obras ou adaptações. Em seguida, basta aguardar o faturamento da primeira conta da Evolua, que deve levar cerca de 60 dias para chegar, já com o desconto. Até lá, o consumidor deve continuar pagando a conta de energia da distribuidora atual normalmente.

A Evolua Energia também gera oportunidade de ganho extra para os sócios-torcedores. Ao migrar para a Evolua Energia, o sócio-torcedor pode participar da campanha Indique e Economize com o Bahia, que gera um pix de R$ 100 para cada indicação que ele faça e que resulte em um novo contrato.

Leia mais

Imagem - Veja o que o Bahia precisa na última rodada para garantir vaga direta na Libertadores

Veja o que o Bahia precisa na última rodada para garantir vaga direta na Libertadores

Imagem - VÍDEO: Confira os gols de Bahia 2x0 Sport

VÍDEO: Confira os gols de Bahia 2x0 Sport

Imagem - Após gol marcado, Luciano Juba celebra triunfo do Bahia: 'A gente precisava muito'

Após gol marcado, Luciano Juba celebra triunfo do Bahia: 'A gente precisava muito'

Mais recentes

Imagem - Bruno Henrique passa a responder por estelionato em caso de apostas após nova decisão da Justiça

Bruno Henrique passa a responder por estelionato em caso de apostas após nova decisão da Justiça
Imagem - Vitória convoca torcida e anuncia treino aberto antes do duelo decisivo contra o São Paulo

Vitória convoca torcida e anuncia treino aberto antes do duelo decisivo contra o São Paulo
Imagem - Fifa define grupos da Copa do Mundo nesta sexta (5); veja os possíveis adversários do Brasil

Fifa define grupos da Copa do Mundo nesta sexta (5); veja os possíveis adversários do Brasil

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a casa de João Vicente de Castro, um imóvel de 500 m² com banheiro em mármore baiano raríssimo
01

Como é a casa de João Vicente de Castro, um imóvel de 500 m² com banheiro em mármore baiano raríssimo

Imagem - Via que liga BR-324 a Subúrbio de Salvador é inaugurada
02

Via que liga BR-324 a Subúrbio de Salvador é inaugurada

Imagem - Mais de 80 cidades baianas entram em alerta de tempestade com granizo; veja lista
03

Mais de 80 cidades baianas entram em alerta de tempestade com granizo; veja lista

Imagem - Comissão aprova projeto que aumenta prazo de validade da CNH; entenda
04

Comissão aprova projeto que aumenta prazo de validade da CNH; entenda