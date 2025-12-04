Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Fifa define grupos da Copa do Mundo nesta sexta (5); veja os possíveis adversários do Brasil

Fifa confirmou seleções que estarão em cada um dos potes que serão utilizados para o sorteio dos grupos do Mundial

  • Foto do(a) author(a) Larissa Almeida

  • Larissa Almeida

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 19:14

Vini Jr e Sabaly durante o amistoso Brasil x Senegal
Vini Jr e Sabaly durante o amistoso Brasil x Senegal Crédito: Joilson Marconne/CBF

Com passagem carimbada para a Copa do Mundo 2026 desde outubro, a seleção brasileira já sabe quais poderão ser seus adversários no Mundial. É que a Fifa já definiu as seleções que estão em cada um dos potes que serão utilizados para formar os grupos durante sorteio. Agora, basta esperar o sorteio, que será realizado nesta sexta-feira (5), em Washington, nos Estados Unidos. 

Confirmada no pote 1 antecipadamente, uma vez que ocupa a 7ª posição no ranking da Fifa – todas as oito primeiras seleções colocadas no ranking serão cabeça-de-chave –, a canarinha não poderá enfrentar outra seleção sul-americana, conforme regra da entidade, que só terá exceção para os times da Uefa, já que conta com 16 representantes.

Desta forma, o Brasil não terá como encarar, na fase de grupos, Colômbia, Equador, Uruguai e Paraguai, tampouco a Bolívia, caso confirme vaga durante a repescagem. A Argentina, que também está no pote 1, não poderá, da mesma maneira, ser adversária da seleção brasileira.

Seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026

México - País sede   por Reprodução / X
Estados Unidos - País sede  por Reprodução / Instagram
Canadá - País sede  por Reprodução / Instagram
Uzbequistão - Ásia  por Divulgação / Fifa
Japão - Ásia  por Reprodução / X
Irã - Ásia  por Reprodução / X
Jorndania - Ásia  por Reprodução / Instagram
Coreia do Sul - Ásia  por Reprodução / Instagram
Arábia Saudita - Ásia  por Reprodução/Saudi National Team
Qatar - Ásia por Divulgação
Australia - Ásia  por Reprodução / Instagram
Argentina - Améria do Sul  por Reprodução / X
Brasil - Améria do Sul  por Rafael Ribeiro / CBF
Equador - Améria do Sul  por Reprodução / Instagram
Colômbia - Améria do Sul  por Divulgação/Conmebol
Paraguai - América do Sul por Divulgação/Conmebol
Uruguai - Améria do Sul  por Divulgação/Seleção Uruguaia
Panamá - America central por Divulgação/CONCACAF
Curaçao - America central por Divulgação/CONCACAF
Curaçao - America central por Reprodução/Redes sociais
Gana - África  por Divulgação/BlackStars
Africa do Sul - África  por Divulgação/BafanaBafana
Tunísia - África  por Reprodução/Instagram
Marrocos - África  por Reprodução/FRMFReprodução/FRMF
Costa do Marfim - África  por Divulgação / FIF
Argélia - África  por Divulgação/@LesVerts
Cabo Verde - África  por Divulgação/Federação Caboverdiana de Futebol
Egito - África  por Divulgação/EFA
Senegal - África  por CAF/Reprodução
Austria - Europa por Reprodução/Redes sociais
Suíca - Europa por Reprodução/Redes sociais
Escócia - Europa por Reprodução/Redes sociais
Bélgica - Europa por Reprodução/Redes sociais
Espanha - Europa por Reprodução/Redes sociais
Portugal - Europa por Reprodução/Redes sociais
Noruega - Europa por Reprodução/Redes sociais
Holanda - Europa por Reprodução/Redes sociais
França- Europa por Reprodução/Redes sociais
Inglaterra - Europa por Reprodução/Redes sociais
Croácia - Europa por Reprodução/Redes sociais
Alemanha - Europa por Reprodução/Redes sociais
Nova Zelandia - Oceânia  por Reprodução / X
1 de 42
México - País sede   por Reprodução / X

Outra medida criada pela Fifa é a impossibilidade de haver mais de duas seleções europeias no grupo. Desta forma, caso sejam sorteadas duas seleções da Uefa no grupo do Brasil, o time sorteado no pote 4 terá que ser obrigatoriamente do continente asiático ou africano.

Com as regras estabelecidas, uma destas seleções do pote 2 deverão ser enfrentadas pelo Brasil: Croácia, Marrocos, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Áustria e Austrália.

As seleções do pote 3 que podem cruzar o caminho do Brasil na fase de grupo são: Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita e África do Sul.

Já os possíveis adversários no pote 4 são: Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curação, Haiti, Nova Zelândia, já confirmados; o vencedor dos confrontos entre Itália, Irlanda do Norte, País de Gales e Bósnia e Herzegovina; o vencedor dos confrontos entre Ucrânia, Suécia, Polônia e Albânia; o vencedor dos confrontos entre Turquia, Eslováquia, Romênia e Kosovo; o vencedor dos confrontos entre Dinamarca, República Tcheca, Irlanda e Macedônia do Norte; o vencedor dos confrontos entre Bolívia, Suriname e Iraque; e o vencedor dos confrontos entre República Democrática do Congo, Jamaica e Nova Caledônia.

O sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2026 poderá ser acompanhado a partir das 14h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo na TV Globo, sportv, ge TV, Fifa+, Cazé TV e SBT.

Mais recentes

Imagem - Bruno Henrique passa a responder por estelionato em caso de apostas após nova decisão da Justiça

Bruno Henrique passa a responder por estelionato em caso de apostas após nova decisão da Justiça
Imagem - Vitória convoca torcida e anuncia treino aberto antes do duelo decisivo contra o São Paulo

Vitória convoca torcida e anuncia treino aberto antes do duelo decisivo contra o São Paulo
Imagem - Sócio do Bahia pode ganhar desconto na conta de luz; saiba como

Sócio do Bahia pode ganhar desconto na conta de luz; saiba como

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a casa de João Vicente de Castro, um imóvel de 500 m² com banheiro em mármore baiano raríssimo
01

Como é a casa de João Vicente de Castro, um imóvel de 500 m² com banheiro em mármore baiano raríssimo

Imagem - Via que liga BR-324 a Subúrbio de Salvador é inaugurada
02

Via que liga BR-324 a Subúrbio de Salvador é inaugurada

Imagem - Mais de 80 cidades baianas entram em alerta de tempestade com granizo; veja lista
03

Mais de 80 cidades baianas entram em alerta de tempestade com granizo; veja lista

Imagem - Comissão aprova projeto que aumenta prazo de validade da CNH; entenda
04

Comissão aprova projeto que aumenta prazo de validade da CNH; entenda