Fifa define grupos da Copa do Mundo nesta sexta (5); veja os possíveis adversários do Brasil

Fifa confirmou seleções que estarão em cada um dos potes que serão utilizados para o sorteio dos grupos do Mundial

Larissa Almeida

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 19:14

Vini Jr e Sabaly durante o amistoso Brasil x Senegal Crédito: Joilson Marconne/CBF

Com passagem carimbada para a Copa do Mundo 2026 desde outubro, a seleção brasileira já sabe quais poderão ser seus adversários no Mundial. É que a Fifa já definiu as seleções que estão em cada um dos potes que serão utilizados para formar os grupos durante sorteio. Agora, basta esperar o sorteio, que será realizado nesta sexta-feira (5), em Washington, nos Estados Unidos.

Confirmada no pote 1 antecipadamente, uma vez que ocupa a 7ª posição no ranking da Fifa – todas as oito primeiras seleções colocadas no ranking serão cabeça-de-chave –, a canarinha não poderá enfrentar outra seleção sul-americana, conforme regra da entidade, que só terá exceção para os times da Uefa, já que conta com 16 representantes.

Desta forma, o Brasil não terá como encarar, na fase de grupos, Colômbia, Equador, Uruguai e Paraguai, tampouco a Bolívia, caso confirme vaga durante a repescagem. A Argentina, que também está no pote 1, não poderá, da mesma maneira, ser adversária da seleção brasileira.

Seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026 1 de 42

Outra medida criada pela Fifa é a impossibilidade de haver mais de duas seleções europeias no grupo. Desta forma, caso sejam sorteadas duas seleções da Uefa no grupo do Brasil, o time sorteado no pote 4 terá que ser obrigatoriamente do continente asiático ou africano.

Com as regras estabelecidas, uma destas seleções do pote 2 deverão ser enfrentadas pelo Brasil: Croácia, Marrocos, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Áustria e Austrália.

As seleções do pote 3 que podem cruzar o caminho do Brasil na fase de grupo são: Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita e África do Sul.

Já os possíveis adversários no pote 4 são: Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curação, Haiti, Nova Zelândia, já confirmados; o vencedor dos confrontos entre Itália, Irlanda do Norte, País de Gales e Bósnia e Herzegovina; o vencedor dos confrontos entre Ucrânia, Suécia, Polônia e Albânia; o vencedor dos confrontos entre Turquia, Eslováquia, Romênia e Kosovo; o vencedor dos confrontos entre Dinamarca, República Tcheca, Irlanda e Macedônia do Norte; o vencedor dos confrontos entre Bolívia, Suriname e Iraque; e o vencedor dos confrontos entre República Democrática do Congo, Jamaica e Nova Caledônia.