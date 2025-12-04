CALCULADORA NA MÃO

Veja o que o Bahia precisa na última rodada para garantir vaga direta na Libertadores

Esquadrão pode conquistar vaga até mesmo perdendo

Pedro Carreiro

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 17:06

Após vencer o Sport por 2x0 no último jogo do ano na Fonte Nova, o Bahia segue vivo na disputa por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Atualmente na 6ª colocação, com 60 pontos, o Tricolor de Aço não depende apenas de si para garantir a classificação — embora ainda possa conquistá-la até mesmo em caso de derrota na rodada final contra o Fluminense, no Maracanã, neste domingo (7), às 16h.

Em caso de triunfo

A forma mais direta de o Bahia assegurar a vaga é vencendo o Fluminense. Com uma vitória, o time chegaria aos 63 pontos, ultrapassaria o Tricolor carioca e ainda dependeria de um tropeço do Botafogo para conquistar a 5ª colocação.

Atualmente em 7º lugar, com 53 pontos, o Botafogo enfrenta o Cruzeiro nesta quinta-feira (3), no Mineirão, e depois faz o último jogo em casa. Caso o Glorioso conquiste no máximo três pontos nessas duas partidas, poderá igualar os 63 pontos do Bahia, mas ficaria atrás pelo critério de número de vitórias.

Se Bahia e Botafogo vencerem todas as suas partidas restantes, o Esquadrão terminaria em 6º e passaria a depender do título do Cruzeiro na Copa do Brasil para herdar a vaga direta à fase de grupos.

Em caso de empate

Se o Bahia empatar com o Fluminense, chegará aos 61 pontos e precisará de uma combinação ainda mais específica. Nesse cenário, o Botafogo terá de somar no máximo dois pontos nas suas últimas duas partidas para que o Tricolor baiano termine o campeonato em 6º lugar.

Além disso, ainda seria necessário que Cruzeiro ou Fluminense conquistassem a Copa do Brasil para que a vaga à fase de grupos fosse aberta pelo torneio. Mas se o Fogão vencer pelo menos um dos seus jogos, o Bahia termina a competição em 7º lugar.

Em caso de derrota

Mesmo perdendo o confronto no Maracanã, o Bahia ainda pode alcançar a vaga direta. Para isso, precisaria torcer para que o Botafogo some apenas um ponto nos seis que ainda disputa, terminando assim na 6º colocação.