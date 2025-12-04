TÁ CHEGANDO

Brasil no grupo da morte? Entenda como vai funcionar o sorteio da Copa do Mundo

O evento vai definir a distribuição das 48 seleções nos 12 grupos do torneio, com quatro equipes em cada

Alan Pinheiro

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 17:52

Sorteio da Copa do Mundo de 2026 será realizado nesta sexta-feira (5) Crédito: Freepik

De quatro em quatro anos, o torcedor que ama futebol se anima com a possibilidade de mais um título mundial para a Seleção Brasileira. Nesta sexta-feira (5), será realizado o sorteio da Copa do Mundo de 2026, a partir das 14h, no Kennedy Center, em Washington. O evento vai definir a distribuição das 48 seleções nos 12 grupos do torneio, com quatro equipes em cada grupo.

Países sede da competição, Canadá, México e Estados Unidos estarão no pote 1 e terão posições pré-definidas por meio de bolas de cores distintas usadas exclusivamente para os anfitriões. As outras nove seleções mais bem ranqueadas completam o grupo dos cabeças de chave. Atualmente, o Brasil ocupa o 5º lugar no ranking mundial da Fifa.

Seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026 1 de 42

Os potes 2 e 3 seguirão a classificação atualizada da Fifa, enquanto o pote 4 reunirá as equipes que ainda dependem de playoffs e da repescagem intercontinental. Faltam apenas seis vagas para fechar a lista das 48 seleções que estarão no Mundial do ano que vem, sendo quatro da repescagem europeia e dois da repescagem mundial. Entre os possíveis países que estão na repescagem está a Itália, detentora de quatro títulos mundiais.

A divisão manterá a regra que impede a presença de mais de uma seleção da mesma confederação em um mesmo grupo, com exceção da Europa, que terá 16 representantes. A Fifa também esclareceu o critério para o caminho das seleções mais bem posicionadas no ranking. As duas melhores equipes de cada pote serão colocadas em lados opostos do chaveamento, o que reduz a possibilidade de encontros antes da final.

Desta forma, o Brasil não terá como encarar, na fase de grupos, Colômbia, Equador, Uruguai e Paraguai, tampouco a Bolívia, caso confirme vaga durante a repescagem. A Argentina, que também está no pote 1, não poderá, da mesma maneira, ser adversária da seleção brasileira. A exceção da regra é a Uefa, pois a Europa tem mais representantes (16) do que o número de grupos (12), e, portanto, quatro grupos terão duas seleções europeias.

Veja os potes do sorteio da Copa do Mundo 2026