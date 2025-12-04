Acesse sua conta
Brasil no grupo da morte? Entenda como vai funcionar o sorteio da Copa do Mundo

O evento vai definir a distribuição das 48 seleções nos 12 grupos do torneio, com quatro equipes em cada

  Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 17:52

Sorteio da Copa do Mundo de 2026 será realizado nesta sexta-feira (5)

De quatro em quatro anos, o torcedor que ama futebol se anima com a possibilidade de mais um título mundial para a Seleção Brasileira. Nesta sexta-feira (5), será realizado o sorteio da Copa do Mundo de 2026, a partir das 14h, no Kennedy Center, em Washington. O evento vai definir a distribuição das 48 seleções nos 12 grupos do torneio, com quatro equipes em cada grupo.

Países sede da competição, Canadá, México e Estados Unidos estarão no pote 1 e terão posições pré-definidas por meio de bolas de cores distintas usadas exclusivamente para os anfitriões. As outras nove seleções mais bem ranqueadas completam o grupo dos cabeças de chave. Atualmente, o Brasil ocupa o 5º lugar no ranking mundial da Fifa.

Seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026

México - País sede   por Reprodução / X
Estados Unidos - País sede  por Reprodução / Instagram
Canadá - País sede  por Reprodução / Instagram
Uzbequistão - Ásia  por Divulgação / Fifa
Japão - Ásia  por Reprodução / X
Irã - Ásia  por Reprodução / X
Jorndania - Ásia  por Reprodução / Instagram
Coreia do Sul - Ásia  por Reprodução / Instagram
Arábia Saudita - Ásia  por Reprodução/Saudi National Team
Qatar - Ásia por Divulgação
Australia - Ásia  por Reprodução / Instagram
Argentina - Améria do Sul  por Reprodução / X
Brasil - Améria do Sul  por Rafael Ribeiro / CBF
Equador - Améria do Sul  por Reprodução / Instagram
Colômbia - Améria do Sul  por Divulgação/Conmebol
Paraguai - América do Sul por Divulgação/Conmebol
Uruguai - Améria do Sul  por Divulgação/Seleção Uruguaia
Panamá - America central por Divulgação/CONCACAF
Curaçao - America central por Reprodução/Redes sociais
Gana - África  por Divulgação/BlackStars
Africa do Sul - África  por Divulgação/BafanaBafana
Tunísia - África  por Reprodução/Instagram
Marrocos - África  por Reprodução/FRMFReprodução/FRMF
Costa do Marfim - África  por Divulgação / FIF
Argélia - África  por Divulgação/@LesVerts
Cabo Verde - África  por Divulgação/Federação Caboverdiana de Futebol
Egito - África  por Divulgação/EFA
Senegal - África  por CAF/Reprodução
Austria - Europa por Reprodução/Redes sociais
Suíca - Europa por Reprodução/Redes sociais
Escócia - Europa por Reprodução/Redes sociais
Bélgica - Europa por Reprodução/Redes sociais
Espanha - Europa por Reprodução/Redes sociais
Portugal - Europa por Reprodução/Redes sociais
Noruega - Europa por Reprodução/Redes sociais
Holanda - Europa por Reprodução/Redes sociais
França- Europa por Reprodução/Redes sociais
Inglaterra - Europa por Reprodução/Redes sociais
Croácia - Europa por Reprodução/Redes sociais
Alemanha - Europa por Reprodução/Redes sociais
Nova Zelandia - Oceânia  por Reprodução / X
Os potes 2 e 3 seguirão a classificação atualizada da Fifa, enquanto o pote 4 reunirá as equipes que ainda dependem de playoffs e da repescagem intercontinental. Faltam apenas seis vagas para fechar a lista das 48 seleções que estarão no Mundial do ano que vem, sendo quatro da repescagem europeia e dois da repescagem mundial. Entre os possíveis países que estão na repescagem está a Itália, detentora de quatro títulos mundiais.

A divisão manterá a regra que impede a presença de mais de uma seleção da mesma confederação em um mesmo grupo, com exceção da Europa, que terá 16 representantes. A Fifa também esclareceu o critério para o caminho das seleções mais bem posicionadas no ranking. As duas melhores equipes de cada pote serão colocadas em lados opostos do chaveamento, o que reduz a possibilidade de encontros antes da final.

Desta forma, o Brasil não terá como encarar, na fase de grupos, Colômbia, Equador, Uruguai e Paraguai, tampouco a Bolívia, caso confirme vaga durante a repescagem. A Argentina, que também está no pote 1, não poderá, da mesma maneira, ser adversária da seleção brasileira. A exceção da regra é a Uefa, pois a Europa tem mais representantes (16) do que o número de grupos (12), e, portanto, quatro grupos terão duas seleções europeias.

Veja os potes do sorteio da Copa do Mundo 2026

  • Pote 1: Canadá, México, Estados Unidos, Espanha, Argentina, França, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Bélgica e Alemanha
  • Pote 2: Croácia, Marrocos, Colômbia, Uruguai, Suíça, Japão, Senegal, Irã, Coreia do Sul, Equador, Áustria e Austrália
  • Pote 3: Noruega, Panamá, Egito, Argélia, Escócia, Paraguai, Tunísia, Costa do Marfim, Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita e África do Sul
  • Pote 4: Jordânia, Cabo Verde, Gana, Curaçao, Haiti, Nova Zelândia, os quatro vencedores da repescagem europeia e os dois classificados da repescagem mundial

