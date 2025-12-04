Acesse sua conta
Cruzeiro x Botafogo: onde assistir ao jogo que influencia a luta do Bahia por vaga direta na Libertadores

Na 6ª colocação, o Bahia pode ser ultrapassado em caso de vitória do Fogão

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 15:47

Botafogo x Cruzeiro
Botafogo x Cruzeiro Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Cruzeiro e Botafogo se enfrentam nesta quinta-feira (4), às 19h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, em um duelo que mexe diretamente com o futuro do Bahia na briga por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. A partida terá transmissão da Record na TV aberta, da Cazé TV no streaming e do Premiere no pay-per-view.

Por que o jogo importa ao Bahia?

O Bahia, atualmente na luta pelo G-6 e ainda sonhando com classificação direta, depende de um tropeço do Botafogo para seguir com chances reais de conquistar a vaga já no Brasileirão.  Se o Botafogo não vencer o Cruzeiro, o Tricolor de Aço ficará em situação mais confortável na rodada final — podendo até assumir a 5ª colocação dependendo do próprio resultado contra o Fluminense. Já se o Botafogo vencer, o Bahia perde margem e passa a precisar de combinação mais complexa na última rodada.

Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia por Alan Pinheiro/CORREIO

O momento do Cruzeiro

Sem grandes pretensões na reta final, o Cruzeiro volta suas atenções para a semifinal da Copa do Brasil, mas busca manter a série de 12 jogos sem derrota. Leonardo Jardim pode poupar alguns titulares, porém a Raposa carrega um retrospecto amplamente favorável diante do Botafogo: não perde para os cariocas desde 2016. No primeiro turno, no Nilton Santos, o Cruzeiro venceu por 2x0, com gols de Christian e Matheus Pereira.

O momeno do Botafogo

Do lado alvinegro, o time de Davide Ancelotti tenta reassumir a 5ª colocação, que garante vaga direta na Libertadores. Além do forte tabu contra o Cruzeiro, o Botafogo enfrenta um problema sério de desfalques: Léo Linck, Alexander Barboza, Tucu Corrêa e Savarino estão fora por lesão, enquanto Santiago Rodríguez, Mateo Ponte e Jeffinho cumprem suspensão.

LEIA MAIS 

Veja o que o Bahia precisa na última final para garantir vaga direta na Libertadores

Vídeo: aplicativo notifica pênalti perdido pelo Bahia antes da cobrança e intriga torcedores

'Tem conversas em andamento', revela Danilo Fernandes sobre futuro após aposentadoria

'Um jogo não apaga os outros 12': Jair Ventura explica goleada e mantém confiança para a rodada final

Após gol marcado, Luciano Juba celebra triunfo do Bahia: 'A gente precisava muito'

Prováveis escalações

Cruzeiro: Cássio, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Sinisterra e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

Botafogo: Raul, Vitinho, David Ricardo, Marçal e Alex Telles (Cuiabano); Newton, Marlon Freitas e Montoro; Jordan Barrera, Artur e Kadir (Arthur Cabral). Técnico: Davide Ancelotti.

FICHA TÉCNICA


  • Brasileirão – 37ª rodada
  • Data: quinta-feira (4/12), às 19h30 (de Brasília)
  • Local: Mineirão, Belo Horizonte
  • Onde assistir: Record (aberta), Cazé TV (streaming), Premiere (PPV)
  • Arbitragem: Anderson Daronco (RS)
  • Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Michael Stanislau (RS)
  • VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Bahia Botafogo Cruzeiro Libertadores

