João Fonseca assina com Mercado Livre e amplia lista milionária de patrocinadores

Veja quem são os parceiros do jovem fenômeno do tênis

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 15:30

João Fonseca Crédito: Reprodução

A poucos dias de enfrentar Carlos Alcaraz em uma exibição de grande visibilidade no Miami Tennis Invitational, João Fonseca ganhou mais um reforço fora da quadra. O jovem brasileiro de 19 anos, atual 24º do ranking da ATP, acaba de firmar parceria com o Mercado Livre, anunciada nesta quinta-feira (4).

Embora os valores não sejam revelados, os acordos firmados pelo atleta seguem um padrão: todos são de longa duração - a XP Investimentos, por exemplo, fechou contrato de cinco anos com o tenista em junho de 2024.

De acordo com Iuri Maia, diretor de Estratégia de Marca do Mercado Livre, a escolha por Fonseca se deve ao fato de que “ele representa exatamente o que acreditamos como marca: um talento brasileiro com potencial global, querido pelo público e com uma história que inspira todas as gerações”.

A nova parceria chega em meio ao melhor momento da carreira do carioca, que neste ano levantou os troféus do ATP 250 de Buenos Aires, do ATP 500 da Basileia e dos Challengers de Camberra e Phoenix. A temporada o deixou à frente dos desempenhos de estreia de nomes como Roger Federer, Rafael Nadal, Jannik Sinner e o próprio Alcaraz. Entre os grandes, apenas Novak Djokovic teve um primeiro ano mais forte no circuito, encerrando 2006 na 16ª posição.

Com a ascensão meteórica, Fonseca se tornou alvo de grandes marcas. Antes do Mercado Livre, ele já havia fechado com ON Running - ligada a Roger Federer e Jorge Paulo Lemann -, Rolex, XP Investimentos, a construtora JF Living e a fornecedora de raquetes Yonex.

Para Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, a projeção do brasileiro é tão consistente que já permite comparações com o impacto comercial de Guga Kuerten. “O poder dos atletas está crescendo mais do que o dos torneios e dos esportes. As figuras individuais são atrações de peso cada vez maior na indústria”, afirmou, em entrevista à Veja.

Tags:

Tênis João Fonseca

