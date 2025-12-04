FENÔMENO DO TÊNIS

Saiba quem é o jovem que desbancou Fernanda Torres e Suzane von Richthofen nas buscas do Google em 2025

Nomes de diferentes áreas aparecem entre os mais procurados

Carol Neves

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 13:16

João Fonseca Crédito: Reprodução

O Google divulgou nesta quinta-feira (4) a lista dos assuntos que mais apareceram nas buscas brasileiras ao longo de 2025. O levantamento, que considera o período entre 1º de janeiro e 24 de novembro, reúne desde grandes acontecimentos - como a morte de Preta Gil e a escolha do novo Papa - até fenômenos que dominaram as redes sociais, como o Labubu, o monstrinho felpudo que virou febre.

Entre os nomes que mais cresceram em volume de buscas, um jovem chamou atenção por superar figuras amplamente conhecidas do público, como Fernanda Torres e Suzane von Richthofen. Trata-se do tenista João Fonseca, que aparece no topo da categoria Personalidades.

Quem é João Fonseca, líder da lista

João Fonseca é um jovem tenista brasileiro que viveu em 2025 a temporada que consolidou sua ascensão no circuito profissional. Aos 19 anos, o carioca protagonizou um dos crescimentos mais rápidos do tênis nacional: saltou mais de 700 posições desde sua estreia e terminou o ano entre os 30 melhores do mundo, acumulando feitos inéditos para um atleta brasileiro tão jovem.

Outras personalidades em destaque

Outras personalidades em destaque