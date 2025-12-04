Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Saiba quem é o jovem que desbancou Fernanda Torres e Suzane von Richthofen nas buscas do Google em 2025

Nomes de diferentes áreas aparecem entre os mais procurados

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 13:16

João Fonseca vence Munar
João Fonseca  Crédito: Reprodução

O Google divulgou nesta quinta-feira (4) a lista dos assuntos que mais apareceram nas buscas brasileiras ao longo de 2025. O levantamento, que considera o período entre 1º de janeiro e 24 de novembro, reúne desde grandes acontecimentos - como a morte de Preta Gil e a escolha do novo Papa - até fenômenos que dominaram as redes sociais, como o Labubu, o monstrinho felpudo que virou febre.

Entre os nomes que mais cresceram em volume de buscas, um jovem chamou atenção por superar figuras amplamente conhecidas do público, como Fernanda Torres e Suzane von Richthofen. Trata-se do tenista João Fonseca, que aparece no topo da categoria Personalidades.

Quem é João Fonseca, líder da lista

João Fonseca

João Fonseca por Divulgação/ATP Tour
João Fonseca celebrando ponto contra Jacob Fernley por Reprodução/ X @ATP
João Fonseca por Divulgação
João Fonseca em ação por ATP Tour/Divulgação
João Fonseca venceu Francisco Cerúndolo e conquistou o ATP 250 de Buenos Aires por ATP Tour/Divulgação
João Fonseca por Reprodução/Instagram
João Fonseca venceu o russo Andrey Rublev no Australian Open por Australian Open/Divulgação
João Fonseca comemora ponto em partida no Australian Open por Australian Open/Divulgação
João Fonseca saca na partida contra o argentino Mariano Navone por Divulgação Rio Open/Fotojump
João Fonseca por Divulgação/Fotojump
João Fonseca celebra ponto contra Arthur Fils no Rio Open por Divulgação/Rio Open
João Fonseca por Luiz Candido/CBT
1 de 12
João Fonseca por Divulgação/ATP Tour

João Fonseca é um jovem tenista brasileiro que viveu em 2025 a temporada que consolidou sua ascensão no circuito profissional. Aos 19 anos, o carioca protagonizou um dos crescimentos mais rápidos do tênis nacional: saltou mais de 700 posições desde sua estreia e terminou o ano entre os 30 melhores do mundo, acumulando feitos inéditos para um atleta brasileiro tão jovem. 

Outras personalidades em destaque

Logo após João Fonseca aparecem nomes de diferentes áreas, mostrando como o interesse dos brasileiros foi diverso ao longo do ano. Confira:

  1. João Fonseca;
  2. Donald Trump;
  3. Fernanda Torres;
  4. Hytalo Santos;
  5. Felca;
  6. Suzane von Richthofen;
  7. Leo Lins;
  8. Carlo Ancelotti;
  9. Elize Matsunaga;
  10. Virginia Fonseca.

Tags:

João Fonseca

Mais recentes

Imagem - Vídeo: aplicativo notifica pênalti perdido pelo Bahia antes da cobrança e intriga torcedores

Vídeo: aplicativo notifica pênalti perdido pelo Bahia antes da cobrança e intriga torcedores
Imagem - Briga por mulher causa racha entre jogadores do Flamengo

Briga por mulher causa racha entre jogadores do Flamengo
Imagem - Torcida do Vitória esgota ingressos para jogo decisivo no Barradão

Torcida do Vitória esgota ingressos para jogo decisivo no Barradão

MAIS LIDAS

Imagem - Via que liga BR-324 a Subúrbio de Salvador é inaugurada
01

Via que liga BR-324 a Subúrbio de Salvador é inaugurada

Imagem - Gêmeos, Leão, Virgem e Sagitário recebem um presente especial do universo hoje (4 de dezembro)
02

Gêmeos, Leão, Virgem e Sagitário recebem um presente especial do universo hoje (4 de dezembro)

Imagem - Policial militar é morta em troca de tiros com o marido, que também é PM
03

Policial militar é morta em troca de tiros com o marido, que também é PM

Imagem - Vídeo: aplicativo notifica pênalti perdido pelo Bahia antes da cobrança e intriga torcedores
04

Vídeo: aplicativo notifica pênalti perdido pelo Bahia antes da cobrança e intriga torcedores