FURA OLHO

Briga por mulher causa racha entre jogadores do Flamengo

Episódio de “talaricagem” em festa fechada fez dupla romper convivência e mudou festas dos rubro-negros

Carol Neves

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 09:39

Gonzalo Plata e Jorge Carrascal Crédito: Reprodução

A rotina de festas do elenco do Flamengo, famosa entre quem acompanha os bastidores do clube, ganhou um novo capítulo - e ele envolve um rompimento silencioso entre Gonzalo Plata e Jorge Carrascal. Os dois ainda se seguem nas redes sociais, mas, longe dos gramados, a convivência derreteu após um episódio que virou assunto nos corredores da Gávea. As informações são do jornal Extra.

Plata, que agora organiza seus próprios encontros privados ao lado de dois amigos, foi o responsável pela festa que rolou depois do jogo de ontem que garantiu o título do Brasileirão. O padrão segue o mesmo: “São 70 mulheres e os dois”, contou uma fonte à publicação.

Do outro lado desse racha seguem Carrascal e Pulgar, além de outros solteiros do elenco, que passaram a priorizar as resenhas promovidas pelo colombiano - eventos frequentes na casa dele, para desespero dos vizinhos, e que costumam atravessar a madrugada.

Antes da divisão, o trio formado por Carrascal (camisa 15), Gonzalo Plata (camisa 50) e Pulgar (camisa 5) era inseparável. Eles eram responsáveis por organizar as festas fechadas da turma, sempre com fartura de mulheres e com a regra número um: celulares proibidos.

A situação mudou, porém, depois de uma “talaricagem” em uma dessas celebrações particulares. Não há clareza sobre quem teria se envolvido com a ficante do outro, mas o episódio foi suficiente para esfriar a relação entre os dois estrangeiros.