VÍDEO: Confira os gols de Bahia 2x0 Sport

Os gols do Tricolor foram marcados por Rodrigo Nestor e Luciano Juba

Alan Pinheiro

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 22:45

Bahia x Sport - 37ª rodada do Brasileirão Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A temporada está em seus momentos finais e a hora da despedida da Fonte Nova chegou. Pela última vez em 2025, os torcedores do Bahia foram ao estádio apoiar o time nesta quarta-feira (3). Dentro de campo, o Esquadrão fez jus à presença da torcida azul, vermelha e branca e superou o já rebaixado Sport por 2x0, em partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Tricolor foram marcados por Rodrigo Nestor e Luciano Juba.

O clássico nordestino pode ser resumido a uma dominância tricolor durante toda a partida. Nos primeiros 45 minutos, no entanto, o Esquadrão teve dificuldade em superar o goleiro Caíque França antes de Rodrigo Nestor colocar o time à frente do placar nos minutos finais da primeira etapa. Melhor em campo, os comandados de Rogério Ceni logo ampliaram no início do segundo tempo e depois administraram a vantagem até o apito final.

Com o resultado, o Bahia soma mais três pontos, chega aos 60 pontos na Série A e se torna a equipe baiana com a maior pontuação no atual formato dos pontos corridos. Agora, para fechar a temporada, o Tricolor viaja ao Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense no domingo (7), pela última rodada da competição. A bola rola a partir das 16h no gramado do Maracanã.