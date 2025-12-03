Acesse sua conta
Fonte Nova prepara novidade para torcedores do Bahia em jogo contra o Sport

Estádio agora conta com o mesmo serviço de Wi-Fi utilizado no estádio La Bombonera, do Boca Juniors

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 18:20

Arena Fonte Nova vai receber jogos da Copa do Mundo Feminina em 2027
Arena Fonte Nova vai receber jogos da Copa do Mundo Feminina em 2027 Crédito: San Júnior / EC Bahia

A Arena Fonte Nova implementou um serviço de Wi-Fi de alta performance com tecnologia Wi-Fi 6, a mesma utilizada no estádio La Bombonera, do Boca Juniors, na Argentina, que vai estar disponível para o torcedor a partir desta quarta-feira (3), no confronto entre Bahia e Sport. A conexão gratuita foi planejada especificamente para grandes públicos, garantindo velocidade superior, estabilidade e maior capacidade de acesso simultâneo. A iniciativa é realizada em parceria com ITS Brasil, Sicredi e EfanXp.

Para utilizar o serviço, o torcedor deverá se conectar à rede “ITS Brasil Free Wifi”, preencher um breve cadastro e aceitar os termos de uso para ter acesso liberado. A chegada do Wi-Fi 6 representa uma solução direta a um desafio conhecido por quem frequenta grandes eventos: em estádios lotados, o alto volume de pessoas conectadas costuma sobrecarregar as redes de telefonia, gerando lentidão ou queda de sinal.

Veja imagens do tour pela Arena Fonte Nova e pelo museu do Bahia

Com a nova infraestrutura, a arena passa a oferecer um ambiente mais conectado, independentemente da localização do usuário nas arquibancadas, o que permitirá maior interação em tempo real dos torcedores com a arena e a Casa de Apostas. “Ao lado dos nossos parceiros, seguimos investindo para que a experiência do público na Arena Fonte Nova seja cada vez mais completa, conectada e moderna. Queremos que o torcedor esteja sempre próximo do seu time e das grandes emoções do estádio, com conforto e tecnologia que façam a diferença”, destaca Anderson Nunes, Head de Negócios da Casa de Apostas.

Segundo o executivo, a conexão dos usuários no estádio poderá fazer com que a Casa de Apostas lance ações exclusivas em tempo real durante as partidas. O Wi-Fi 6 é uma das versões mais avançadas da tecnologia de rede sem fio, proporcionando maior velocidade, menor latência e um desempenho muito superior em locais com grande número de dispositivos conectados.

Fonte Nova

Outras melhorias que devem ser recebidas em breve serão a iluminação cênica interna e externa - luz utilizada para criar atmosfera, destacar elementos e guiar o olhar, seja em teatros, shows, ou na arquitetura -, além do ring lead, um painel de lead que contorna quase toda a arena do estádio.

