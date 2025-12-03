Com mudança forçada na zaga, o Vitória está escalado para encarar o Bragantino

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 18:16
O Vitória está definido para enfrentar o Bragantino nesta quarta-feira (3), às 19h, Estádio Cicero de Souza Marques, em duelo atrasado da 34ª rodada do Brasileirão. A principal na escalação está na zaga, com a presença de Zé Marcos entre os titulares.
O camisa 3 rubro-negro volta começa jogando graças à ausência de Edu, que deixou a partida contra o Mirassol sentido a coxa e segue em recuperação. Com isso, o defensor volta a iniciar entre os titulares depois de quatro rodadas seguidas começando no banco.
Relembre os confrontos do Vitória contra times paulista nesta Série A
De resto, o técnico Jair Ventura preferiu não mexer na equipe que está invicta há cinco jogos. Assim, o Vitória vai a campo com: Thiago Couto; Lucas Halter, Camutanga e Zé Marcos; Raúl Cáceres, Baralhas, Willian Oliveira e Ramon; Erick, Cantalapiedra e Renato Kayzer.
Para a partida, o Leão da Barra ainda conta com os desfalques de Lucas Arcanjo, Fintelman, Claudinho, Kamerson e Rúben Ismael, todos lesionados.
Na 15ª colocação, com 42 pontos, o Leão da Barra precisa vencer o Massa Bruta se quiser ter chances de garantir permanência na Série A já nesta rodada. Caso contrário, pode chegar muito pressionado para a última rodada, neste domingo (3), quando enfrenta o São Paulo, no Barradão.