Com mudança forçada na zaga, o Vitória está escalado para encarar o Bragantino

Equipes se enfrentam às 19h, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

  Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 18:16

Zé Marcos será titular contra o Bragantino
Zé Marcos será titular contra o Bragantino Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória está definido para enfrentar o Bragantino nesta quarta-feira (3), às 19h, Estádio Cicero de Souza Marques, em duelo atrasado da 34ª rodada do Brasileirão. A principal na escalação está na zaga, com a presença de Zé Marcos entre os titulares.

O camisa 3 rubro-negro volta começa jogando graças à ausência de Edu, que deixou a partida contra o Mirassol sentido a coxa e segue em recuperação. Com isso, o defensor volta a iniciar entre os titulares depois de quatro rodadas seguidas começando no banco.

De resto, o técnico Jair Ventura preferiu não mexer na equipe que está invicta há cinco jogos. Assim, o Vitória vai a campo com: Thiago Couto; Lucas Halter, Camutanga e Zé Marcos; Raúl Cáceres, Baralhas, Willian Oliveira e Ramon; Erick, Cantalapiedra e Renato Kayzer.

Para a partida, o Leão da Barra ainda conta com os desfalques de Lucas Arcanjo, Fintelman, Claudinho, Kamerson e Rúben Ismael, todos lesionados.

Precisando quebrar tabu de 29 anos, Vitória reencontra Vagner Mancini em duelo decisivo contra o Bragantino

Veja em qual canal vai passar Bragantino x Vitória ao vivo

Vitória enfrenta o Red Bull Bragantino em jogo que pode sacramentar a permanência

Bahia pode superar marca histórica do Vitória se vencer o Sport nesta quarta

Com desfalque na zaga, Vitória finaliza preparação para decisão contra o Bragantino

Na 15ª colocação, com 42 pontos, o Leão da Barra precisa vencer o Massa Bruta se quiser ter chances de garantir permanência na Série A já nesta rodada. Caso contrário, pode chegar muito pressionado para a última rodada, neste domingo (3), quando enfrenta o São Paulo, no Barradão.

