Precisando quebrar tabu de 29 anos, Vitória reencontra Vagner Mancini em duelo decisivo contra o Bragantino

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 17:29
O Vitória reencontra o técnico Vagner Mancini e tenta quebrar um jejum de 29 anos diante do Bragantino como visitante no duelo desta quarta-feira, às 19h, no Estádio Cícero de Souza Marques, válido pela penúltima rodada da Série A. A partida é decisiva para o Rubro-Negro, que está na 17ª colocação, com 42 pontos, está invicto há cinco jogos e pode garantir a permanência se vencer e contar com uma combinação de resultados.
A última vitória do Vitória em Bragança Paulista ocorreu em 1996, quando Agnaldo marcou o gol do triunfo por 1x0. Desde então, foram sete jogos fora de casa contra o Massa Bruta, com cinco derrotas e dois empates. No encontro mais recente como visitante, em 2024, o Leão chegou a sair na frente com Jean Mota, mas perdeu por 2x1. No primeiro turno, porém, venceu no Barradão por 1x0, com Renato Kayzer.
Relembre os confrontos do Vitória contra times paulista nesta Série A
O histórico geral entre as equipes é equilibrado, com dez vitórias para cada lado e dois empates. Em solo paulista, no entanto, o Bragantino mantém vantagem e já soma sete partidas de invencibilidade diante do Vitória, com dois empates e cinco vitórias seguidas.
Veja os artilheiros do Vitória no Campeonato Brasileiro
Se o retrospecto como visitante pesa contra o rubro-negro, o desempenho diante de Mancini aponta o oposto. O Vitória encara o treinador pela primeira vez desde 2018, quando ele deixou o clube após sua quarta passagem, e tenta preservar um retrospecto invicto em confrontos com equipes comandadas por ele. Ao todo, são três vitórias e quatro empates.
Com 51,85% de aproveitamento como mandante, o Bragantino é apenas o 14º melhor time da Série A atuando em casa. O Vitória tenta aproveitar esse cenário para confirmar sua permanência na elite. Caso não vença, pode chegar muito pressionado para o confronto decisivo contra o São Paulo, no Barradão, neste domingo (7).