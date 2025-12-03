Acesse sua conta
Precisando quebrar tabu de 29 anos, Vitória reencontra Vagner Mancini em duelo decisivo contra o Bragantino

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 19h

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 17:29

Vagne Mancini
Vagne Mancini Crédito: Maurícia da Matta/EC Vitória

O Vitória reencontra o técnico Vagner Mancini e tenta quebrar um jejum de 29 anos diante do Bragantino como visitante no duelo desta quarta-feira, às 19h, no Estádio Cícero de Souza Marques, válido pela penúltima rodada da Série A. A partida é decisiva para o Rubro-Negro, que está na 17ª colocação, com 42 pontos, está invicto há cinco jogos e pode garantir a permanência se vencer e contar com uma combinação de resultados.

A última vitória do Vitória em Bragança Paulista ocorreu em 1996, quando Agnaldo marcou o gol do triunfo por 1x0. Desde então, foram sete jogos fora de casa contra o Massa Bruta, com cinco derrotas e dois empates. No encontro mais recente como visitante, em 2024, o Leão chegou a sair na frente com Jean Mota, mas perdeu por 2x1. No primeiro turno, porém, venceu no Barradão por 1x0, com Renato Kayzer.

Relembre os confrontos do Vitória contra times paulista nesta Série A

Vitória 0x1 Santos - 10ª rodada  por Victor Ferreira/EC Vitória
Corinthians 0x0 Vitória - 11ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Mirassol 1x1 Vitória - 17ª rodada  por Victor Ferreira / EC Vitória
Vitória 1x0 Bragantino - 15ª rodada  por Victor Ferreira/E.C. Vitória
Vitória 2x2 Palmeiras - 18ª rodada  por victor Ferreira/EC Vitória
Palmeiras 0x0 Vitória - 37ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Santos 0x1 Vitória - 29ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 0x1 Corinthians - 30ª rodada  por Victor Ferreira/EC Vitória
Palmeiras 0x0 Vitória - 37ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x0 Mirassol - 36ª rodada por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 10
Vitória 0x1 Santos - 10ª rodada  por Victor Ferreira/EC Vitória

O histórico geral entre as equipes é equilibrado, com dez vitórias para cada lado e dois empates. Em solo paulista, no entanto, o Bragantino mantém vantagem e já soma sete partidas de invencibilidade diante do Vitória, com dois empates e cinco vitórias seguidas.

Últimos jogos do Vitória como visitante contra o Bragantino:

  • Bragantino 2x1 Vitória - Série A de 2024; 
  • Bragantino 2x0 Vitória - Série B de 2019;
  • Bragantino 1x0 Vitória - 3ª fase da Copa do Brasil de 2018; 
  • Bragantino 2x1 Vitória - Série B de 2015; 
  • Bragantino 3x0 Vitória - Série B de 2012; 
  • Bragantino 2x2 Vitória - Série B de 2011; 
  • Bragantino 0x0 Vitória - Brasileirão de 1998;

Veja os artilheiros do Vitória no Campeonato Brasileiro

Renato Kayzer - 9 gols por Arisson Marinho/CORREIO
Lucas Halter 4 - gols por Victor Ferreira/EC Vitória
Matheuzinho - 4 gols  por Victor Ferreira/EC Vitória
Erick - 3 gols por Victor Ferreira/EC Vitória
Cantalapiedra - 3 gols  por Victor Ferreira
Raúl Cáceres - 2 gols  por Victor Ferreira/EC Vitória
Gabriel Baralhas - gol por Victor Ferreira/EC Vitória
Zé Marcos - 1 gol por Victor Ferreira/EC Vitória
Carlinhos - - 1 gol  por JOãO AURELIO/ESTADÃO CONTEÚDO
Renzo López - 1 gol por Victor Ferreia/EC Vitória
Willian Oliveira - 1 gol por Victor Ferreira/EC Vitória
Lucas Braga - 1 gol por Victor Ferreira/EC Vitória
Janderson - 1 gols (já deixou o clube) por Victor Ferreira/EC Vitória
Wellington Rato - 1 gols (já deixou o clube) por Victor Ferreira/EC Vitória
1 de 14
Renato Kayzer - 9 gols por Arisson Marinho/CORREIO

Se o retrospecto como visitante pesa contra o rubro-negro, o desempenho diante de Mancini aponta o oposto. O Vitória encara o treinador pela primeira vez desde 2018, quando ele deixou o clube após sua quarta passagem, e tenta preservar um retrospecto invicto em confrontos com equipes comandadas por ele. Ao todo, são três vitórias e quatro empates.

Vitória contra equipes treinadas por Vagner Mancini:

  • Vitória 4x4 Paulista - Primeira fase da Série B 2005; 
  • Vitória 6x2 Santos - Décima rodada do Brasileirão 2009; 
  • Vitória 1x1 Guarani - 16ª rodada do Brasileirão 2010; 
  • Guarani 1x1 Vitória - 35ª rodada do Brasileirão 2010; 
  • Athletico-PR 3x5 Vitória - 24ª rodada do Brasileirão 2013; 
  • Botafogo 1x1 Vitória - Sétima rodada do Brasileirão 2014; 
  • Vitória 2x1 Botafogo - 26ª rodada do Brasileirão 2014;

Com 51,85% de aproveitamento como mandante, o Bragantino é apenas o 14º melhor time da Série A atuando em casa. O Vitória tenta aproveitar esse cenário para confirmar sua permanência na elite. Caso não vença, pode chegar muito pressionado para o confronto decisivo contra o São Paulo, no Barradão, neste domingo (7).

