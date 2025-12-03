JOGO DA PERMANÊNCIA?

Precisando quebrar tabu de 29 anos, Vitória reencontra Vagner Mancini em duelo decisivo contra o Bragantino

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 19h

Pedro Carreiro

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 17:29

Vagne Mancini Crédito: Maurícia da Matta/EC Vitória

O Vitória reencontra o técnico Vagner Mancini e tenta quebrar um jejum de 29 anos diante do Bragantino como visitante no duelo desta quarta-feira, às 19h, no Estádio Cícero de Souza Marques, válido pela penúltima rodada da Série A. A partida é decisiva para o Rubro-Negro, que está na 17ª colocação, com 42 pontos, está invicto há cinco jogos e pode garantir a permanência se vencer e contar com uma combinação de resultados.

A última vitória do Vitória em Bragança Paulista ocorreu em 1996, quando Agnaldo marcou o gol do triunfo por 1x0. Desde então, foram sete jogos fora de casa contra o Massa Bruta, com cinco derrotas e dois empates. No encontro mais recente como visitante, em 2024, o Leão chegou a sair na frente com Jean Mota, mas perdeu por 2x1. No primeiro turno, porém, venceu no Barradão por 1x0, com Renato Kayzer.

O histórico geral entre as equipes é equilibrado, com dez vitórias para cada lado e dois empates. Em solo paulista, no entanto, o Bragantino mantém vantagem e já soma sete partidas de invencibilidade diante do Vitória, com dois empates e cinco vitórias seguidas.

Últimos jogos do Vitória como visitante contra o Bragantino:

Bragantino 2x1 Vitória - Série A de 2024;

Bragantino 2x0 Vitória - Série B de 2019;

Bragantino 1x0 Vitória - 3ª fase da Copa do Brasil de 2018;

Bragantino 2x1 Vitória - Série B de 2015;

Bragantino 3x0 Vitória - Série B de 2012;

Bragantino 2x2 Vitória - Série B de 2011;

Bragantino 0x0 Vitória - Brasileirão de 1998;

Se o retrospecto como visitante pesa contra o rubro-negro, o desempenho diante de Mancini aponta o oposto. O Vitória encara o treinador pela primeira vez desde 2018, quando ele deixou o clube após sua quarta passagem, e tenta preservar um retrospecto invicto em confrontos com equipes comandadas por ele. Ao todo, são três vitórias e quatro empates.

Vitória contra equipes treinadas por Vagner Mancini:

Vitória 4x4 Paulista - Primeira fase da Série B 2005;

Vitória 6x2 Santos - Décima rodada do Brasileirão 2009;

Vitória 1x1 Guarani - 16ª rodada do Brasileirão 2010;

Guarani 1x1 Vitória - 35ª rodada do Brasileirão 2010;

Athletico-PR 3x5 Vitória - 24ª rodada do Brasileirão 2013;

Botafogo 1x1 Vitória - Sétima rodada do Brasileirão 2014;

Vitória 2x1 Botafogo - 26ª rodada do Brasileirão 2014;