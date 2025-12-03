Acesse sua conta
Veja em qual canal vai passar Bragantino x Vitória ao vivo

Confronto contra os paulistas ocorre nesta quarta-feira (3), a partir das 19h

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 15:00

Vitória superou o Bragantino no Barradão
Vitória superou o Bragantino no Barradão no 1º turno Crédito: Victor Ferreira/E.C. Vitória

Red Bull Bragantino e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira (03), às 19h (de Brasília), pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. O duelo envolve duas equipes com objetivos distintos na reta final do torneio.

Onde assistir Red Bull Bragantino x Vitória

A partida terá transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view).

Veja os atilheiros do Vitória no Campeonato Brasileiro

Renato Kayzer - 9 gols por Arisson Marinho/CORREIO
Lucas Halter 4 - gols por Victor Ferreira/EC Vitória
Matheuzinho - 4 gols  por Victor Ferreira/EC Vitória
Erick - 3 gols por Victor Ferreira/EC Vitória
Cantalapiedra - 3 gols  por Victor Ferreira
Raúl Cáceres - 2 gols  por Victor Ferreira/EC Vitória
Gabriel Baralhas - gol por Victor Ferreira/EC Vitória
Zé Marcos - 1 gol por Victor Ferreira/EC Vitória
Carlinhos - - 1 gol  por JOãO AURELIO/ESTADÃO CONTEÚDO
Renzo López - 1 gol por Victor Ferreia/EC Vitória
Willian Oliveira - 1 gol por Victor Ferreira/EC Vitória
Lucas Braga - 1 gol por Victor Ferreira/EC Vitória
Janderson - 1 gols (já deixou o clube) por Victor Ferreira/EC Vitória
Wellington Rato - 1 gols (já deixou o clube) por Victor Ferreira/EC Vitória
Renato Kayzer - 9 gols por Arisson Marinho/CORREIO

Red Bull Bragantino

O Red Bull Bragantino chega pressionado após duas derrotas consecutivas, sequência que interrompeu o bom momento vivido com a chegada do técnico Vagner Mancini.

Vitória

Do outro lado, o Vitória atravessa sua melhor fase no campeonato: está invicto há cinco jogos e vem de triunfo por 2 a 0 diante do Mirassol. Em 15º lugar, com 42 pontos, o Leão busca vencer para encaminhar a permanência na Série A.

Prováveis escalações de Red Bull Bragantino x Vitória

Red Bull Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Alix Vinícius e Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes e Jhon Jhon; Gustavo Neves, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha. Técnico: Vagner Mancini.

Vitória: Thiago Couto; Zé Marcos, Camutanga e Lucas Halter; Raul Cáceres, Baralhas, Willian Oliveira (Ronald) e Ramon; Erick, Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer (Renzo López). Técnico: Jair Ventura.

Tags:

Vitória Brasileirão Bragantino Rebaixamento

