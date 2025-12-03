Vitória é goleado pelo Bragantino, retorna ao Z-4 e se complica para a rodada final

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 21:02
Vindo de cinco jogos sem perder e com apenas um gol sofrido, o Leão tinha condições de garantir, ou ao menos encaminhar, a permanência na Série A na noite desta quarta-feira (3). No entanto, com uma atuação apática, o Leão foi atropelado por 4x0 pelo Bragantino, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em jogo atrasado da 34ª rodada, frustrando as expectativas dos torcedores rubro-negros e se complicando na luta contra o rebaixamento.
O jogo já começou de forma catastrófica, com o Bragantino abrindo 2x0, ambos os gols marcados por Eduardo Sasha logo aos sete minutos. Incapaz de reagir e completamente entregue em campo, o Rubro-negro ainda sofreu mais dois na etapa final. Logo após a volta do intervalo, Lucas Barbosa marcou o terceiro, e aos 19 minutos, Jhon Jhon deu números finais à partida.
Com o resultado, o Vitória permanece com 42 pontos, mas caiu duas posições e agora ocupa a 17ª colocação. A queda se deve aos triunfos do Fortaleza sobre o Corinthians, que levou a equipe cearense aos 43 pontos, e do Santos contra o Juventude, que levou o Peixe aos 44 pontos. A situação só não é pior por conta da derrota momentânea do Internacional diante do São Paulo, que mantém o Colorado com 41 pontos, na 18ª posição.
Agora, o Vitória chega à última rodada sem depender apenas de suas próprias forças para escapar do rebaixamento. Além de precisar vencer o São Paulo neste domingo (3), às 16h, no Barradão, o time precisa torcer pelo tropeço de ao menos um entre Fortaleza, que visita o Botafogo, Santos, que recebe o Cruzeiro, e Ceará, que recebe o Palmeiras.
Veja imagens de Vitória e Bragantino
O Vitória começou o jogo de forma irreconhecível em relação ao que vinha apresentando nas últimas rodadas. O time não conseguia ganhar as divididas, estava muito espaçado em campo durante a fase defensiva e cometia muitos erros na saída de bola. Assim, o Bragantino não encontrou dificuldade e abriu o placar logo aos cinco minutos. Jhon Jhon arrancou da esquerda para dentro sem ser pressionado e fez o passe para Eduardo Sasha, que saiu cara a cara com Thiago Couto e apenas tocou na saída do goleiro para marcar.
Completamente perdido em campo, o Leão sofreu o segundo gol dois minutos depois. Nathan cruzou da direita para o segundo pau, onde Pitta ajeitou de cabeça para o meio da área. Sasha apareceu totalmente livre na pequena área e desviou de chaleira com o pé direito, estufando as redes.
Após o apagão inicial, o Vitória tentou reagir e passou a ocupar mais o campo de ataque. A equipe buscou marcar alto e pressionar a saída do adversário, mas se mostrou extremamente desorganizada e produziu pouco além de alguns cruzamentos e um chute de Erick que passou rente à trave esquerda do gol de Cleiton.
O Massa Bruta rapidamente retomou o controle, conduziu o jogo sem sofrer sustos até o intervalo e empilhou chances para ampliar. A primeira grande oportunidade para marcar o terceiro veio aos 28 minutos, em uma verdadeira blitz. Thiago Couto defendeu o chute de Gabriel dentro da área, o Bragantino pegou o rebote e tentou finalizar mais duas vezes até a defesa do Vitória conseguir afastar.
Já nos acréscimos, após Willian Oliveira e Ramon se desentenderem e entregarem a bola de graça para Gustavinho, o meia do Bragantino aproveitou o buraco no lado direito da defesa e acionou Jhon Jhon, que entrou livre e bateu rasteiro no canto. Só não marcou graças à grande defesa de Thiago Couto.
Na volta do intervalo, o técnico Jair Ventura promoveu as entradas de Matheuzinho e Dudu, nos lugares de Cataldiapiedra e Lucas Halter, que foi substituído após sentir um incômodo na coxa. Seja qual fosse o plano do treinador para buscar uma reação na etapa final, tudo foi por água abaixo logo aos cinco minutos, com o terceiro gol do Bragantino. Lucas Barbosa recebeu passe de Sasha na intermediária, cortou para a perna esquerda e bateu forte no canto esquerdo de Thiago Couto. A bola beijou a trave e morreu no lado oposto do gol.
Sem demonstrar qualquer poder de reação, o Vitória viu o Massa Bruta administrar a vantagem com tranquilidade. Os donos da casa trocavam passes sem pressa, mas quando decidiram acelerar chegaram ao quarto gol, aos 19 minutos. Juninho Capixaba arrancou livre pela esquerda e cruzou para Jhon Jhon dentro da área. O camisa 10 finalizou, Thiago Couto fez a defesa, mas o meia aproveitou o rebote para deixar o dele e transformar a vitória em goleada.
Aos gritos de “Arê rê, o Vitória vai jogar a Série B”, os comandados de Jair Ventura apenas aguardaram o apito final, lutando para não sofrer o quinto gol do Bragantino, que também não forçou tanto para ampliar, para recolher os cacos e retornar a Salvador em busca da permanência na rodada final.
Bragantino 4x0 Vitória – 34ª rodada do Campeonato Brasileiro
Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Gustavo Marques, Alix Vinícius e Juninho Capixaba (Guilherme Lopes); Gabriel, Gustavo Neves (Eric Ramires) e Jhon Jhon; Lucas Barbosa (Matheus Fernandes), Sasha (Vinicinho) e Pitta (Thiago Borbas). Técnico: Vagner Mancini;
Vitória: Thiago Couto; Camutanga, Lucas Halter (Dudu) (Ricardo Ryller) e Zé Marcos; Cáceres, Baralhas, Willian Oliveira e Ramon; Erick (Osvaldo), Aitor Cantalapiedra (Matheuzinho) e Renato Kayzer (Renzo López). Técnico: Jair Ventura;
Local: Estádio Municipal Cicero De Souza Marques, em Bragança Paulista (SP);
Gols: Eduardo Sasha, aos cinco e aos sete minutos do 1º tempo, Lucas Barbosa, aos cinco minutos, e John John, aos 19 minutos, do 2º tempo;
Cartões amarelos: Lucas Barbosa, Vanderlan e Gabriel Neves (Bragantino);
Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ), auxiliado por Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ) e Alex dos Santos (SC);
VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG).