Com retorno de Ramos Mingo, Bahia está escalado para encarar o Sport

Alan Pinheiro
Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 18:58
O Bahia está definido para enfrentar o Sport nesta quarta-feira (3), às 20h, na Arena Fonte Nova, em duelo válido pela 37ª rodada do Brasileirão. A principal mudança na escalação está na zaga, com a volta do zagueiro Ramos Mingo entre os titulares. O meia Rodrigo Nestor também aparece no onze inicial.
Bahia: Ronaldo; Arias, Ramos Mingo, Kanu e Luciano Juba; Nicolás Acevedo, Rodrigo Nestor e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.
Sport: Caíque França; Aderlan, Rafael Thyere, Luan Cândido e Igor Kariús; Lucas Kal, Christian Rivera, Adriel e Lucas Lima; Matheusinho e Romarinho. Técnico: César Lucena.
Para o clássico nordestino, o técnico Rogério Ceni conta com quatro ausências. O zagueiro David Duarte, o meia Michel Araujo e o atacante Mateo Sanabria estão fora da temporada e permanecem em tratamento médico. Já o volante Jean Lucas recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão diante do Sport.
Com 57 pontos somados e ocupando a 7ª colocação, o Bahia já garantiu sua participação na competição internacional. Portanto, o Tricolor agora só olha para cima. Para terminar a Série A com vaga direta para a fase de grupos, é necessário que o time fique até a 5ª posição.
No entanto, uma nova vaga pode ser aberta caso Cruzeiro e/ou Fluminense se classifiquem para a final da Copa do Brasil. No caso dos cariocas, um título beneficiaria o Bahia se o Tricolor das Laranjeiras terminar dentro do G-5 e o clube baiano ficar à frente do Botafogo.