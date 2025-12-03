Acesse sua conta
Veja em qual canal vai passar Bahia x Sport ao vivo

Confronto contra os pernambucanos ocorre nesta quarta-feira (3), a partir das 20h

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 16:00

Sport x Bahia, pela 18ª rodada do Brasileirão 2025
Sport x Bahia, pela 18ª rodada do Brasileirão 2025 Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Bahia e Sport se enfrentam nesta quarta-feira (3), às 20h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor segue firme na briga por vaga direta na CONMEBOL Libertadores, enquanto o Sport já está matematicamente rebaixado e tenta encerrar a competição de forma digna.

Onde assistir Bahia x Sport

A partida terá transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view).

Momentos do Bahia na Copa Libertadores da América

Bahia na Copa Libertadores da América por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia

Bahia

O Bahia vem de empate por 1 a 1 com o Juventude e caiu para a 7ª posição, deixando de depender apenas de si na disputa por uma vaga no G5. O time de Rogério Ceni aposta no ótimo desempenho como mandante — 42 dos 57 pontos no Brasileirão foram conquistados na Fonte Nova.

Sport

O Sport atravessa uma fase dramática: são nove derrotas consecutivas, desempenho que consolidou o rebaixamento do time. Com apenas 17 pontos, o Leão tenta fechar a temporada com competitividade nos jogos contra Bahia e Grêmio.

Prováveis escalações de Bahia x Sport

Bahia: Ronaldo; Gilberto, Ramos Mingo, Kanu e Luciano Juba; Nicolás Acevedo, Rodrigo Nestor (Erick) e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.

Sport: Gabriel Vasconcelos; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Lucas Kal e Christian Rivera; Matheusinho, Lucas Lima e Léo Pereira; Pablo. Técnico: César Lucena.


