Bahia encara rebaixado Sport para vencer e continuar na briga pela fase de grupos da Libertadores

Confronto contra os pernambucanos ocorre nesta quarta-feira (3), a partir das 20h

Alan Pinheiro

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 05:00

Bahia x Sport pelo primeiro turno Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

“Vamos ter que vencer o Sport e ir para o Rio com necessidade de vencer por uma vaga direta”. Foi assim que o técnico Rogério Ceni traçou os últimos dois jogos do Bahia na temporada para alcançar o objetivo de ir à fase de grupos da Libertadores. Para seguir com o cenário dito pelo comandante tricolor, o Esquadrão recebe os pernambucanos na Arena Fonte Nova nesta quarta-feira (3). A partida, válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, começa a partir das 20h.

Com 57 pontos somados e ocupando a 7ª colocação, o Bahia já garantiu sua participação na competição internacional. Portanto, o Tricolor agora só olha para cima. Para terminar a Série A com vaga direta para a fase de grupos, é necessário que o time fique até a 5ª posição. No entanto, uma nova vaga pode ser aberta caso Cruzeiro e/ou Fluminense se classifiquem para a final da Copa do Brasil. No caso dos cariocas, um título beneficiaria o Bahia se o Tricolor das Laranjeiras terminar dentro do G-5 e o clube baiano ficar à frente do Botafogo.

O clima dentro do elenco tricolor, porém, é de dispensar as calculadoras e fazer seis pontos nos jogos restantes, como revelou o goleiro Ronaldo. “É manter a tranquilidade sabendo que restam dois jogos. São duas finais. O Sport tem feito bons jogos. Vem em uma sequência negativa, mas está dificultando para os seus adversários. Depois vem o Fluminense fora de casa em mais outra decisão. O segredo é manter a tranquilidade, trabalhar o que tem que ser trabalhado. A classificação para a Libertadores é muito possível”, disse.

Para o clássico nordestino, o técnico Rogério Ceni conta com quatro ausências. O zagueiro David Duarte, o meia Michel Araujo e o atacante Mateo Sanabria estão fora da temporada e permanecem em tratamento médico. Já o volante Jean Lucas recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão diante do Sport. Em contrapartida, o zagueiro Ramos Mingo volta após ser expulso contra o Vasco e o volante Rezende é novamente opção, após ser cortado da relação contra o Juventude por motivos pessoais.

Na opinião de Ceni, o tropeço no Rio Grande do Sul precisa ser deixado no passado e o Tricolor já tem que mudar o foco para os últimos confrontos em 2025. “Jogamos muitos jogos em casa e ganhamos quase de todo mundo. Temos que continuar fazendo o que fizemos. Hoje poderíamos ter vencido. Vamos descansar os jogadores, tentar ganhar os pontos e lutar pela quinta vaga. Acho que ainda temos chances, mas vamos ter que fazer diferente do que fizemos hoje”, deu o recado.

O já rebaixado Sport apenas busca terminar a temporada, mas já pensa no próximo ano. O planejamento, inclusive, foi o principal fator para decidir pela não escalação do volante Zé Lucas. A intenção da equipe pernambucana é preservar o atleta para não correr riscos de atrapalhar uma possível venda. Por isso, o jogador é ausência confirmada na Fonte Nova.