Bahia encara rebaixado Sport para vencer e continuar na briga pela fase de grupos da Libertadores

Confronto contra os pernambucanos ocorre nesta quarta-feira (3), a partir das 20h

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 05:00

Bahia x Sport pelo primeiro turno
Bahia x Sport pelo primeiro turno Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

“Vamos ter que vencer o Sport e ir para o Rio com necessidade de vencer por uma vaga direta”. Foi assim que o técnico Rogério Ceni traçou os últimos dois jogos do Bahia na temporada para alcançar o objetivo de ir à fase de grupos da Libertadores. Para seguir com o cenário dito pelo comandante tricolor, o Esquadrão recebe os pernambucanos na Arena Fonte Nova nesta quarta-feira (3). A partida, válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, começa a partir das 20h.

Com 57 pontos somados e ocupando a 7ª colocação, o Bahia já garantiu sua participação na competição internacional. Portanto, o Tricolor agora só olha para cima. Para terminar a Série A com vaga direta para a fase de grupos, é necessário que o time fique até a 5ª posição. No entanto, uma nova vaga pode ser aberta caso Cruzeiro e/ou Fluminense se classifiquem para a final da Copa do Brasil. No caso dos cariocas, um título beneficiaria o Bahia se o Tricolor das Laranjeiras terminar dentro do G-5 e o clube baiano ficar à frente do Botafogo.

Último treino do Bahia antes de encarar o Sport
Último treino do Bahia antes de encarar o Sport por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Último treino do Bahia antes de encarar o Sport por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Último treino do Bahia antes de encarar o Sport por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Último treino do Bahia antes de encarar o Sport por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Último treino do Bahia antes de encarar o Sport por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Último treino do Bahia antes de encarar o Sport por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Último treino do Bahia antes de encarar o Sport por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Último treino do Bahia antes de encarar o Sport por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Último treino do Bahia antes de encarar o Sport por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Último treino do Bahia antes de encarar o Sport

O clima dentro do elenco tricolor, porém, é de dispensar as calculadoras e fazer seis pontos nos jogos restantes, como revelou o goleiro Ronaldo. “É manter a tranquilidade sabendo que restam dois jogos. São duas finais. O Sport tem feito bons jogos. Vem em uma sequência negativa, mas está dificultando para os seus adversários. Depois vem o Fluminense fora de casa em mais outra decisão. O segredo é manter a tranquilidade, trabalhar o que tem que ser trabalhado. A classificação para a Libertadores é muito possível”, disse.

Para o clássico nordestino, o técnico Rogério Ceni conta com quatro ausências. O zagueiro David Duarte, o meia Michel Araujo e o atacante Mateo Sanabria estão fora da temporada e permanecem em tratamento médico. Já o volante Jean Lucas recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão diante do Sport. Em contrapartida, o zagueiro Ramos Mingo volta após ser expulso contra o Vasco e o volante Rezende é novamente opção, após ser cortado da relação contra o Juventude por motivos pessoais.

Na opinião de Ceni, o tropeço no Rio Grande do Sul precisa ser deixado no passado e o Tricolor já tem que mudar o foco para os últimos confrontos em 2025. “Jogamos muitos jogos em casa e ganhamos quase de todo mundo. Temos que continuar fazendo o que fizemos. Hoje poderíamos ter vencido. Vamos descansar os jogadores, tentar ganhar os pontos e lutar pela quinta vaga. Acho que ainda temos chances, mas vamos ter que fazer diferente do que fizemos hoje”, deu o recado.

Bahia na Copa Libertadores da América
Bahia na Copa Libertadores da América por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia
Bahia na Copa Libertadores da América por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia
Bahia na Copa Libertadores da América por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia
Bahia na Copa Libertadores da América por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia
Bahia na Copa Libertadores da América por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia
Bahia na Copa Libertadores da América por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia
Bahia na Copa Libertadores da América por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia
Bahia na Copa Libertadores da América por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia
Bahia na Copa Libertadores da América por Letícia Martins e Rafael Rodrigues/ EC Bahia
Bahia na Copa Libertadores da América

O já rebaixado Sport apenas busca terminar a temporada, mas já pensa no próximo ano. O planejamento, inclusive, foi o principal fator para decidir pela não escalação do volante Zé Lucas. A intenção da equipe pernambucana é preservar o atleta para não correr riscos de atrapalhar uma possível venda. Por isso, o jogador é ausência confirmada na Fonte Nova.

Considerando toda a história do confronto, 62 jogos foram disputados entre as duas instituições, com 26 triunfos para o Bahia, 20 para o Sport e 16 empates. 30 partidas foram travadas com o Tricolor como mandante, com vantagem para o Esquadrão. O Bahia perdeu seis vezes, empatou sete e venceu em 17 oportunidades. A última delas aconteceu no ano passado, quando Thaciano e Rafael Ratão marcaram para o clube azul, vermelho e branco, enquanto Gustavo Coutinho descontou. O confronto ocorreu na Copa do Nordeste.

Bahia pode superar marca histórica do Vitória se vencer o Sport nesta quarta

Goleiro do Bahia, Danilo Fernandes anuncia aposentadoria aos 37 anos

'O povo me abraçou', diz Everton Ribeiro ao receber título de Cidadão Soteropolitano

Bahia tem retorno importante para enfrentar o Sport no último jogo do ano na Fonte Nova

Jogadores de Bahia e Vitória estão entre os que menos desfalcam times brasileiros por lesões

