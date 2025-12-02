'O povo me abraçou', diz Everton Ribeiro ao receber título de Cidadão Soteropolitano na Câmara Municipal

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Gilberto Barbosa
Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 19:55
O meia do Bahia, Everton Ribeiro recebeu o Título de Cidadão Soteropolitano pela Câmara Municipal de Salvador. A cerimônia aconteceu na noite desta terça-feira (23) durante sessão especial do legislativo da capital.
"É uma realização para mim e fico muito honrado em ser um cidadão soteropolitano. Eu e minha família somos muito felizes aqui, fomos abraçados como parte de Salvador. Desde quando cheguei, queria construir uma história e o povo me abraçou e me ajudou a me adaptar e entregar o meu melhor", disse o atleta ao chegar no plenário.
Everton Ribeiro recebe título de Cidadão Soteropolitano na Câmara Municipal
A cerimônia contou com a presença de torcedores, do CEO do Bahia SAF Raul Aguirre e da família do meia. Everton recebeu o título do vereador Claudio Tinoco (União Brasil), que propôs a cessão da honraria.