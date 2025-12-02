HOMENAGEM

'O povo me abraçou', diz Everton Ribeiro ao receber título de Cidadão Soteropolitano na Câmara Municipal

Meia vive na capital desde o início do ano passado, quando chegou ao Bahia

Gilberto Barbosa

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 19:55

Everton Ribeiro recebe título de Cidadão Soteropolitano na Câmara Municipal Crédito: Gilberto Barbosa/CORREIO

O meia do Bahia, Everton Ribeiro recebeu o Título de Cidadão Soteropolitano pela Câmara Municipal de Salvador. A cerimônia aconteceu na noite desta terça-feira (23) durante sessão especial do legislativo da capital.

"É uma realização para mim e fico muito honrado em ser um cidadão soteropolitano. Eu e minha família somos muito felizes aqui, fomos abraçados como parte de Salvador. Desde quando cheguei, queria construir uma história e o povo me abraçou e me ajudou a me adaptar e entregar o meu melhor", disse o atleta ao chegar no plenário.

Everton Ribeiro recebe título de Cidadão Soteropolitano na Câmara Municipal 1 de 5