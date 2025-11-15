Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Everton Ribeiro vai renovar com o Bahia? Meia revela que está 'acertando os detalhes'

Depois que voltou aos gramados, o atleta entrou somente contra Bragantino e Internacional

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 17:05

Everton Ribeiro revela que deve renovar com o Bahia por mais um ano
Everton Ribeiro revela que deve renovar com o Bahia por mais um ano Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Quando Everton Ribeiro anunciou que havia realizado uma cirurgia para tratar um câncer na tireoide, o meia precisou se afastar dos gramados para se recuperar. Como lugar de craque é jogando, o camisa 10 tricolor já está de volta ao time do Bahia e somando seus primeiros minutos desde o retorno. O meia, porém, confessa que ainda não está 100% para jogar 90 minutos. Em entrevista coletiva realizada na Cidade Tricolor, o jogador também falou sobre uma possível extensão de contrato.

"Como eu falei, estou muito feliz de estar voltando. Não tem sido fácil voltar ao ritmo que eu estava. Estava me sentindo muito bem. Mas com a ajuda do departamento médico, do departamento físico, a gente está tentando acelerar o máximo possível, treinando sempre que pode um pouco a mais para poder acelerar essa volta, esse recondicionamento físico. A gente tá tentando acelerar, mas ainda está no caminho, me sinto bem para jogar alguns minutos para poder ajudar, mas ainda estamos no processo de voltar aos 100%", explicou.

Everton Ribeiro pelo Bahia

Everton Ribeiro é apresentado oficialmente pelo Bahia na Fonte Nova por Antônio Muniz / ECB
Everton Ribeiro é o maestro do meio-campo tricolor por Letícia Martins/ EC Bahia
Everton Ribeiro em Internacional x Bahia, pela Copa Libertadores por Rafael Rodrigues / EC Bahia
Everton Ribeiro em Internacional x Bahia, pela Copa Libertadores por Rafael Rodrigues / EC Bahia
Everton Ribeiro enalteceu a força do elenco do Bahia por Reprodução/Prime Vídeo
Everton Ribeiro, em Bahia x Nacional por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Everton Ribeiro comemora após converter pênalti em Bahia x Ceará por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Everton Ribeiro decidiu para o Bahia contra o Ceará por Rafael Rodrigues I EC Bahia
Everton Ribeiro em ação pelo Bahia por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Everton Ribeiro contra o Corinthians por Reprodução I Instagram @evertonri
Everton Ribeiro comemorando o Baianão por Arisson Marinho I CORREIO*
Everton Ribeiro chegando ao aeroporto de Salvador por Marina Silva I CORREIO*
Everton Ribeiro celebra classificação do Bahia à Libertadores por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Everton Ribeiro por Letícia Martins/EC Bahia
Everton Ribeiro durante o empate do Bahia com o Athletico-PR, na Fonte Nova por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Everton Ribeiro treino Bahia por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Everton Ribeiro recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora do jogo contra o Flamengo por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Everton Ribeiro Bahia por Arisson Ribeiro/CORREIO
Everton Ribeiro por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Everton Ribeiro Bahia x Flamengo por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Everton Ribeiro por Letícia Martins/EC Bahia
Everton Ribeiro criou boas chances para o tricolor por Paula Fróes/ CORREIO
Éverton Ribeiro continuou em campo depois de dividida e abriu o placar para o Bahia por Paula Fróes/CORREIO
Everton Ribeiro por Letícia Martins / E.C Bahia
Everton Ribeiro é um dos pilares do Esquadrão na temporada por Tiago Caldas /EC Bahia
Everton Ribeiro por Tiago Caldas/EC Bahia
Everton Ribeiro é um dos principais destaques do Bahia por Tiago Caldas/EC Bahia
Everton Ribeiro em lance do jogo do Bahia contra o Caxias por Tiago Caldas/EC Bahia
Everton Ribeiro por Paula Fróes/CORREIO
Everton Ribeiro comemora gol que abriu o triunfo do Bahia sobre o Barcelona por Paula Fróes/CORREIO
Everton Ribeiro gol por Paula Fróes/CORREIO
Everton Ribeiro foi apresentado pelo Bahia no domingo (7) por Tiago Caldas/EC Bahia
Everton Ribeiro revela conversas com Rogério Ceni antes de assinatura do contrato com o Bahia por Tiago Caldas / EC Bahia
1 de 33
Everton Ribeiro é apresentado oficialmente pelo Bahia na Fonte Nova por Antônio Muniz / ECB

"Eu venho conversando com o Rogério, com o pessoal para a gente chegar em um consenso e ver o que é o melhor para a equipe. Não adianta eu querer jogar, eu quero jogar os 90 minutos, mas não ter a intensidade ou o preparo para jogar em alto nível e não ajudar a equipe. Então a gente vai fazer esses três treinos, vamos conversando com o Rogério, a gente vai decidir a melhor estratégia para o jogo, principalmente para a equipe", complementou o camisa 10 do Tricolor.

Com quase dois anos de Bahia, Everton Ribeiro já participou de 116 jogos, marcando nove gols e contribuindo com 15 assistências. O meia do Esquadrão conquistou dois títulos pelo clube, ambos na atual temporada. Primeiro foi o Campeonato Baiano e depois a Copa do Nordeste. O camisa 10 também participou da campanha que levou os tricolores novamente à Copa Libertadores após 36 anos sem disputar a competição internacional.

Sem poder contribuir dentro de campo, a ausência de Everton Ribeiro foi sentida pelos companheiros e por torcedores. Depois que voltou aos gramados, o atleta entrou somente contra Bragantino e Internacional. O meia, no entanto, afasta a possibilidade de que seja fundamental para a funcionalidade do jogo tricolor e valorizou o elenco do Bahia, que lidou com lesões de Erick Pulga, Luciano Juba, Caio Alexandre e outros enquanto o camisa 10 não podia jogar.

Leia mais

Imagem - Joia do Bahia deixa o campo chorando em classificação dramática do Brasil no Mundial sub-17

Joia do Bahia deixa o campo chorando em classificação dramática do Brasil no Mundial sub-17

Imagem - Veja onde estavam Bahia e Vitória na 33ª rodada em edições passadas da Série A

Veja onde estavam Bahia e Vitória na 33ª rodada em edições passadas da Série A

Imagem - Bahia deve contar com dois reforços no sistema defensivo para duelo contra o Fortaleza

Bahia deve contar com dois reforços no sistema defensivo para duelo contra o Fortaleza

"Não, eu acho que a nossa equipe tem um jeito de jogar. Eu me sinto muito bem jogando com eles ali. Eu sei da importância que eu tenho para a equipe, da confiança que eles têm em mim também, mas acredito que quem entra, independente se eu estou jogando não, tem dado conta do recado, ganhamos jogos comigo fora também. Então, a nossa equipe é uma equipe que trabalha muito bem, não tem um destaque individual, mas temos muitos bons jogadores que juntos estamos fazendo uma belíssima campanha e acredito que nessa reta final vamos precisar de todos, comigo voltando, Caio voltando agora também. Então, a nossa equipe vai criando cada vez mais força. E mais opções para o Rogério optar ali por fazer a melhor escalação, mas acredito que tá todo mundo aí, dentro do processo de conseguir esse nosso objetivo", respondeu.

Com contrato somente até o final da temporada, Everton Ribeiro revelou que já está em negociações para renovar com o Bahia por mais um ano. "Quando fui contratado, a princípio eram três anos, né? Dois mais um. E sempre deixei bem claro que eu sou muito feliz aqui. Minha família se adaptou bem. O clube me dá uma estrutura muito boa para trabalhar. Meus companheiros, excelentes companheiros para jogar ao lado também. Meu empresário já vem conversando com o Cadu (Santoro). Acertando os detalhes. Espero que dê tudo certo para que eu possa continuar mais um ano", finalizou.

Veja fotos da família de Everton Ribeiro

Everton Ribeiro com a esposa Marília Nery e os filhos por Reprodução
Marília Nery e Everton Ribeiro por Reprodução
Everton Ribeiro com a eposa Marília Nery por Reprodução
Everton Ribeiro com a eposa Marília Nery por Reprodução
Everton Ribeiro com a eposa Marília Nery por Reprodução
Everton Ribeiro com a eposa Marília Nery por Reprodução
Marília Nery e os filhos por Reprodução
Everton Ribeiro com a esposa Marília Nery e o filho por Reprodução
Everton Ribeiro com a eposa Marília Nery por Reprodução
Everton Ribeiro com a eposa Marília Nery por Reprodução
Everton Ribeiro com a eposa Marília Nery por Reprodução
Everton Ribeiro com a eposa Marília Nery por Reprodução
Everton Ribeiro com a eposa Marília Nery por Reprodução
Everton Ribeiro com a eposa Marília Nery por Reprodução
Everton Ribeiro com a eposa Marília Nery por Reprodução
Everton Ribeiro ao lado da esposa e filhos por Reprodução
Everton Ribeiro ao lado da esposa e filhos por Reprodução
Everton Ribeiro ao lado da esposa e filhos por Reprodução
Everton Ribeiro ao lado da esposa e filhos por Reprodução
Everton Ribeiro ao lado da esposa e filhos por Reproduçaõ
1 de 20
Everton Ribeiro com a esposa Marília Nery e os filhos por Reprodução

Mais recentes

Imagem - Brasil vence Senegal pela primeira vez na história em amistoso na Inglaterra

Brasil vence Senegal pela primeira vez na história em amistoso na Inglaterra
Imagem - Brasil x Senegal: onde assistir ao vivo e prováveis escalações

Brasil x Senegal: onde assistir ao vivo e prováveis escalações
Imagem - Veja onde estavam Bahia e Vitória na 33ª rodada em edições passadas da Série A

Veja onde estavam Bahia e Vitória na 33ª rodada em edições passadas da Série A

MAIS LIDAS

Imagem - Advogado é morto por cliente durante reunião no próprio escritório
01

Advogado é morto por cliente durante reunião no próprio escritório

Imagem - Prefeitura abre processo seletivo com vagas imediatas e salários de até R$ 11,7 mil
02

Prefeitura abre processo seletivo com vagas imediatas e salários de até R$ 11,7 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso para todos os níveis com 228 vagas e salários de até R$ 4.867,77
03

Prefeitura abre concurso para todos os níveis com 228 vagas e salários de até R$ 4.867,77

Imagem - Três plantas ideais para cultivar em casa e ter uma horta cheia de frutos no verão
04

Três plantas ideais para cultivar em casa e ter uma horta cheia de frutos no verão