CAMISA 10

Everton Ribeiro vai renovar com o Bahia? Meia revela que está 'acertando os detalhes'

Depois que voltou aos gramados, o atleta entrou somente contra Bragantino e Internacional

Alan Pinheiro

Publicado em 15 de novembro de 2025 às 17:05

Everton Ribeiro revela que deve renovar com o Bahia por mais um ano Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Quando Everton Ribeiro anunciou que havia realizado uma cirurgia para tratar um câncer na tireoide, o meia precisou se afastar dos gramados para se recuperar. Como lugar de craque é jogando, o camisa 10 tricolor já está de volta ao time do Bahia e somando seus primeiros minutos desde o retorno. O meia, porém, confessa que ainda não está 100% para jogar 90 minutos. Em entrevista coletiva realizada na Cidade Tricolor, o jogador também falou sobre uma possível extensão de contrato.

"Como eu falei, estou muito feliz de estar voltando. Não tem sido fácil voltar ao ritmo que eu estava. Estava me sentindo muito bem. Mas com a ajuda do departamento médico, do departamento físico, a gente está tentando acelerar o máximo possível, treinando sempre que pode um pouco a mais para poder acelerar essa volta, esse recondicionamento físico. A gente tá tentando acelerar, mas ainda está no caminho, me sinto bem para jogar alguns minutos para poder ajudar, mas ainda estamos no processo de voltar aos 100%", explicou.

Everton Ribeiro pelo Bahia 1 de 33

"Eu venho conversando com o Rogério, com o pessoal para a gente chegar em um consenso e ver o que é o melhor para a equipe. Não adianta eu querer jogar, eu quero jogar os 90 minutos, mas não ter a intensidade ou o preparo para jogar em alto nível e não ajudar a equipe. Então a gente vai fazer esses três treinos, vamos conversando com o Rogério, a gente vai decidir a melhor estratégia para o jogo, principalmente para a equipe", complementou o camisa 10 do Tricolor.

Com quase dois anos de Bahia, Everton Ribeiro já participou de 116 jogos, marcando nove gols e contribuindo com 15 assistências. O meia do Esquadrão conquistou dois títulos pelo clube, ambos na atual temporada. Primeiro foi o Campeonato Baiano e depois a Copa do Nordeste. O camisa 10 também participou da campanha que levou os tricolores novamente à Copa Libertadores após 36 anos sem disputar a competição internacional.

Sem poder contribuir dentro de campo, a ausência de Everton Ribeiro foi sentida pelos companheiros e por torcedores. Depois que voltou aos gramados, o atleta entrou somente contra Bragantino e Internacional. O meia, no entanto, afasta a possibilidade de que seja fundamental para a funcionalidade do jogo tricolor e valorizou o elenco do Bahia, que lidou com lesões de Erick Pulga, Luciano Juba, Caio Alexandre e outros enquanto o camisa 10 não podia jogar.

"Não, eu acho que a nossa equipe tem um jeito de jogar. Eu me sinto muito bem jogando com eles ali. Eu sei da importância que eu tenho para a equipe, da confiança que eles têm em mim também, mas acredito que quem entra, independente se eu estou jogando não, tem dado conta do recado, ganhamos jogos comigo fora também. Então, a nossa equipe é uma equipe que trabalha muito bem, não tem um destaque individual, mas temos muitos bons jogadores que juntos estamos fazendo uma belíssima campanha e acredito que nessa reta final vamos precisar de todos, comigo voltando, Caio voltando agora também. Então, a nossa equipe vai criando cada vez mais força. E mais opções para o Rogério optar ali por fazer a melhor escalação, mas acredito que tá todo mundo aí, dentro do processo de conseguir esse nosso objetivo", respondeu.

Com contrato somente até o final da temporada, Everton Ribeiro revelou que já está em negociações para renovar com o Bahia por mais um ano. "Quando fui contratado, a princípio eram três anos, né? Dois mais um. E sempre deixei bem claro que eu sou muito feliz aqui. Minha família se adaptou bem. O clube me dá uma estrutura muito boa para trabalhar. Meus companheiros, excelentes companheiros para jogar ao lado também. Meu empresário já vem conversando com o Cadu (Santoro). Acertando os detalhes. Espero que dê tudo certo para que eu possa continuar mais um ano", finalizou.