Joia do Bahia deixa o campo chorando em classificação dramática do Brasil no Mundial sub-17

Expulsão logo cedo, Susto com Ruan Pablo e brilho de goleiro nos pênaltis marcam vitória contra o Paraguai que leva o Brasil às oitavas

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 17:56

Brasil 0x0 Paraguai (5x4 pênaltis) - Mundial sub-17
Brasil 0x0 Paraguai (5x4 pênaltis) - Mundial sub-17 Crédito: Nelson Terme/CBF

Com um jogador a menos durante quase todo o jogo, a Seleção Brasileira Sub-17 viveu uma noite dramática nesta sexta-feira (14), mas garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo ao vencer o Paraguai nos pênaltis, em Doha, no Catar. O duelo terminou sem gols no tempo normal, e a classificação só veio após vitória por 5x4 nos pênaltis. O confronto teve ainda um enredo ainda mais angustiante para os torcedores da Bahia, que viram promessas do clube sofrer em campo.

Titular mais uma vez, o atacante Ruan Pablo, maior joia da Bahia, protagonizou um momento de preocupação já na reta final da partida. Aos 43 minutos do segundo tempo, o defensor caiu sentindo dores e deixou o gramado chorando, gerando grande apreensão, especialmente entre os tricolores.

Joias do Bahia convocados pela Seleção Brasileira para o Mundial sub-17

Dell, Arthur Jampa e Ruan Pablo por Divulgação/CBF
Ruan Pablo por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Ruan Pablo por Divulgação/CBF
Dell por Letícia Martins/EC Bahia
Dell por Divulgação/CBF
Arthur Jampa por Letícia Martins/EC Bahia
Arthur Jampa por Nelson Terme/CBF
1 de 7
Dell, Arthur Jampa e Ruan Pablo por Divulgação/CBF

Mas as dificuldades brasileiras começaram cedo, quando o time teve sua estratégia comprometida logo aos 7 minutos de jogo, quando o zagueiro Vitor Hugo foi expulso após revisão do VAR por atingir um adversário com uma cotovelada. A decisão obrigou o técnico Dudu Patetuci a reorganizar o time e, para recompor a defesa, o centroavante Dell — artilheiro do Brasil no Mundial, com três gols — acabou sendo sacrificado.

O atacante, também destaque da base tricolor, viu do banco a Seleção resistir bravamente à inferioridade numérica durante quase todo o duelo. A equipe mostrou equilíbrio, criou boas oportunidades e evitou que o Paraguai assumisse o controle da partida. Do outro lado, os paraguaios também encontraram dificuldades para finalizar, e o 0x0 persistiu até o apito final.

Veja como foi a classificação dramática do Brasil no Mundial sub-17

Brasil 0x0 Paraguai (5x4 pênaltis) - Mundial sub-17 por Nelson Terme/CBF
Brasil 0x0 Paraguai (5x4 pênaltis) - Mundial sub-17 por Nelson Terme/CBF
Brasil 0x0 Paraguai (5x4 pênaltis) - Mundial sub-17 por Nelson Terme/CBF
Brasil 0x0 Paraguai (5x4 pênaltis) - Mundial sub-17 por Nelson Terme/CBF
Brasil 0x0 Paraguai (5x4 pênaltis) - Mundial sub-17 por Nelson Terme/CBF
Brasil 0x0 Paraguai (5x4 pênaltis) - Mundial sub-17 por Nelson Terme/CBF
Brasil 0x0 Paraguai (5x4 pênaltis) - Mundial sub-17 por Nelson Terme/CBF
Brasil 0x0 Paraguai (5x4 pênaltis) - Mundial sub-17 por Nelson Terme/CBF
1 de 8
Brasil 0x0 Paraguai (5x4 pênaltis) - Mundial sub-17 por Nelson Terme/CBF

Nas penalidades, o drama ganhou novos contornos. Com um erro de cada lado nas cinco primeiras cobranças, a disputa caminhou para as alternadas. Foi quando João Pedro, goleiro do Santos, se agigantou e pegou dois pênaltis. O jovem defendeu três cobranças no total e se tornou o grande herói da classificação brasileira.

Com a vaga garantida, o Brasil agora se prepara para enfrentar a França nas oitavas de final. Os europeus venceram a Colômbia por 2x0 mais cedo e também avançaram de fase. A partida será nesta terça-feira (18), ainda sem horário definido.

