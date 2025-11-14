INOCENTE

Lucas Paquetá fala após absolvição e revela sofrimento durante investigação sobre apostas

Meia da Seleção Brasileira detalha impactos emocionais, planos frustrados e retorno à Seleção após quase dois anos de acusações

Pedro Carreiro

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 15:00

Paquetá voltou à Seleção

O meia Lucas Paquetá, do West Ham e da Seleção Brasileira, quebrou o silêncio após ser absolvido das acusações de má conduta em um caso envolvendo apostas esportivas na Inglaterra. Em entrevista exibida pelo Jornal Nacional, o jogador falou pela primeira vez desde o encerramento do processo conduzido pela Federação Inglesa de Futebol (FA).

Paquetá contou como enfrentou o período de quase dois anos sob investigação e revelou ter precisado de acompanhamento psicológico. “Venho me preparando para, com mais detalhes, poder contar a todos o meu lado da história”, afirmou.

Segundo o atleta, o caso abalou profundamente sua vida pessoal. “Sem dúvida foi um momento muito difícil, não só para mim, mas para a minha família. Eu e minha esposa passamos por dois anos longos e dolorosos, mas que terminaram com um final feliz. Houve muita especulação, muitos julgamentos antecipados, mas nos agarramos a Deus, nos transformamos e nos apoiamos muito”, desabafou.

Família e Seleção Brasileira

Paquetá destacou que o episódio fortaleceu sua relação familiar. “Isso reforçou nosso casamento, nossa história como família, eu, minha esposa e as crianças. Fico feliz que tudo tenha terminado da maneira como terminou. Lutei muito contra isso, e é difícil ouvir tantas narrativas sem poder contar o seu lado”, disse.

O meia também comentou sobre o retorno à Seleção Brasileira. Em 2023, sob o comando de Fernando Diniz, ele foi cortado da equipe devido às denúncias de supostas irregularidades em apostas. “Estou muito feliz por voltar à seleção, ainda mais no Maracanã, com gol, reconquistar meu espaço e brigar por uma vaga na Copa”, afirmou.

O jogador revelou ainda que estava perto de fechar contrato com o Manchester City quando surgiram as primeiras acusações. Ele contou que também conversou sobre uma possível volta ao Flamengo em dois momentos, sendo o mais recente em diálogo com Filipe Luís, que “tentou muito” trazê-lo de volta ao clube carioca.

Relembre o caso Lucas Paquetá

Paquetá havia sido investigado pela Football Association por suspeita de envolvimento em manipulação de resultados relacionados a apostas esportivas. Ele foi inicialmente acusado de provocar propositalmente cartões amarelos entre 2022 e 2023.

Em outubro, a FA publicou a decisão de uma comissão disciplinar independente, que concluiu que o jogador cometeu duas violações da Regra F3 ao não cooperar plenamente com a investigação, como não responder a questionamentos e não fornecer informações solicitadas.

Contudo, após dez meses de apuração, ele foi inocentado da acusação principal de manipulação. A sanção aplicada foi apenas uma repreensão formal, sem suspensão ou multa esportiva. Paquetá deverá pagar 10% das custas do processo, enquanto a FA assumirá os outros 90%, já que a acusação foi considerada infundada.