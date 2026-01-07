FUTEBOL NAS REDES

Veja os clubes que mais ganharam e mais perderam seguidores nas redes sociais em 2025

Levantamento do Ibope Repucom apontou o desempenhos dos principais clubes do país nas redes em 2025

Pedro Carreiro

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 20:41

Torcidas do Atlético-MG, Bahia, Botafogo e Corinthians Crédito: Crédito: Shutterstock, Felipe Oliveira/EC Bahia e Divulgação

O Ranking Digital dos Clubes Brasileiros de 2026, divulgado pelo Ibope Repucom, apontou os clubes que mais ganharam e perderam seguidores nas redes sociais ao longo de 2025. O levantamento analisou o desempenho digital de 50 equipes no Instagram, "X", Facebook, TikTok e YouTube e revelou um ano marcado por crescimentos históricos, quedas expressivas e forte impacto de fatores esportivos e extracampo.

O grande destaque foi o Santos, que concentrou mais de 50% de todos os novos seguidores entre os clubes brasileiros. Impulsionado pelo retorno de Neymar Jr., o clube somou cerca de 12 milhões de novas inscrições, um crescimento de 85% — o maior avanço anual já registrado por um time brasileiro. Flamengo e Corinthians completam o top-3, com ganhos de aproximadamente 5 milhões e 3 milhões de seguidores, respectivamente.

Na outra ponta, o São Paulo teve o pior desempenho de 2025, encerrando o ano com saldo negativo de 276 mil seguidores, influenciado principalmente por crises internas e pela limpeza de contas inativas no X. O Palmeiras, por sua vez, registrou seu pior resultado na última década, com menos de 1 milhão de novas adesões após uma temporada sem títulos.

Entre as surpresas positivas, Remo e Mirassol se destacaram. O clube paraense ganhou 546 mil seguidores após o acesso à Série A, enquanto o Mirassol teve a maior taxa de crescimento proporcional do país, com aumento de 125% em sua base digital, superando equipes de torcidas mais tradicionais.