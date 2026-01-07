Acesse sua conta
Veja os clubes que mais ganharam e mais perderam seguidores nas redes sociais em 2025

Levantamento do Ibope Repucom apontou o desempenhos dos principais clubes do país nas redes em 2025

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 20:41

Torcidas do Atlético-MG, Bahia, Botafogo e Corinthians
Torcidas do Atlético-MG, Bahia, Botafogo e Corinthians Crédito: Crédito: Shutterstock, Felipe Oliveira/EC Bahia e Divulgação

O Ranking Digital dos Clubes Brasileiros de 2026, divulgado pelo Ibope Repucom, apontou os clubes que mais ganharam e perderam seguidores nas redes sociais ao longo de 2025. O levantamento analisou o desempenho digital de 50 equipes no Instagram, "X", Facebook, TikTok e YouTube e revelou um ano marcado por crescimentos históricos, quedas expressivas e forte impacto de fatores esportivos e extracampo.

Crescimento dos clubes nas redes sociais em 2025

Santos: +11.915.405 por Reprodução
Flamengo: +4.987.136 por Reprodução
Corinthians: +2.966.780 por Reprodução
Palmeiras: +965.531 por Reprodução
Remo: +546.544 por Reprodução
Mirassol: +518.493 por Reprodução
RB Bragantino: +461.980 por Reprodução
Fluminense: +439.596 por Reprodução
Cruzeiro: +322.438 por Reprodução
Santa Cruz: +299.833 por Reprodução
Bahia: +184.162 por Reprodução
Ceará: +177.340 por Reprodução
Paysandu: +146.551 por Reprodução
Botafogo: +141.862 por Reprodução
Vasco da Gama: +138.792 por Reprodução
Botafogo-SP: +124.235 por Reprodução
Fortaleza: +120.127 por Reprodução
Guarani: +68.914 por Reprodução
Amazonas FC: 63.129 por Reprodução
Naútico: 55.099 por Reprodução
CRB: +41.962 por Reprodução
Confiança: +41.359 por Reprodução
CSA: +40.682 por Reprodução
Juventude: +32.283 por Reprodução
Londrina: +32.086 por Reprodução
América-RN: +31.298 por Reprodução
Vila Nova: +29.377 por Reprodução
Portuguesa: +26.446 por Reprodução
Cuiabá: +20.919 por Reprodução
Sampaio Corrêa: +18.731 por Reprodução
Avaí: +16.939 por Reprodução
Atlético-GO: +12.874 por Reprodução
ABC: +10.079 por Reprodução
Joinville: +9.511 por Reprodução
América-MG: +8.592 por Reprodução
Ponte Preta: +7.411 por Reprodução
Paraná: -2.393 por Reprodução
Atlético-MG: -15.978 por Reprodução
Chapecoense: -27.022 por Reprodução
Íbis: -30.777 por Reprodução
Goiás: -73.253 por Reprodução
Internacional: -109.834 por Reprodução
Coritiba: -148.994 por Reprodução
Sport: -169.788 por Reprodução
Grêmio: -193.827 por Reprodução
Criciúma: -196.535 por Reprodução
Atlhetico-PR: -205.664 por Reprodução
Figueirense: -214.765 por Reprodução
Vitória: -222.594 por Reprodução
São Paulo: -276.181 por Reprodução
1 de 50
Santos: +11.915.405 por Reprodução

O grande destaque foi o Santos, que concentrou mais de 50% de todos os novos seguidores entre os clubes brasileiros. Impulsionado pelo retorno de Neymar Jr., o clube somou cerca de 12 milhões de novas inscrições, um crescimento de 85% — o maior avanço anual já registrado por um time brasileiro. Flamengo e Corinthians completam o top-3, com ganhos de aproximadamente 5 milhões e 3 milhões de seguidores, respectivamente.

Na outra ponta, o São Paulo teve o pior desempenho de 2025, encerrando o ano com saldo negativo de 276 mil seguidores, influenciado principalmente por crises internas e pela limpeza de contas inativas no X. O Palmeiras, por sua vez, registrou seu pior resultado na última década, com menos de 1 milhão de novas adesões após uma temporada sem títulos.

Clubes brasileiros com mais seguidores nas redes sociais (somando Facebook, "X", Instagram, Youtube e TikTok)

Flamengo: 66.339.191 por Reprodução
Corinthians: 42.339.191 por Reprodução
Santos: 26.002.793 por Reprodução
Palmeiras: 23.963.692 por Reprodução
São Paulo: 22.273.717 por Reprodução
Vasco da Gama: 13.918.676 por Reprodução
Grêmio: 11.925.918 por Reprodução
Atlético-MG: 11.801.580 por Reprodução
Cruzeiro : 10.916.907 por Reprodução
Fluminense: 9.796.029 por Reprodução
Internacional: 7.857.029 por Reprodução
Botafogo: 6.681.331 por Reprodução
Chapecoense: 6.162.402 por Reprodução
Bahia: 5.451.888 por Reprodução
Sport: 5.197.631 por Reprodução
Fortaleza: 4.233.991 por Reprodução
Vitória: 4.188.359  por Reprodução
Ceará: 3.849.981 por Reprodução
Atlhetico-PR: 3.791.571 por Reprodução
RB Bragantino: 2.387.396 por Reprodução
Paysandu: 2.196.878 por Reprodução
Remo: 2.176.551 por Reprodução
Coritiba: 2.151.993 por Reprodução
Santa Cruz: 1.984.076 por Reprodução
Goiás: 1.721.630 por Reprodução
Íbis: 1.407.258 por Reprodução
Botafogo-SP: 1.079.676 por Reprodução
Criciúma: 1.066.725 por Reprodução
Avaí: 986.982 por Reprodução
Figueirense: 934.894 por Reprodução
Mirassol: 933.880 por Reprodução
Naútico: 916.711 por Reprodução
Vila Nova: 861.668 por Reprodução
Cuiabá: 860.042 por Reprodução
Portuguesa: 831.503 por Reprodução
América-MG: 815.491 por Reprodução
CSA: 798.788 por Reprodução
Ponte Preta: 796.840 por Reprodução
Sampaio Corrêa: 753.900 por Reprodução
Juventude: 742.816 por Reprodução
CRB: 729.648 por Reprodução
ABC: 726.717 por Reprodução
Paraná: 704.604 por Reprodução
América-RN: 680.230 por Reprodução
Atlético-GO: 668.767 por Reprodução
Guarani: 636.187 por Reprodução
Joinville: 523.409 por Reprodução
Confiança: 468.906 por Reprodução
Londrina: 435.986 por Reprodução
Amazonas FC: 432.264 por Reprodução
1 de 50
Flamengo: 66.339.191 por Reprodução

Entre as surpresas positivas, Remo e Mirassol se destacaram. O clube paraense ganhou 546 mil seguidores após o acesso à Série A, enquanto o Mirassol teve a maior taxa de crescimento proporcional do país, com aumento de 125% em sua base digital, superando equipes de torcidas mais tradicionais.

Entre a dupla Ba-Vi, o Bahia aparece como o 11º clube que mais cresceu em 2025, com ganho de 184 mil seguidores, reflexo de um ano histórico dentro de campo. Já o Vitória teve desempenho oposto e foi o segundo clube que mais perdeu seguidores no período, com saldo negativo de 222.594 inscrições, consequência de uma temporada abaixo das expectativas esportivas.

