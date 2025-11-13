Acesse sua conta
Atacante do Bahia viraliza após tatuar o mascote do Vitória

Tiago chamou atenção após aparecer com tatuagem de Leão

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 16:27

Tiago vive seu melhor momento com a camisa do Bahia
Tiago vive seu melhor momento com a camisa do Bahia Crédito: Divulgação/EC Bahia

Com dez gols e quatro assistências em 38 jogos na temporada, o jovem atacante Tiago vem se consolidando como uma das peças importantes do time principal do Bahia, ganhando cada vez mais a simpatia dos torcedores do Esquadrão. No entanto, o Pivete de Aço chamou a atenção da torcida tricolor por um motivo inusitado fora dos gramados.

Nesta quarta-feira (12), o atleta de 21 anos apareceu nas redes sociais exibindo uma nova tatuagem no braço esquerdo. O que gerou repercussão foi o desenho de um leão em destaque, justamente o mascote do Vitória, maior rival do Bahia.

O detalhe, claro, não passou despercebido pelas torcidas. Nas redes sociais, rubro-negros e tricolores comentaram sobre o assunto. “Quem é esse jogador que torce pelo Vitória e eu nunca vi?”, ironizou um torcedor rubro-negro. Já um tricolor defendeu o atleta: “Muita polêmica. O cara joga no Bahia, veste a camisa. Cada um no seu. Chega de mimimi.”

Tiago, atacante do Bahia

Atacante Tiago marcou nove gols em 2025 por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Atacante Tiago marcou nove gols em 2025 por Divulgação/EC Bahia
Atacante Tiago marcou nove gols em 2025 por Letícia Martins/EC Bahia
Atacante Tiago marcou nove gols em 2025 por Letícia Martins/EC Bahia
Atacante Tiago marcou nove gols em 2025 por Letícia Martins/EC Bahia
Atacante Tiago marcou nove gols em 2025 por Letícia Martins/EC Bahia
1 de 6
Atacante Tiago marcou nove gols em 2025 por Rafael Rodrigues/EC Bahia

Vale lembrar que Tiago provocou o Vitória recentemente, chamando o rival de “vice” pouco antes do último Ba-Vi, vencido pelo Leão por 2x1. A declaração repercutiu mal no vestiário rubro-negro, e após a partida, o atacante Osvaldo rebateu o jovem jogador.

