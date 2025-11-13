FOCO DEFINIDO

Missão Libertadores: Saiba como o Bahia pretende usar a Data-Fifa

Tricolor terá período para recondicionar jogadores com baixa minutagem e para voltar a vencer fora de casa

Alan Pinheiro

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 05:00

Reapresentação do Bahia visa usar Data-Fifa para ajustar erros do time Crédito: Divulgação/EC Bahia

A Data-Fifa começou e o Bahia já se movimenta para aproveitar a pausa sem jogos na temporada e reajustar a rota no Campeonato Brasileiro. O período sem jogos pode ser aproveitado pelo Tricolor para conquistar o objetivo de se manter na parte de cima da tabela de classificação e ir diretamente à fase de grupos da Copa Libertadores em 2026.

Ontem, o Esquadrão voltou ao CT Evaristo de Macedo para dar início a uma semana de treinamentos antes de receber o Fortaleza na próxima quinta-feira (19), na Arena Fonte Nova, pela 34ª rodada do Brasileirão. Os trabalhos começaram na academia, com atividades de fortalecimento físico, antes do grupo seguir para o campo 2 da Cidade Tricolor. Lá, os atletas participaram de um treino de passes com foco em combinações e construção de jogadas. Em seguida, Ceni comandou uma atividade tática em espaço reduzido, com enfrentamentos entre dois times e um coringa, enfatizando movimentação, compactação e pressão na marcação.

A principal novidade do dia foi o retorno do atacante Kayky. Recuperado de lesão que o deixou de fora das últimas duas rodadas, o camisa 37 do Esquadrão treinou normalmente com o restante do elenco e estará à disposição do técnico Rogério Ceni para a próxima partida.

Além do retorno do jogador, o período de descanso das partidas serve como um tempo para recondicionar os atletas com menor minutagem nos últimos confrontos, como o meia Everton Ribeiro e o volante Caio Alexandre. O camisa 19 ainda busca fazer sua primeira partida após a volta aos treinos. Enquanto isso, o lateral-direito Gilberto avançou no processo de transição física e técnica, realizando trabalhos no gramado sob supervisão dos preparadores. Já o zagueiro Gabriel Xavier e o atacante Sanabria permaneceram em tratamento.

Na 5ª colocação da Série A, com 53 pontos, o Tricolor almeja aproveitar os últimos cinco jogos do Brasileirão para confirmar a vaga direta à fase de grupos da Copa Libertadores. Com a final formada entre Flamengo e Palmeiras, uma nova vaga direta foi criada e as chances do Esquadrão aumentaram.

Segundo cálculos do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Bahia tem 97% de probabilidade de se classificar para a competição internacional. O atrativo para fugir da Pré-Libertadores é diminuir o número de jogos disputados na temporada e conseguir um grupo mais fácil no torneio.

Dentro de casa, o Bahia ainda enfrenta Vasco e Sport, além do Fortaleza. Fora de Salvador, os confrontos acontecem contra Juventude e Fluminense. Ou seja, três dos cinco jogos tem como oponentes times que brigam na parte de baixo da tabela. Um problema a ser resolvido pelo técnico Rogério Ceni é o rendimento abaixo como visitante.