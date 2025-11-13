Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Missão Libertadores: Saiba como o Bahia pretende usar a Data-Fifa

Tricolor terá período para recondicionar jogadores com baixa minutagem e para voltar a vencer fora de casa

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 05:00

Reapresentação do Bahia visa usar Data-Fifa para ajustar erros do time
Reapresentação do Bahia visa usar Data-Fifa para ajustar erros do time Crédito: Divulgação/EC Bahia

A Data-Fifa começou e o Bahia já se movimenta para aproveitar a pausa sem jogos na temporada e reajustar a rota no Campeonato Brasileiro. O período sem jogos pode ser aproveitado pelo Tricolor para conquistar o objetivo de se manter na parte de cima da tabela de classificação e ir diretamente à fase de grupos da Copa Libertadores em 2026.

Ontem, o Esquadrão voltou ao CT Evaristo de Macedo para dar início a uma semana de treinamentos antes de receber o Fortaleza na próxima quinta-feira (19), na Arena Fonte Nova, pela 34ª rodada do Brasileirão. Os trabalhos começaram na academia, com atividades de fortalecimento físico, antes do grupo seguir para o campo 2 da Cidade Tricolor. Lá, os atletas participaram de um treino de passes com foco em combinações e construção de jogadas. Em seguida, Ceni comandou uma atividade tática em espaço reduzido, com enfrentamentos entre dois times e um coringa, enfatizando movimentação, compactação e pressão na marcação.

Veja como foi a reapresentação do Bahia

Reapresentação do Bahia na Data Fifa por Divulgação/EC Bahia
Reapresentação do Bahia na Data Fifa por Divulgação/EC Bahia
Reapresentação do Bahia na Data Fifa por Divulgação/EC Bahia
Reapresentação do Bahia na Data Fifa por Divulgação/EC Bahia
Reapresentação do Bahia na Data Fifa por Divulgação/EC Bahia
Reapresentação do Bahia na Data Fifa por Divulgação/EC Bahia
Reapresentação do Bahia na Data Fifa por Divulgação/EC Bahia
Reapresentação do Bahia na Data Fifa por Divulgação/EC Bahia
1 de 8
Reapresentação do Bahia na Data Fifa por Divulgação/EC Bahia

A principal novidade do dia foi o retorno do atacante Kayky. Recuperado de lesão que o deixou de fora das últimas duas rodadas, o camisa 37 do Esquadrão treinou normalmente com o restante do elenco e estará à disposição do técnico Rogério Ceni para a próxima partida.

Além do retorno do jogador, o período de descanso das partidas serve como um tempo para recondicionar os atletas com menor minutagem nos últimos confrontos, como o meia Everton Ribeiro e o volante Caio Alexandre. O camisa 19 ainda busca fazer sua primeira partida após a volta aos treinos. Enquanto isso, o lateral-direito Gilberto avançou no processo de transição física e técnica, realizando trabalhos no gramado sob supervisão dos preparadores. Já o zagueiro Gabriel Xavier e o atacante Sanabria permaneceram em tratamento.

Na 5ª colocação da Série A, com 53 pontos, o Tricolor almeja aproveitar os últimos cinco jogos do Brasileirão para confirmar a vaga direta à fase de grupos da Copa Libertadores. Com a final formada entre Flamengo e Palmeiras, uma nova vaga direta foi criada e as chances do Esquadrão aumentaram.

LEIA MAIS

Sem jogar desde 2024, ex-Bahia é dispensado de time da Série B

Justiça libera milhões bloqueados pelo Flamengo e Bahia e Vitória voltam a receber da Libra

Lateral do Bahia, Juba realiza sonho com Seleção e mira alto: 'Tenho chance de estar na Copa'

Apenas dois jogadores do Bahia marcaram mais gols em suas temporadas de estreia que Willian José

Promessa do Uruguai revela que quer seguir caminho de jogador do Bahia: "Grande inspiração’

Segundo cálculos do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Bahia tem 97% de probabilidade de se classificar para a competição internacional. O atrativo para fugir da Pré-Libertadores é diminuir o número de jogos disputados na temporada e conseguir um grupo mais fácil no torneio.

Dentro de casa, o Bahia ainda enfrenta Vasco e Sport, além do Fortaleza. Fora de Salvador, os confrontos acontecem contra Juventude e Fluminense. Ou seja, três dos cinco jogos tem como oponentes times que brigam na parte de baixo da tabela. Um problema a ser resolvido pelo técnico Rogério Ceni é o rendimento abaixo como visitante.

O clube não vence nesta condição desde o dia 16 de agosto, quando superou o Corinthians na Neo Química Arena. Desde então, foram oito jogos seguidos sem conseguir superar seus adversários. Atualmente, o Bahia é o 13º time da Série A com mais pontos somados como visitante, condição oposta a de mandante, já que o clube baiano é o time com melhor aproveitamento jogando dentro de casa.

Mais recentes

Imagem - Como o Vitória pode aproveitar a Data Fifa para escapar do rebaixamento

Como o Vitória pode aproveitar a Data Fifa para escapar do rebaixamento
Imagem - Um dos estádios mais históricos do mundo é colocado à venda para pagar construção de obra bilionária

Um dos estádios mais históricos do mundo é colocado à venda para pagar construção de obra bilionária
Imagem - Maior estádio fantasma do mundo ganha vida após 15 anos e entra na fase mais difícil da obra

Maior estádio fantasma do mundo ganha vida após 15 anos e entra na fase mais difícil da obra

MAIS LIDAS

Imagem - Mulher que recebeu coração de Eloá morreu durante pandemia: 'Muito triste'
01

Mulher que recebeu coração de Eloá morreu durante pandemia: 'Muito triste'

Imagem - Os 5 perfumes brasileiros que deixam importados de luxo para trás
02

Os 5 perfumes brasileiros que deixam importados de luxo para trás

Imagem - Mais três ciclones podem atingir o Brasil em novembro; saiba quando e onde
03

Mais três ciclones podem atingir o Brasil em novembro; saiba quando e onde

Imagem - Conselho do Dia é para os signos de Touro, Leão e Peixes: os caminhos só vão se abrir quando você agir com verdade
04

Conselho do Dia é para os signos de Touro, Leão e Peixes: os caminhos só vão se abrir quando você agir com verdade