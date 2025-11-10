REFERÊNCIA

Promessa do Uruguai revela que quer seguir caminho de jogador do Bahia: "Grande inspiração’

Revelado pelo Racing Montevidéu, Nahuel Pereyra, de 17 anos, tem Michel Araújo como principal inspiração

Pedro Carreiro

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 16:22

Nahuel Pereyra Crédito: Divulgação/AUF

Nos últimos anos, o futebol brasileiro se consolidou como um dos principais destinos para jovens talentos do Uruguai. Na primeira Data Fifa de 2025, o Brasileirão foi o campeonato que mais cedeu jogadores à seleção comandada por Marcelo Bielsa, com 11 atletas de clubes da Série A integraram a lista do treinador.

Entre os nomes que abriram caminho para essa nova geração está o de Michel Araújo. Revelado pelo Racing Club de Montevidéu, o meio-campista desembarcou no Brasil em 2020 para defender o Fluminense. Desde então, passou pelo São Paulo e atualmente é um dos destaques do Bahia.

Mais recentemente, outro talento formado no mesmo cenário começou a chamar atenção. Trata-se de Nahuel Pereyra, de 17 anos, meia-atacante revelado também pelo Racing, que já chegou a ser convocado para a seleção sub-15 do Uruguai e atualmente defende o Club Social y Deportivo Cooper, de Montevidéu.

“Jogadores como o Michel Araújo, que também saiu do Racing e chegou ao futebol brasileiro, são uma grande inspiração. Trabalho todos os dias para seguir crescendo e, futuramente, também conseguir atuar no mais alto nível”, disse Nahuel, que vem se destacando pela versatilidade no setor ofensivo.

“Gosto de atuar mais centralizado, estar com a bola e pensar as jogadas. Minha função principal é a de armador, mas também posso atuar pelas pontas ou até mais próximo da área”, completou o jovem uruguaio.

Ídolo de Nahuel, Michel Araújo iniciou sua trajetória profissional no Racing em 2017. Foram três temporadas, com 64 partidas e 11 gols antes da transferência para o Fluminense, em 2020. O meia ainda teve passagem pelo Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, durante empréstimo. Em 2023, se transferiu para o São Paulo, clube pelo qual mais atuou na carreira, com 88 jogos disputados.