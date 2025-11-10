Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Luciano Juba se apresenta à Seleção em Londres para últimos jogos do Brasil em 2025

Lateral do Bahia integra grupo comandado por Ancelotti nos amistosos contra Senegal e Tunísia

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 13:11

Luciano Juba
Luciano Juba Crédito: Reprodução

A Seleção Brasileira iniciou nesta segunda-feira (10) sua preparação em Londres para os últimos compromissos da temporada 2025. Sob o comando de Carlo Ancelotti, o grupo realiza treinos voltados aos amistosos diante de Senegal e Tunísia, válidos pela última Data FIFA do ano.

Entre os jogadores já integrados à delegação está o lateral-esquerdo Luciano Juba, do Bahia, que se apresentou pela manhã. O atleta aparece em fotos divulgadas pelo perfil oficial da Seleção nas redes sociais sorrindo e cumprimentando o técnico italiano, responsável por sua convocação.

Dos 26 nomes chamados, 22 já estão na capital inglesa. Os primeiros a chegar foram Richarlison, Fabinho e Bento, que se juntaram ao elenco na noite de domingo (9). A comissão técnica, por sua vez, desembarcou no sábado (8) e aproveitou o fim de semana para observar jogos da Premier League.

A lista ficará completa nesta terça-feira (11), com as chegadas de Fabrício Bruno (Cruzeiro), Alex Sandro e Danilo (Flamengo), além de Vitor Roque (Palmeiras).

Luciano Juba

Luciano Juba por Paula Fróes/CORREIO
Luciano Juba por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Luciano Juba por Letícia Martins/ EC Bahia
Luciano Juba por Marina Silva/CORREIO
Luciano Juba por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Luciano Juba por Letícia Martins/EC Bahia
Luciano Juba por Divulgação/EC Bahia
Luciano Juba por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Luciano Juba por Divulgação/EC Bahia
Luciano Juba por Divulgação ECBahia
Luciano Juba por Letícia Martins/EC Bahia
Luciano Juba por Felipe Oliveira
Luciano Juba por Paula Fróes/CORREIO
Luciano Juba por Felipe Oliveira
Luciano Juba  por Felipe Oliveira / ECB
1 de 15
Luciano Juba por Paula Fróes/CORREIO

O primeiro desafio da equipe acontece no sábado (15), contra o Senegal, às 13h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres. Na sequência, o Brasil enfrenta a Tunísia na terça-feira (18), às 16h30 (de Brasília), no Decathlon Stadium, em Lille, na França.

De acordo com a Diretoria de Seleções, os duelos contra as equipes africanas fazem parte do planejamento de preparação para a Copa do Mundo de 2026.

Tags:

Luciano Juba Cbf

Mais recentes

Imagem - CazéTV e Globo vão transmitir a Copa do Mundo feminina

CazéTV e Globo vão transmitir a Copa do Mundo feminina
Imagem - Fábio Mota nega desrespeito ao Botafogo e banca escalação de Halter: 'Jogador já é do Vitória'

Fábio Mota nega desrespeito ao Botafogo e banca escalação de Halter: 'Jogador já é do Vitória'
Imagem - Richarlison faz reforma completa em casa de influenciador após relato emocionante sobre filha prematura

Richarlison faz reforma completa em casa de influenciador após relato emocionante sobre filha prematura

MAIS LIDAS

Imagem - Dinheiro chegando: 3 signos dão um salto financeiro surpreendente a partir de hoje (10 de novembro)
01

Dinheiro chegando: 3 signos dão um salto financeiro surpreendente a partir de hoje (10 de novembro)

Imagem - Queda do IPTV: serviços de streaming pirata derrubados tinham mais clientes que Claro e Sky juntas
02

Queda do IPTV: serviços de streaming pirata derrubados tinham mais clientes que Claro e Sky juntas

Imagem - Salvador terá show gratuito de Roberto Carlos na programação de final de ano; saiba mais
03

Salvador terá show gratuito de Roberto Carlos na programação de final de ano; saiba mais

Imagem - Anjo da Guarda desta segunda-feira (10 de novembro) abençoa 3 signos: chega de angústia, o tempo de paz chegou para ficar
04

Anjo da Guarda desta segunda-feira (10 de novembro) abençoa 3 signos: chega de angústia, o tempo de paz chegou para ficar