FUTEBOL

Luciano Juba se apresenta à Seleção em Londres para últimos jogos do Brasil em 2025

Lateral do Bahia integra grupo comandado por Ancelotti nos amistosos contra Senegal e Tunísia

Carol Neves

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 13:11

Luciano Juba Crédito: Reprodução

A Seleção Brasileira iniciou nesta segunda-feira (10) sua preparação em Londres para os últimos compromissos da temporada 2025. Sob o comando de Carlo Ancelotti, o grupo realiza treinos voltados aos amistosos diante de Senegal e Tunísia, válidos pela última Data FIFA do ano.

Entre os jogadores já integrados à delegação está o lateral-esquerdo Luciano Juba, do Bahia, que se apresentou pela manhã. O atleta aparece em fotos divulgadas pelo perfil oficial da Seleção nas redes sociais sorrindo e cumprimentando o técnico italiano, responsável por sua convocação.

Dos 26 nomes chamados, 22 já estão na capital inglesa. Os primeiros a chegar foram Richarlison, Fabinho e Bento, que se juntaram ao elenco na noite de domingo (9). A comissão técnica, por sua vez, desembarcou no sábado (8) e aproveitou o fim de semana para observar jogos da Premier League.

A lista ficará completa nesta terça-feira (11), com as chegadas de Fabrício Bruno (Cruzeiro), Alex Sandro e Danilo (Flamengo), além de Vitor Roque (Palmeiras).

Luciano Juba 1 de 15

O primeiro desafio da equipe acontece no sábado (15), contra o Senegal, às 13h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres. Na sequência, o Brasil enfrenta a Tunísia na terça-feira (18), às 16h30 (de Brasília), no Decathlon Stadium, em Lille, na França.