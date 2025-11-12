LIVRE NO MERCADO

Sem jogar desde 2024, ex-Bahia é dispensado de time da Série B

Vitor Jacaré sofreu uma lesão em outubro do ano passado e ainda não conseguiu voltar aos gramados

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 19:57

Vitor Jacaré não renovará contrato com o América-MG Crédito: Divulgação/América

O ex-atacante do Bahia Vitor Jacaré foi dispensado do América-MG nesta semana. A decisão de não renovar o contrato do jogador para a próxima temporada acontece na reta final da Série B. O atleta deixa a equipe mineira com dois gols marcados e duas assistências em 25 partidas disputadas.

Contratado junto ao Bahia no início da temporada passada, Jacaré sofreu uma lesão no joelho em outubro de 2024 e, de lá para cá, não vestiu mais a camisa americana. Sem espaço no elenco, o atacante chegou a negociar uma saída para CRB e Athletico Paranaense no início deste ano, mas o histórico de lesões atrapalhou as negociações.

Além de Jacaré, que está livre para procurar outro clube, o América também dispensou o meia-atacante Gustavinho, que, pouco aproveitado, fez apenas dois jogos nesta temporada.