Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sem jogar desde 2024, ex-Bahia é dispensado de time da Série B

Vitor Jacaré sofreu uma lesão em outubro do ano passado e ainda não conseguiu voltar aos gramados

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 19:57

Vitor Jacaré não renovará contrato com o América-MG
Vitor Jacaré não renovará contrato com o América-MG Crédito: Divulgação/América

O ex-atacante do Bahia Vitor Jacaré foi dispensado do América-MG nesta semana. A decisão de não renovar o contrato do jogador para a próxima temporada acontece na reta final da Série B. O atleta deixa a equipe mineira com dois gols marcados e duas assistências em 25 partidas disputadas.

Contratado junto ao Bahia no início da temporada passada, Jacaré sofreu uma lesão no joelho em outubro de 2024 e, de lá para cá, não vestiu mais a camisa americana. Sem espaço no elenco, o atacante chegou a negociar uma saída para CRB e Athletico Paranaense no início deste ano, mas o histórico de lesões atrapalhou as negociações.

Vitor Jacaré com a camisa do Bahia

Vitor Jacaré com a camisa do Bahia por Letícia Martins/EC Bahia
Vitor Jacaré com a camisa do Bahia por FELIPE OLIVEIRA/EC Bahia
Vitor Jacaré com a camisa do Bahia por FELIPE OLIVEIRA/EC Bahia
Vitor Jacaré com a camisa do Bahia por FELIPE OLIVEIRA/EC BAHIA
Vitor Jacaré com a camisa do Bahia por Divulgação/EC Bahia
Vitor Jacaré com a camisa do Bahia por Rafael Machaddo/EC Bahia
1 de 6
Vitor Jacaré com a camisa do Bahia por Letícia Martins/EC Bahia

Além de Jacaré, que está livre para procurar outro clube, o América também dispensou o meia-atacante Gustavinho, que, pouco aproveitado, fez apenas dois jogos nesta temporada. 

A passagem de Vitor Jacaré por Salvador começou em 2022, quando o atacante foi contratado para reforçar o elenco tricolor na Série B daquele ano. Com o acesso conquistado e o bom desempenho dentro de campo, o atleta foi mantido para a temporada seguinte, sua última com a camisa do Esquadrão. Foram 80 jogos pelo Bahia, com 12 gols e sete assistências.

Leia mais

Imagem - Justiça libera milhões bloqueados pelo Flamengo e Bahia e Vitória voltam a receber da Libra

Justiça libera milhões bloqueados pelo Flamengo e Bahia e Vitória voltam a receber da Libra

Imagem - Com retorno de atacante lesionado, Bahia inicia semana de treinos na Data Fifa

Com retorno de atacante lesionado, Bahia inicia semana de treinos na Data Fifa

Imagem - Lateral do Bahia, Juba realiza sonho com Seleção e mira alto: 'Tenho chance de estar na Copa'

Lateral do Bahia, Juba realiza sonho com Seleção e mira alto: 'Tenho chance de estar na Copa'

Mais recentes

Imagem - Neymar nega pedido de desculpas a Vojvoda e ataca jornalista: ‘Mais uma mentira’

Neymar nega pedido de desculpas a Vojvoda e ataca jornalista: ‘Mais uma mentira’
Imagem - Rubiales revela arrependimento por beijo forçado em Hermoso e joga culpa em jogadora

Rubiales revela arrependimento por beijo forçado em Hermoso e joga culpa em jogadora
Imagem - Vitória se reapresenta e inicia preparação para duelo decisivo contra o Palmeiras

Vitória se reapresenta e inicia preparação para duelo decisivo contra o Palmeiras

MAIS LIDAS

Imagem - 3 signos serão recompensados pelo universo nesta quarta-feira (12 de novembro); veja se você está entre eles
01

3 signos serão recompensados pelo universo nesta quarta-feira (12 de novembro); veja se você está entre eles

Imagem - Com câncer, ex-apresentador da Globo perde audição e faz relato comovente nas redes sociais
02

Com câncer, ex-apresentador da Globo perde audição e faz relato comovente nas redes sociais

Imagem - Pai e filho são presos por estupro coletivo em estacionamento de Salvador
03

Pai e filho são presos por estupro coletivo em estacionamento de Salvador

Imagem - Boninho se pronuncia após fala polêmica de Narcisa envolvendo a filha: ‘Exposição desnecessária’
04

Boninho se pronuncia após fala polêmica de Narcisa envolvendo a filha: ‘Exposição desnecessária’