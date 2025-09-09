PIVETE DE AÇO

Com venda de Lucho para o futebol árabe, Tiago se torna segunda opção do ataque do Bahia na temporada

Cria da base tricolor, o atacante foi o artilheiro da Copa do Nordeste, com seis gols

Gilberto Barbosa

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 06:00

Com três gols na goleada sobre o Confiança, Tiago se tornou o artilheiro do Nordestão Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Com a venda de Lucho Rodríguez encaminhada para o Neom SC, da Arábia Saudita, o torcedor do Bahia volta as atenções para Tiago. Cria da base tricolor, o jovem deve ganhar mais minutos na temporada, já que passa a ser a segunda opção do comando do ataque, atrás de Willian José.

Após estrear no ano passado pelo elenco principal, o Pivete de Aço foi ganhando espaço em 2025. Se ainda não conseguiu se destacar no Brasileirão, o atacante aproveitou para brilhar na Copa do Nordeste. Além de ser o principal goleador do campeonato, com seis gols, ele foi o autor de tentos importantes, como o que classificou o Bahia para a final, no triunfo sobre o Ceará por 1x0.

Antes da goleada por 5x0 sobre o Confiança, Tiago estava na segunda posição entre os principais goleadores do torneio, com três gols. O hat-trick na partida o alçou ao posto de artilheiro, sendo a primeira cria da base baiana a conseguir esse feito desde Uéslei, em 1999.

“Foi fruto de muito trabalho. Viemos com muito respeito para não desmerecer em nenhum momento o Confiança porque sabemos que é uma equipe qualificada, mas viemos com o foco lá em cima. Agora é comemorar esse título. Me preparei muito para poder aproveitar as oportunidades que tivesse e eu pude fazer esses três gols e sair como artilheiro”, falou após a partida.

O triplete também foi o primeiro de um atleta na história de uma final do Nordestão. Além disso, aos 20 anos e 151 dias, o Pivete de Aço se tornou o segundo artilheiro mais jovem na história da competição, atrás apenas de Arthur Cabral, goleador da edição de 2018, que na época tinha 20 anos e 70 dias. Os dados são do Sofascore.

O atacante também foi o terceiro atleta da equipe a marcar três vezes em uma mesma partida de grande final. O último havia sido o argentino José Sanfilippo, que fez três gols na goleada por 6x0 sobre o Itabuna, na final do Baianão de 1970. O levantamento é do ECBahia Números.

Questionado se o protagonismo na reta final de Copa do Nordeste o coloca em boa posição na briga pela titularidade, Tiago adotou uma postura comedida e destacou que ainda está no início da carreira.

“É meu primeiro ano como profissional. Não tenho pressa em ser titular, só quero trabalhar e ajudar o Bahia a crescer ainda mais. Espero ter mais oportunidades para poder colaborar em outras decisões, assim como fiz em outros jogos”, comentou.

A boa performance de Tiago também aumenta as esperanças para os outros atletas da base que brigam por uma oportunidade no elenco comandado por Rogério Ceni, que utilizou seis deles na grande final. Ao todo, 19 jogadores formados no CT Evaristo de Macedo entraram em campo pelo Bahia no Nordestão.

“É o futuro do clube. A partir do momento em que temos um sub-20 forte, competitivo e de alto nível, aumentamos a chance de reduzir contratações de impacto e aproveitar mais esses garotos. Ano que vem teremos uma base mais forte, mais entrosada, que nos dê mais opções e talvez possamos aproveitar cinco ou seis deles com uma maior minutagem”, afirmou o técnico do Bahia após a goleada contra o Confiança.

“Para uma competição como o Campeonato Baiano ou a Copa do Nordeste, é possível inseri-los. Em um Campeonato Brasileiro, eu acho que precisamos prepará-los um pouco mais. Mas o Tiago está tendo minutos, o Fredi também já teve minutos. A oportunidade vai para todos”, completou.