Bahia inicia preparação para decisão contra o Fluminense com trio na fase de transição

Pedro Carreiro
Publicado em 8 de setembro de 2025 às 17:36
Menos de 48 horas após conquistar o pentacampeonato da Copa do Nordeste, o Bahia voltou ao trabalho na manhã desta segunda-feira (8), já de olho no decisivo confronto contra o Fluminense, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. A reapresentação no CT Evaristo de Macedo teve como ponto alto três atletas que iniciaram a fase de transição para o gramado.
Jogadores do Bahia erguendo a taça da Copa do Nordeste
Caio Alexandre, Erick e Ruan Pablo se juntaram a Kanu, que já vinha em processo de transição física desde a semana passada. Com isso, apenas Erick Pulga e Ademir seguem em tratamento. A evolução dos lesionados é vista como um reforço importante para a sequência da temporada, em especial para um momento de decisões como o atual.
As atividades do dia começaram no auditório, com a exibição de um vídeo sobre o Fluminense. Em seguida, o elenco foi para o campo, onde Rogério Ceni comandou um treino de posse de bola em espaço reduzido. Depois, em campo ampliado, o treinador conduziu um coletivo de 11 contra 11, parando a atividade em diversos momentos para passar instruções táticas. Para fechar, os jogadores de ataque realizaram trabalhos de finalização e cobranças de pênalti.
A preparação segue nesta terça-feira (9), quando o elenco encerrará os trabalhos antes da viagem para o Rio de Janeiro. Na quarta (10), às 19h, no Maracanã, o Bahia encara o Fluminense em busca de uma inédita vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Como venceu o jogo de ida por 1 a 0, o Tricolor pode empatar para avançar. Em caso de derrota por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis.