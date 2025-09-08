BOAS NOTÍCIAS

Bahia inicia preparação para decisão contra o Fluminense com trio na fase de transição

Esquadrão encara o Flu pelo jogo de volta das quartas da Copa do Brasil; Caio Alexandre, Erick e Ruan Pablo esvaziam o DM

Pedro Carreiro

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 17:36

Reapresentação do Bahia após a conquista da Copa do Nordeste Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Menos de 48 horas após conquistar o pentacampeonato da Copa do Nordeste, o Bahia voltou ao trabalho na manhã desta segunda-feira (8), já de olho no decisivo confronto contra o Fluminense, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. A reapresentação no CT Evaristo de Macedo teve como ponto alto três atletas que iniciaram a fase de transição para o gramado.

Caio Alexandre, Erick e Ruan Pablo se juntaram a Kanu, que já vinha em processo de transição física desde a semana passada. Com isso, apenas Erick Pulga e Ademir seguem em tratamento. A evolução dos lesionados é vista como um reforço importante para a sequência da temporada, em especial para um momento de decisões como o atual.

As atividades do dia começaram no auditório, com a exibição de um vídeo sobre o Fluminense. Em seguida, o elenco foi para o campo, onde Rogério Ceni comandou um treino de posse de bola em espaço reduzido. Depois, em campo ampliado, o treinador conduziu um coletivo de 11 contra 11, parando a atividade em diversos momentos para passar instruções táticas. Para fechar, os jogadores de ataque realizaram trabalhos de finalização e cobranças de pênalti.