Com duas goleadas em cima do Confiança, Bahia se torna único penta do Nordestão

Tricolor venceu a partida de volta por 5 a 0, na Arena Fonte Nova

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 19:21

Bahia saiu na frente no jogo final da Copa do Nordeste
Bahia saiu na frente no jogo final da Copa do Nordeste Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Com direito a duas goleadas nos jogos da final, o Bahia se consagrou campeão da Copa do Nordeste pela quinta vez, neste sábado (6), na Arena Fonte Nova. O Tricolor de Aço atropelou o Confiança no jogo de volta com placar de 5 a 0, mesmo após ter aberto uma vantagem de 4 a 1 na partida de ida. Com o pentacampeonato conquistado, o Esquadrão se torna o time com mais taças do Nordestão.

O Bahia fez questão de usar os primeiros 45 minutos de jogo para ampliar a vantagem sobre o Dragão abrindo 5 a 0. Dos cinco tentos, três foram anotados nos primeiros 17 minutos de partida, com um Bahia avassalador.

Bahia x Confiança pela final da Copa do Nordeste

Bahia saiu na frente no jogo final da Copa do Nordeste por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia saiu na frente no jogo final da Copa do Nordeste por Rafael Rodrigues/EC Bahia
O atacante Tiago fez três dos cinco gols do Bahia no primeiro tempo da final da Copa do Nordeste por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia saiu na frente no jogo final da Copa do Nordeste por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia saiu na frente no jogo final da Copa do Nordeste por Rafael Rodrigues/EC Bahia
1 de 5
Bahia saiu na frente no jogo final da Copa do Nordeste por Rafael Rodrigues/EC Bahia

