Bahia vende Lucho Rodríguez por € 22 milhões e bate recorde histórico no Nordeste

As partes ajustam detalhes finais de documentação e logística para assinatura.

  Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 7 de setembro de 2025 às 18:34

Lucho foi um dos destaques do Bahia na goleada sobre o Colo Colo
Lucho foi um dos destaques do Bahia na goleada sobre o Colo Colo Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia encaminhou neste domingo (7) a transferência do atacante uruguaio Lucho Rodríguez para o Neom, clube recém-promovido à elite da Arábia Saudita. O pacote é de € 22 milhões (R$ 139,3 milhões) e coloca o Tricolor no topo das maiores vendas já realizadas por um clube do Nordeste, segundo apuração de Cahê Mota publicada pelo ge.

Negócio em reta final

De acordo com a reportagem, o clube saudita aceitou pagar montante principal à vista e bônus por desempenho, além de percentual de revenda para o Bahia. O Liverpool-URU, formador do atleta, fica com uma fatia de 30% da mais-valia (lucro sobre a diferença entre compra e venda), conforme detalharam veículos locais.

€ 20 milhões (R$ 126,6 milhões) à vista + € 2 milhões (R$ 12.6 milhões) em bônus;

25% para o Bahia em uma venda futura do atleta;

30% da mais-valia ao Liverpool-URU.

Recorde no Nordeste

O pacote de € 22 milhões supera as maiores transações já registradas por clubes nordestinos, consolidando o Bahia no topo do ranking regional de vendas. Em termos de retorno, o negócio ultrapassa o dobro do investimento feito pelo Tricolor em 2024 para tirar Lucho do futebol uruguaio, que foi de US$ 12 milhões (R$ 65,3 milhões à época).

Bahia saiu na frente no jogo final da Copa do Nordeste por Rafael Rodrigues/EC Bahia

Os números de Lucho pelo Bahia

Contratado após se destacar no Mundial Sub-20 de 2023, Lucho chegou como a compra mais cara da história do clube. Pelo Bahia, soma 69 jogos, 20 gols e 3 assistências, com títulos do Campeonato Baiano e da Copa do Nordeste 2025. Foi protagonista na decisão do Nordestão, marcando na goleada do título na Arena Fonte Nova.

O que falta para fechar

As partes ajustam detalhes finais de documentação e logística para assinatura. Com a saída encaminhada, a diretoria mapeia reposições e analisa impactos esportivos no elenco para a sequência da temporada.

