É PENTA!

Bahia massacra o Confiança, vence por 5x0 e conquista o penta da Copa do Nordeste

Com o título, tricolor se isola como o maior campeão da competição

Gilberto Barbosa

Publicado em 6 de setembro de 2025 às 19:24

Com três gols na partida, Tiago se tornou o artilheiro do campeonato Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

É dia de festa na Arena Fonte Nova! Diante de um público de mais de 48 mil pagantes, o Bahia massacrou o Confiança, goleou por 5x0 e se tornou campeão da Copa do Nordeste pela quinta vez. Com a conquista, a equipe se isola como o maior vencedor do torneio e volta suas atenções para o duelo da próxima quarta (10), contra o Fluminense, pela Copa do Brasil.

O duelo do meio de semana vale uma classificação inédita para a semifinal do torneio nacional. No Maracanã, o Esquadrão só precisa do empate para quebrar um tabu incômodo na história azul, vermelha e branca. Em caso de vitória simples dos cariocas, a decisão vai para os pênaltis.

O jogo

O técnico Rogério Ceni fez quatro alterações em relação aos onze que começaram a partida da última quarta (3), em Aracaju. As novidades foram Gilberto, Sidney, Michel Araújo e Tiago nos lugares de Fredi, Acevedo, Vitinho e Willian José, respectivamente.

A torcida tricolor começou a festa antes do início do duelo e subiu o volume após o apito inicial. O calor das arquibancadas contagiou o elenco tricolor, que começou o jogo em ritmo alto, pressionando o Confiança desde o primeiro minuto. Não demorou para que a intensidade se convertesse em gol. Aos 5, Tiago recebeu cruzamento rasteiro de Rodrigo Nestor e deu um leve desvio para vencer o goleiro Allan.

O gol foi o quarto do jovem atacante no Nordestão e o colocou entre os artilheiros do campeonato. Naquele momento, ele dividia o topo da lista com outros sete jogadores. Entre eles, estava Lucho Rodríguez. Com 10, o uruguaio recebeu cruzamento de Iago Borducchi e, de primeira, estufou as redes sergipanas para se isolar momentaneamente como o maior goleador do campeonato.

O Bahia estava determinado a dar show para o seu torcedor e não diminuiu a pressão. Aos 16, Tiago tabelou com Lucho e tentou cruzamento, cortado pela zaga sergipana. No escanteio, a bola sobrou para Sidney, que arriscou de fora. No trajeto, a bola encontrou Rezende, que desviou para o fundo do gol.

Com o terceiro gol, a torcida começou a gritar “O Campeão Voltou”. Já o Bahia passou a trocar passes e a diminuir o ritmo do jogo. Se o título já estava decidido, restava ao torcedor acompanhar a disputa interna entre Lucho e Tiago pela artilharia da Copa do Nordeste.

O Pivete de Aço estava determinado a levar esse troféu para casa. Com 37, ele subiu mais alto que a zaga e completou cruzamento de Iago para fazer o quarto. Dois minutos depois, ele recebeu passe de Rodrigo Nestor e mandou para as redes para fazer o seu terceiro na partida e sexto no campeonato e se consagrar como o goleador da Lampions.

O segundo tempo seguiu em ritmo lento, controlado pelo time comandado por Rogério Ceni. Com a vantagem, o técnico tricolor aproveitou para fazer as trocas na equipe. Saíram Iago Borduchi, Michel Araújo, Cauly, Sidney e Ronaldo para as entradas de Zé Guilherme, Vitinho, Juninho, Éverton Ribeiro e Danilo Fernandes, que foi bastante aplaudido pelos torcedores.

Se o Bahia não tinha pressa para fazer o sexto, a torcida aproveitava para fazer a sua festa nas bancadas. Seja cantando o hino do clube ou gritando que o campeão voltou, as 48.637 pessoas que foram a Fonte Nova contavam os minutos para comemorarem o título. A primeira chegada do Bahia foi aos 31, quando Lucho Rodriguez obrigou uma boa defesa do goleiro Allan. Dez minutos depois, Gabriel Xavier recebeu na entrada da área, mas pegou mal e mandou por cima. Depois disso, só restou ao torcedor esperar o apito final e comemorar o penta regional.

Ficha Técnica

Bahia x Confiança - Final da Copa do Nordeste (volta)

Bahia: Ronaldo (Danilo Fernandes); Gilberto, Gabriel Xavier, Rezende e Iago Borduchi (Zé Guilherme); Sidney (Éverton Ribeiro), Rodrigo Nestor, Michel Araújo (Vitinho) e Cauly (Juninho); Lucho Rodríguez e Tiago. Técnico: Rogério Ceni.

Confiança: Allan; Weriton (Rafinha), Valdo, Eduardo Moura, Renilson e Airton (Maicon); Dionísio (Vitinho), Luiz Otávio (Fabrício Pereira) e Matheusinho; Ronald Camarão e Neto (Breiner Camilo). Técnico: Luizinho Vieira.

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador

Gols: Tiago, aos 5, 37 e 39; Lucho aos 10 e Rezende aos 17 minutos do primeiro tempo

Cartões amarelos: Sidney (Bahia); Maicon e Vitinho (Confiança)

Público: 48.124 pagantes

Renda: R$ 2.031.494,00

Arbitragem: Afro Rocha de Carvalho Filho, auxiliado por Luis Filipe Goncalves Correa e Schumacher Marques Gomes (trio da Paraíba)