Após vencer o Ba-Vi, Osvaldo responde provocação de atacante do Bahia: 'Não conhece a história'

Atacante do Vitória destacou o mental do elenco como fator importante para vencer o clássico

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 16:26

Osvaldo entrou no final do segundo tempo do Ba-Vi Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória venceu o Bahia por 2x1 na noite desta quinta-feira (16), pela 28ª rodada do Brasileirão, e voltou a derrotar o rival na elite nacional após 11 anos. O clássico foi marcado por muito equilíbrio e disputa intensa, como um bom Ba-Vi costuma ser. Figura experiente dentro do elenco, o atacante Osvaldo comemorou o resultado positivo no clássico e respondeu a provocação feita por Tiago, atacante do Bahia, antes do jogo.

"A gente sabia da importância do jogo, acho que não é fácil a gente sempre jogar pressionado, porque o mental tem que estar sempre firme e forte. Hoje a gente mostrou muito a organização, principalmente a defensiva. Não sofremos tanto, acho que o gol foi um detalhe que eles acabaram sobrando uma bola, um chute que saiu até fraco. Mas parabéns para o grupo. A gente mostrou mais uma vez a nossa força", iniciou.

"A gente vem trabalhando forte durante esses dias. Graças a Deus conseguimos fazer um grande resultado. É muito bom ganhar um clássico. A gente merecia e precisava vencer esse clássico. Mais uma vez, a gente mostrou a força do nosso grupo", complementou o atacante do Vitória.

Osvaldo também respondeu a provocação feita por Tiago, atacante do Bahia, logo após o triunfo do Tricolor sobre o Flamengo por 1x0. "Tentaram desestabilizar do outro lado falando algumas coisas, mas a gente focou bastante nesse jogo. Acho que o menino caiu um pouco na pilha. Não conhece a história do clássico aqui no Barradão. Nos próximos dias ele vai conhecer um pouco mais o que é jogar aqui dentro e a força do nosso torcedor. Conseguimos uma grande vitória", deu o recado.

Próximo adversário do Vitória no Campeonato Brasileiro, o Santos venceu o Corinthians dentro de casa e havia aumentado a diferença de pontos para o Leão. Ainda de acordo com Osvaldo, o elenco acompanhou o jogo dos paulistas e a pressão do clássico e da necessidade de vencer só não atrapalharam o time pelo trabalho com o mental.

"Jogar pressionado é difícil, acho que o mental tem que estar forte o tempo todo. A gente acompanha a tabela, acompanha os jogos. A gente viu ontem o Santos vencendo em casa diante do Corinthians, e entramos mais uma vez pressionados, jogando diante do nosso maior rival. A gente sabe que não é fácil, mas estamos felizes. Eu estou feliz demais de poder ter entrado. É lógico que agora precisamos de uma sequência de bons resultados. Não adianta a gente vir aqui, vencer um grande jogo e depois acabar não trazendo resultado para a nossa casa", destacou.

Agora, o Vitória se prepara para um verdadeiro jogo de seis pontos contra o Santos, 16º colocado e primeiro time fora da zona de rebaixamento. A partida está marcada para segunda-feira (20), às 21h30, na Vila Belmiro, pela 29ª rodada. Para Osvaldo, vencer é obrigação para o Vitória.