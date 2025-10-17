ALA DO LEÃO

Após participar de gols do Vitória no Ba-Vi, Ramon celebra jogo e brinca: 'Cheio de dor nas pernas'

Com nove jogos disputados com a camisa rubro-negra, as atuações de Ramon ainda não haviam convencido a torcida do Leão

Alan Pinheiro

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 15:19

Ramon participou dos dois gols marcados pelo Vitória no Ba-Vi Crédito: Arisson Marinho

O Vitória venceu o Bahia por 2x1 na noite desta quinta-feira (16), pela 28ª rodada do Brasileirão, e voltou a derrotar o rival na elite nacional após 11 anos. O clássico foi marcado por muito equilíbrio e disputa intensa, como um bom Ba-Vi costuma ser. Responsável direto pelos dois gols marcados pela equipe rubro-negra, o lateral esquerdo Ramon comemorou o resultado da partida, mas já destacou a importância do próximo jogo.

"Fiquei muito feliz pela vitória. Fizemos um grande jogo, não só eu, mas também todos os meus companheiros. Acho que, no clássico, tem que dar sempre algo a mais. Foi o meu primeiro Ba-Vi. Graças a Deus saímos com uma vitória, a mais importante. Agora vou descansar e depois vou focar no jogo de segunda. É pouco tempo para recuperar", afirmou.

Veja como foi Vitória x Bahia pela 28ª rodada do Brasileirão 1 de 16

Com nove jogos disputados com a camisa rubro-negra, as atuações de Ramon ainda não haviam convencido a torcida do Leão. No entanto, o bom rendimento nas fases defensiva e ofensiva credenciaram a boa partida do jogador, que celebrou a performance. "Jogar bem é sempre bom, a torcida ajuda bastante. Você jogar um clássico com a torcida ajudando o time, o tempo todo cantando. Não tem coisa melhor. Fomos felizes, graças a Deus, fizemos um grande jogo", deu o recado.

Parte do mérito para a boa exibição do lateral foi o sucesso em conseguir marcar Ademir. O atleta do Leão teve 100% de sucesso em desarmes na partida, além de vencer seis duelos pelo chão e dois pelo alto. Para Ramon, a briga contra o ponta do Bahia foi intensa, principalmente pelo duelo de velocidade dos jogadores.

"Já joguei bastante contra o Ademir, que é um jogador muito veloz. Gosto de jogar contra ele, eu também sou um jogador veloz. É uma disputa muito boa. O Zé [Marcos] estava me ajudando bastante na cobertura. Foi como eu disse, agora é descanso. Estou cheio de dor nas pernas do que eu corri, mas valeu a pena", disse com um sorriso no rosto.