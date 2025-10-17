HERÓI DO BA-VI?

Dudu pede desculpa pela expulsão no Ba-Vi e técnico do Vitória perdoa jogador: 'Nos ajudou'

Jogador rubro-negro recebeu dois cartões amarelos em menos de um minuto e saiu de campo ovacionado pela torcida

Alan Pinheiro

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 14:00

Dudu foi expulso contra o Bahia após receber o segundo cartão amarelo Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Uma cena ao final do clássico Ba-Vi colocou toda a torcida rubro-negra em clima de ansiedade. A partida se encaminhava para o final e o volante Dudu havia sido expulso, impedindo um ataque promissor do Bahia e garantindo uma cobrança de falta para o adversário. A bola não entrou e o Vitória saiu de campo como o vencedor do clássico desta quinta-feira (16). Após a partida, o camisa 21 do Leão pediu desculpas à torcida e ao treinador Jair Ventura por mais uma expulsão, mas foi perdoado pelo treinador.

"É uma vitória muito importante. [A expulsão] foi um lance que ele limpou e ia bater para o gol e estava a último minuto, mas eu só queria pedir desculpa à torcida. Eu fico triste pelo cartão vermelho, mas pode ter certeza que eu estou melhorando e querendo melhorar muito a questão do cartão vermelho. Essa situação já vem de uns meses para cá, mas eu não sou um jogador muito disso, tenho certeza que vou melhorar", disse o jogador na zona mista.

Durante a entrevista coletiva, Jair Ventura foi questionado sobre a segunda expulsão de Dudu desde que voltou ao clube rubro-negro. De acordo com o treinador, o contexto do cartão vermelho no confronto contra o Bahia justifica a atitude do jogador, que foi perdoado pelo técnico. O jogador rubro-negro recebeu dois cartões amarelos em menos de um minuto e saiu de campo ovacionado pela torcida.

"Eu já sei a força e qualidade dele, uma capacidade impressionante de chegar na área. Eu pedi só uma coisa para ele, para ele terminar o jogo. Agora ele entrou ali na minha sala, e eu falei: 'Está perdoado, tem expulsões e expulsões'. Era final do jogo, tinha que parar a jogada, é diferente de outras expulsões com irresponsabilidade. Hoje ele está perdoado, entrou bem, nos ajudou, teve uma chance de fazer o gol. Que bom que deu certo. Está perdoado pela expulsão" defendeu.

A entrada de Dudu na função de Ronald, amarelado durante os primeiros 45 minutos, ocorreu já na volta para o segundo tempo. De acordo com o jogador, sua utilização no clássico aconteceu com a confiança de Jair Ventura. "Ele falou que era a minha hora, que era o meu momento, que eu sou muito competitivo nos treinos e eu estou provando muito. Ele me deu essa oportunidade", disse.

Antes da expulsão e do segundo tento anotado pelo Leão da Barra, Dudu ainda teve a chance de colocar o time à frente do placar. Aos 8 minutos da etapa final, o volante ficou "cara a cara" com o goleiro Ronaldo e parou no jogador tricolor, que impediu o gol com o pé direito. O camisa 21 lamentou a chance perdida.

Esse momento ainda vai chegar com a camisa do Vitória, mas eu fiz o certo, chutei. Foi mérito dele que defendeu, mas eu estou me preparando para o meu primeiro gol e não falta muito não Dudu Jogador do Vitória